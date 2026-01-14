Ўзбекистон
Украинада собиқ бош вазир ва Зеленский партияси фракцияси раҳбари коррупцияда гумонланяпти
Украинада собиқ бош вазир ва Зеленский партияси фракцияси раҳбари коррупцияда гумонланяпти
украина парламенти, набу, сап, владимир зеленский, давид арахамия, юлия тимошенко, батькившина партияси, слуга народа фракцияси, коррупция жанжали, тинтувлар, қонун лойиҳалари, овоз бериш, украина сиёсати, баткившина, батькивщина, слуга народу
украина парламенти, набу, сап, владимир зеленский, давид арахамия, юлия тимошенко, батькившина партияси, слуга народа фракцияси, коррупция жанжали, тинтувлар, қонун лойиҳалари, овоз бериш, украина сиёсати, баткившина, батькивщина, слуга народу

Украинада собиқ бош вазир ва Зеленский партияси фракцияси раҳбари коррупцияда гумонланяпти

10:36 14.01.2026 (янгиланди: 12:50 14.01.2026)
© Sputnik / Стрингер / Медиабанкка ўтишЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.01.2026
© Sputnik / Стрингер
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Зеленский партия фракцияси раҳбари ва собиқ бош вазир ҳузурларида коррупцияга қарши тинтувлар ўтказилмоқда. Тимошенко фракцияга пул эвазига қўшилиш бўйича музокаралар олиб боргани айтилмоқда
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Украинада коррупцияга қарши курашиш органлари — Украина миллий аксилкоррупция бюроси (НАБУ) ва Коррупцияга қарши ихтисослаштирилган прокуратура (САП) — мамлакат президенти Владимир Зеленскийнинг парламентдаги "Слуга народа" фракцияси раҳбари Давид Арахамия ҳамда "Батькившина" партияси етакчиси Юлия Тимошенко ҳузурига тинтув ўтказиш учун келган. Бу ҳақда Украинанинг "Обозреватель" нашри хабар берди.
Нашр маълумотларига кўра, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур сиёсатчиларнинг парламент аъзолари билан боғлиқ фаолиятини текширмоқда. Айниқса, қонун лойиҳалари бўйича овоз бериш жараёнида ноқонуний манфаат таклиф қилиш ҳолатлари асосий эътибор марказида экани айтилмоқда.
Шу билан бирга, депутат Алексей Гончаренко* ўзининг Telegram-каналида Тимошенко билан боғлиқ тинтувлар ҳақидаги маълумотни тасдиқлади.
Унинг сўзларига кўра, сиёсатчи айрим депутатлар билан уларни фракцияга пул эвазига қўшиш бўйича музокаралар ўтказган.
Сешанба куни эса коррупцияга қарши органлар қонун лойиҳалари бўйича овоз бериш учун бошқа депутатларга ноқонуний манфаат таклиф этган қонун чиқарувчи аниқланганини маълум қилди.
Маълумот учун: Юлия Тимошенко 2005 йил 24 январдан 8 сентябргача, шунингдек, 2007 йил 18 декабрдан 2010 йил 3 мартгача Украина бош вазири лавозимида фаолият юритган.
*Алексей Гончаренко Россия Федерациясида террорист ва экстремистлар рўйхатига киритилган.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.12.2025
Зеленскийга яқин дейилган депутатлар коррупция иши: бу сафар Миндич ишига алоқаси йўқ
28 Декабр 2025, 13:30
