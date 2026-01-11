Ўзбекистон
Трамп Эрон халқига "озодликка чиқишга ёрдам беришга тайёр"
АҚШ президенти Теҳрондаги ноҳарбий нишонларга зарба бериш ҳақида жиддий ўйлаб кўрмоқда - ОАВ. 11.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-11T16:53+0500
2026-01-11T17:09+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0f/18349645_0:409:2883:2031_1920x0_80_0_0_1a02f69362eab31cb5748494dcae2541.jpg
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон "режимнинг намойишчиларга қарши бостиришларига жавобан Эронга зарба беришга рухсат беришни жиддий кўриб чиқмоқда", деб ёзади The New York Times. Газета манбаларининг таъкидлашича, "Президентга Теҳрондаги ноҳарбий нишонларга зарба бериш каби бир қатор вариантлар тақдим этилди".Бир кун олдин, Эрондаги норозилик намойишлари пайтида Трамп Эрон халқига ёрдам беришга тайёрлигини эълон қилди. Форс кўрфазида АҚШнинг қандай кучлари бор The War Zone хабарига кўра, Форс кўрфазида АҚШнинг учта эсминеци бор. Булар USS Mitscher, USS McFaul ва USS Roosevelt. Улар бошқариладиган ракеталар ва 1600 км масофага учадиган Tomahawk ракеталари билан қуролланган. Бундан ташқари, учта қирғоқбўйи жанговар кемалари мавжуд: USS Canberra, USS Tulsa вa USS Santa Barbara. Шунингдек, Форс кўрфази минтақасидаги бир неча ҳаво базаларида жойлашган ҳаво кучларига эга.
Трамп Эрон халқига "озодликка чиқишга ёрдам беришга тайёр"

16:53 11.01.2026 (янгиланди: 17:09 11.01.2026)
АҚШ президенти Теҳрондаги ноҳарбий нишонларга зарба бериш ҳақида жиддий ўйлаб кўрмоқда - ОАВ.
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон "режимнинг намойишчиларга қарши бостиришларига жавобан Эронга зарба беришга рухсат беришни жиддий кўриб чиқмоқда", деб ёзади The New York Times.
Газета манбаларининг таъкидлашича, "Президентга Теҳрондаги ноҳарбий нишонларга зарба бериш каби бир қатор вариантлар тақдим этилди".
Бир кун олдин, Эрондаги норозилик намойишлари пайтида Трамп Эрон халқига ёрдам беришга тайёрлигини эълон қилди.
"Эрон, эҳтимол, аввалгидан ҳам кўпроқ эркинликка интилмоқда. АҚШ ёрдам беришга тайёр", деб ёзган Америка етакчиси Truth Social ижтимоий медиа платформасида.
Форс кўрфазида АҚШнинг қандай кучлари бор
The War Zone хабарига кўра, Форс кўрфазида АҚШнинг учта эсминеци бор. Булар USS Mitscher, USS McFaul ва USS Roosevelt. Улар бошқариладиган ракеталар ва 1600 км масофага учадиган Tomahawk ракеталари билан қуролланган.
Бундан ташқари, учта қирғоқбўйи жанговар кемалари мавжуд: USS Canberra, USS Tulsa вa USS Santa Barbara. Шунингдек, Форс кўрфази минтақасидаги бир неча ҳаво базаларида жойлашган ҳаво кучларига эга.
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя протесты в Иране, в ходе которых демонстранты забрасывают камнями силы безопасности и поджигают здания, банки, мечети и автомобили, заявил: - Sputnik Ўзбекистон
Эронда норозилик намойишлари

8 январь куни Теҳронда 1979 йилда ағдарилган Эрон шоҳининг ўғли Ризо Паҳлавийнинг чақириғидан сўнг норозилик юришларининг навбатдаги тўлқини бўлиб ўтди. Намойишчилар тез ёрдам машиналари ва шаҳар автобуслари, метро бекатлари, масжидлар, банклар ва дўконларни вайрон қилди.

Эрон раҳбарияти ушбу воқеаларнинг сиёсий томонга бурилишида Исроил ва АҚШни айблади.

Эслатиб ўтамиз, Эронда дастлабки норозилик намойишлари 2025 йил декабрь ойи охирида маҳаллий валюта - риалининг қадрсизланиши туфайли бошланган эди. Кейинчалик намойишчиларда мавжуд сиёсий тизимга қарши шиорлар янграй бошлади.

Бир неча шаҳарларида полиция билан тўқнашувлар содир бўлди. Бугунга қадар хавфсизлик кучлари ва намойишчилар орасида қурбонлар сони 116 дан ошди ва кун сайин ошиб бормоқда.

Хавфсизлик кучлари 10 январь куни 100дан ортиқ намойишлар ташкилотчиларини қўлга олганини ва уларнинг турар жойларидан қурол-аслаҳа топилганини маълум қилди.

Эронда тартибсизликларда қурол ишлатган 100 киши ҳибсга олинди
Кеча, 16:09
