Агар Вашингтон ҳужум қилса, Эрон Исроил ва АҚШ базаларига зарба беради

ТОШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Вашингтон ҳужум қилса, Эрон минтақадаги Исроил ва АҚШ ҳарбий базаларига зарба беради, деди Эрон Парламенти раиси Муҳаммад Багер Ғолибаф. Бу ҳақда Associated Press хабар қилди.
"Эронга ҳужум қилинган тақдирда, ҳам босиб олинган ҳудуд (Исроил - AP), ҳам минтақадаги барча Америка ҳарбий марказлари, базалари ва кемалари бизнинг қонуний нишонларимиз бўлади", деди у якшанба куни фавқулодда парламент сессиясида.
Аввалроқ The New York Times АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга зарба беришнинг бир нечта вариантларини кўриб чиқаётгани ҳақида хабар берган эди. Газета хабарига кўра Трампга Теҳрондаги ноҳарбий нишонларга зарба бериш таклифи ҳам биллдирилган.
8 январь куни Теҳронда 1979 йилда ағдарилган Эрон шоҳининг ўғли Ризо Паҳлавийнинг чақириғидан сўнг норозилик юришларининг навбатдаги тўлқини бўлиб ўтди. Намойишчилар тез ёрдам машиналари ва шаҳар автобуслари, метро бекатлари, масжидлар, банклар ва дўконларни вайрон қилди.
Эрон раҳбарияти ушбу воқеаларнинг сиёсий томонга бурилишида Исроил ва АҚШни айблади.
Эслатиб ўтамиз, Эронда дастлабки норозилик намойишлари 2025 йил декабрь ойи охирида маҳаллий валюта - риалининг қадрсизланиши туфайли бошланган эди. Кейинчалик намойишчиларда мавжуд сиёсий тизимга қарши шиорлар янграй бошлади.
Бир неча шаҳарларида полиция билан тўқнашувлар содир бўлди. Бугунга қадар хавфсизлик кучлари ва намойишчилар орасида қурбонлар сони 116 дан ошди ва кун сайин ошиб бормоқда.
Хавфсизлик кучлари 10 январь куни 100дан ортиқ намойишлар ташкилотчиларини қўлга олганини ва уларнинг турар жойларидан қурол-аслаҳа топилганини маълум қилди.