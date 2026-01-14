https://sputniknews.uz/20260114/maduro-trump-shikoyat-erkak-jarima-54793118.html
Тошкентда Трамп устидан шикоят қилган эркак жаримага тортилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда маҳаллий фуқаро Трамп Мадурони ўғирлади деган ёлғон қўнғироқ учун 1,23 миллион сўм жаримага тортилди. Суд қарори очиқланди.
2026-01-14T12:06+0500
2026-01-14T12:06+0500
2026-01-14T15:15+0500
жамият
иибб
тошкент
телефон қўнғироғи
суд
маъмурий иш
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/03/54626868_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c0c9d805767b43bee050be6d98dad223.jpg
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Тошкентда Венесуэла президенти Николас Мадуро ўғирланиши бўйича АҚШ президенти Дональд Трамп устидан ИИББга шикоят қилган эркак 1,23 миллион сўм миқдорида жаримага тортилди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири суд ҳукми нусхасига таяниб хабар берди.Материалларда қайд этилишича, эркак маст ҳолатда Тошкент шаҳар ИИББга қўнғироқ қилиб, Дональд Трампга нисбатан аризани қабул қилишни сўраган. Ҳуқуқ-тартибот органлари унга энг яқин бўлимга келишни таклиф қилган, бироқ у шикоят билан келмаган.Суд мажлисида эркак ўз айбига иқрор бўлиб, маст бўлганини, мурожаатининг мазмунини эслай олмаслигини ҳамда ҳаракатларининг эҳтимолий оқибатларини англамаганини билдирган.
https://sputniknews.uz/20260103/maduro-va-uning-rafiqasi-mamlakatdan-olib-chiqildi-tramp-54623310.html
ўзбекистон
Янгиликлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/03/54626868_229:0:1189:720_1920x0_80_0_0_5d49c3f028089adbb5caf7afd3e1a983.jpg
тошкент суди, ёлғон қўнғироқ, маъмурий жавобгарлик, дональд трамп, николас мадуро, иибб, жарима 1,23 миллион, бхм, полицияга ёлғон хабар, суд ҳукми
12:06 14.01.2026 (янгиланди: 15:15 14.01.2026)
Фуқаро АҚШ президенти Дональд Трамп Мадурони ўғирлагани бўйича Тошкент ИИББга қўнғироқ қилиб, уни жазога тортишни сўраган.
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik.
Тошкентда Венесуэла президенти Николас Мадуро ўғирланиши бўйича АҚШ президенти Дональд Трамп устидан ИИББга шикоят қилган эркак 1,23 миллион сўм миқдорида жаримага тортилди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон
мухбири суд ҳукми нусхасига таяниб хабар берди.
Материалларда қайд этилишича, эркак маст ҳолатда Тошкент шаҳар ИИББга қўнғироқ қилиб, Дональд Трампга нисбатан аризани қабул қилишни сўраган. Ҳуқуқ-тартибот органлари унга энг яқин бўлимга келишни таклиф қилган, бироқ у шикоят билан келмаган.
"Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 199-моддасида (ихтисослаштирилган хизматларни қасддан ёлғон чақириш) назарда тутилган жазо — базавий ҳисоблаш миқдорининг уч баравари (1,23 миллион сўм) миқдорида жарима жазоси тайинлансин"- дейилади суд ҳукми матнида.
Суд мажлисида эркак ўз айбига иқрор бўлиб, маст бўлганини, мурожаатининг мазмунини эслай олмаслигини ҳамда ҳаракатларининг эҳтимолий оқибатларини англамаганини билдирган.