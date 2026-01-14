https://sputniknews.uz/20260114/korruptsiya-janjal-ukraina-tintuvlar-54786032.html
Украинада собиқ бош вазир ва Зеленский партияси фракцияси раҳбари коррупцияда гумонланяпти
Украинада собиқ бош вазир ва Зеленский партияси фракцияси раҳбари коррупцияда гумонланяпти
Sputnik Ўзбекистон
Украинада коррупцияга қарши органлар НАБУ ва САП “Слуга народа” фракцияси раҳбари Давид Арахамия ҳамда Юлия Тимошенко билан боғлиқ тинтувлар ўтказмоқда.
2026-01-14T10:36+0500
2026-01-14T10:36+0500
2026-01-14T12:50+0500
дунё янгиликлари
дунёда
коррупция
депутатлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/138/50/1385066_0:20:2200:1258_1920x0_80_0_0_48cedc073b797d320b1a8bd2bb094396.jpg
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Украинада коррупцияга қарши курашиш органлари — Украина миллий аксилкоррупция бюроси (НАБУ) ва Коррупцияга қарши ихтисослаштирилган прокуратура (САП) — мамлакат президенти Владимир Зеленскийнинг парламентдаги "Слуга народа" фракцияси раҳбари Давид Арахамия ҳамда "Батькившина" партияси етакчиси Юлия Тимошенко ҳузурига тинтув ўтказиш учун келган. Бу ҳақда Украинанинг "Обозреватель" нашри хабар берди.Нашр маълумотларига кўра, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур сиёсатчиларнинг парламент аъзолари билан боғлиқ фаолиятини текширмоқда. Айниқса, қонун лойиҳалари бўйича овоз бериш жараёнида ноқонуний манфаат таклиф қилиш ҳолатлари асосий эътибор марказида экани айтилмоқда.Шу билан бирга, депутат Алексей Гончаренко* ўзининг Telegram-каналида Тимошенко билан боғлиқ тинтувлар ҳақидаги маълумотни тасдиқлади.Сешанба куни эса коррупцияга қарши органлар қонун лойиҳалари бўйича овоз бериш учун бошқа депутатларга ноқонуний манфаат таклиф этган қонун чиқарувчи аниқланганини маълум қилди.Маълумот учун: Юлия Тимошенко 2005 йил 24 январдан 8 сентябргача, шунингдек, 2007 йил 18 декабрдан 2010 йил 3 мартгача Украина бош вазири лавозимида фаолият юритган.*Алексей Гончаренко Россия Федерациясида террорист ва экстремистлар рўйхатига киритилган.
https://sputniknews.uz/20251228/zelenskiy-yaqinlari-korruptsiya-ish-54512384.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/138/50/1385066_123:0:2112:1492_1920x0_80_0_0_357865ef3951571481836b2a589ba250.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина парламенти, набу, сап, владимир зеленский, давид арахамия, юлия тимошенко, батькившина партияси, слуга народа фракцияси, коррупция жанжали, тинтувлар, қонун лойиҳалари, овоз бериш, украина сиёсати, баткившина, батькивщина, слуга народу
украина парламенти, набу, сап, владимир зеленский, давид арахамия, юлия тимошенко, батькившина партияси, слуга народа фракцияси, коррупция жанжали, тинтувлар, қонун лойиҳалари, овоз бериш, украина сиёсати, баткившина, батькивщина, слуга народу
Украинада собиқ бош вазир ва Зеленский партияси фракцияси раҳбари коррупцияда гумонланяпти
10:36 14.01.2026 (янгиланди: 12:50 14.01.2026)
Зеленский партия фракцияси раҳбари ва собиқ бош вазир ҳузурларида коррупцияга қарши тинтувлар ўтказилмоқда. Тимошенко фракцияга пул эвазига қўшилиш бўйича музокаралар олиб боргани айтилмоқда
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik.
Украинада коррупцияга қарши курашиш органлари — Украина миллий аксилкоррупция бюроси (НАБУ) ва Коррупцияга қарши ихтисослаштирилган прокуратура (САП) — мамлакат президенти Владимир Зеленскийнинг парламентдаги "Слуга народа" фракцияси раҳбари Давид Арахамия ҳамда "Батькившина" партияси етакчиси Юлия Тимошенко ҳузурига тинтув ўтказиш учун келган. Бу ҳақда Украинанинг "Обозреватель" нашри хабар берди
.
Нашр маълумотларига кўра, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур сиёсатчиларнинг парламент аъзолари билан боғлиқ фаолиятини текширмоқда. Айниқса, қонун лойиҳалари бўйича овоз бериш жараёнида ноқонуний манфаат таклиф қилиш ҳолатлари асосий эътибор марказида экани айтилмоқда.
Шу билан бирга, депутат Алексей Гончаренко* ўзининг Telegram-каналида Тимошенко билан боғлиқ тинтувлар ҳақидаги маълумотни тасдиқлади.
Унинг сўзларига кўра, сиёсатчи айрим депутатлар билан уларни фракцияга пул эвазига қўшиш бўйича музокаралар ўтказган.
Сешанба куни эса коррупцияга қарши органлар қонун лойиҳалари бўйича овоз бериш учун бошқа депутатларга ноқонуний манфаат таклиф этган қонун чиқарувчи аниқланганини маълум қилди.
Маълумот учун: Юлия Тимошенко 2005 йил 24 январдан 8 сентябргача, шунингдек, 2007 йил 18 декабрдан 2010 йил 3 мартгача Украина бош вазири лавозимида фаолият юритган.
*Алексей Гончаренко Россия Федерациясида террорист ва экстремистлар рўйхатига киритилган.