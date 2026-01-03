https://sputniknews.uz/20260103/maduro-va-uning-rafiqasi-mamlakatdan-olib-chiqildi-tramp-54623310.html
Мадуро ва унинг рафиқаси қўлга олиниб, мамлакатдан олиб чиқилди - Трамп
Мадуро ва унинг рафиқаси қўлга олиниб, мамлакатдан олиб чиқилди - Трамп
Sputnik Ўзбекистон
Венесуэла президенти Мадуро ва унинг рафиқаси қўлга олиниб, мамлакатдан олиб чиқилди - деб хабар қилди Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида. 03.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-03T14:37+0500
2026-01-03T14:37+0500
2026-01-03T14:38+0500
венесуэла
дональд трамп
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/i/logo/logo-social.png
Венесуэла президенти Мадуро ва унинг рафиқаси қўлга олиниб, мамлакатдан олиб чиқилди - деб хабар қилди Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида.
венесуэла
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
венесуэла , дональд трамп, ақш
венесуэла , дональд трамп, ақш
Мадуро ва унинг рафиқаси қўлга олиниб, мамлакатдан олиб чиқилди - Трамп
14:37 03.01.2026 (янгиланди: 14:38 03.01.2026)
Тўлдирилмоқда
Венесуэла президенти Мадуро ва унинг рафиқаси қўлга олиниб, мамлакатдан олиб чиқилди - деб хабар қилди Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида.