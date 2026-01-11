Масжидларга ўт қўйиш ва тинч аҳоли ўлдириш бу норозилик эмас — Эрон президенти

ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Эрон президенти Масуд Пезешкиён аҳолига иқтисодий муаммоларни ҳар қандай йўл билан ҳал қилишга ваъда берди. Пезешкиённинг сўзларига кўра, 2025 йил июнь ойида Эрон, Исроил ва Қўшма Штатлар ўртасидаги можародан бери "душманлар" Эронда тартибсизликларни ҳам ичкаридан, ҳам ташқаридан авж олдиришга уринмоқдалар. Пезешкиённинг сўзларига кўра, сўнгги кунлардаги воқеалар афсусланарли. "Бизнинг мамлакатимизга ҳужум қилганлар (АҚШ ва Исроил) энди исёнчиларга нима қилиш кераклиги ҳақида кўрсатмалар бермоқда", - деди Эрон президенти.Президент аҳолини кўчага чиқишга даъват қилдиШунингдк, Пезешкиён тинч аҳолининг ўлими муносабати билан ҳамдардлик билдирди ва ёшларни терроризм ва тартибсизликларда иштирок этишдан огоҳлантирди. "Биз тинч норозилик намойишларини расман тан оламиз ва намойишчилар билан мулоқотни ўз бурчимиз деб биламиз. Биз мамлакат ичидаги барча норозилик билдирувчи партиялар билан учрашишга тайёрмиз", дея қўшимча қилди у.
"Биз муаммоларни ҳар қандай йўл билан ҳал қилишга тайёрмиз. Аҳоли ташвишларини ҳал қилиш бизнинг бурчимиз, аммо бизнинг энг катта бурчимиз тартибсизликчиларнинг жамиятни вайрон қилишига йўл қўймасликдир", - деди президент телевидениеда.
Пезешкиённинг сўзларига кўра, 2025 йил июнь ойида Эрон, Исроил ва Қўшма Штатлар ўртасидаги можародан бери "душманлар" Эронда тартибсизликларни ҳам ичкаридан, ҳам ташқаридан авж олдиришга уринмоқдалар.
"Исёнчилар бозорлар ва масжидларга ўт қўйиб, тинч аҳолини ўлдирмоқда. Бу норозиликми? Бу ўз овозини эшиттиришнинг қандай услуби? Буни ишни қилганлар бу мамлакатнинг бир қисми эмас. Эрон халқи уларни қабул қилмайди", - деб таъкидлади у.
Пезешкиённинг сўзларига кўра, сўнгги кунлардаги воқеалар афсусланарли. "Бизнинг мамлакатимизга ҳужум қилганлар (АҚШ ва Исроил) энди исёнчиларга нима қилиш кераклиги ҳақида кўрсатмалар бермоқда", - деди Эрон президенти.
Президент аҳолини кўчага чиқишга даъват қилди
"Биз Эрон халқини қарор қабул қилиш учун кўчаларга чиқишга ва тартибсизликлар уларнинг талабларини бузиб кўрсатишига йўл қўймасликка чақирамиз", деди президент.
Шунингдк, Пезешкиён тинч аҳолининг ўлими муносабати билан ҳамдардлик билдирди ва ёшларни терроризм ва тартибсизликларда иштирок этишдан огоҳлантирди.
"Биз тинч норозилик намойишларини расман тан оламиз ва намойишчилар билан мулоқотни ўз бурчимиз деб биламиз. Биз мамлакат ичидаги барча норозилик билдирувчи партиялар билан учрашишга тайёрмиз", дея қўшимча қилди у.
Эронда норозилик намойишлари
8 январь куни Теҳронда 1979 йилда ағдарилган Эрон шоҳининг ўғли Ризо Паҳлавийнинг чақириғидан сўнг норозилик юришларининг навбатдаги тўлқини бўлиб ўтди. Намойишчилар тез ёрдам машиналари ва шаҳар автобуслари, метро бекатлари, масжидлар, банклар ва дўконларни вайрон қилди.
Эрон раҳбарияти ушбу воқеаларнинг сиёсий томонга бурилишида Исроил ва АҚШни айблади.
Эслатиб ўтамиз, Эронда дастлабки норозилик намойишлари 2025 йил декабрь ойи охирида маҳаллий валюта - риалининг қадрсизланиши туфайли бошланган эди. Кейинчалик намойишчиларда мавжуд сиёсий тизимга қарши шиорлар янграй бошлади.
Бир неча шаҳарларида полиция билан тўқнашувлар содир бўлди. Бугунга қадар хавфсизлик кучлари ва намойишчилар орасида қурбонлар сони 116 дан ошди ва кун сайин ошиб бормоқда.
Хавфсизлик кучлари 10 январь куни 100дан ортиқ намойишлар ташкилотчиларини қўлга олганини ва уларнинг турар жойларидан қурол-аслаҳа топилганини маълум қилди.