https://sputniknews.uz/20260111/eron-isroil-va-aqsh-bazalariga-zarba-beradi-54738120.html
Агар Вашингтон ҳужум қилса, Эрон Исроил ва АҚШ базаларига зарба беради
Агар Вашингтон ҳужум қилса, Эрон Исроил ва АҚШ базаларига зарба беради
Эрон таҳдиднинг ҳар қандай объектив белгисига асосланиб ҳаракат қилади, деди Ғолибаф. 11.01.2026
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/1e/24890873_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0cb158dc597e3860839a781ce2442ce4.jpg
ТОШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Вашингтон ҳужум қилса, Эрон минтақадаги Исроил ва АҚШ ҳарбий базаларига зарба беради, деди Эрон Парламенти раиси Муҳаммад Багер Ғолибаф. Бу ҳақда Associated Press хабар қилди. Ғолибафнинг Эрон таҳдиднинг ҳар қандай объектив белгисига асосланиб ҳаракат қилишини маълум қилди".Аввалроқ The New York Times АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга зарба беришнинг бир нечта вариантларини кўриб чиқаётгани ҳақида хабар берган эди. Газета хабарига кўра Трампга Теҳрондаги ноҳарбий нишонларга зарба бериш таклифи ҳам биллдирилган.
эрон
эрон, ақш, исроил, дональд трамп, норозилик намойиши, ақш – эрон можароси
Агар Вашингтон ҳужум қилса, Эрон Исроил ва АҚШ базаларига зарба беради

19:10 11.01.2026
Беспилотники на подземной базе в Иране
Беспилотники на подземной базе в Иране - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.01.2026
© AFP 2023 / Iranian Army office
Oбуна бўлиш
Эрон таҳдиднинг ҳар қандай объектив белгисига асосланиб ҳаракат қилади, деди Ғолибаф.
ТОШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Вашингтон ҳужум қилса, Эрон минтақадаги Исроил ва АҚШ ҳарбий базаларига зарба беради, деди Эрон Парламенти раиси Муҳаммад Багер Ғолибаф. Бу ҳақда Associated Press хабар қилди.

"Эронга ҳужум қилинган тақдирда, ҳам босиб олинган ҳудуд (Исроил - AP), ҳам минтақадаги барча Америка ҳарбий марказлари, базалари ва кемалари бизнинг қонуний нишонларимиз бўлади", деди у якшанба куни фавқулодда парламент сессиясида.

Ғолибафнинг Эрон таҳдиднинг ҳар қандай объектив белгисига асосланиб ҳаракат қилишини маълум қилди".
Аввалроқ The New York Times АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга зарба беришнинг бир нечта вариантларини кўриб чиқаётгани ҳақида хабар берган эди. Газета хабарига кўра Трампга Теҳрондаги ноҳарбий нишонларга зарба бериш таклифи ҳам биллдирилган.
