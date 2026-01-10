Эронда тартибсизликларда қурол ишлатган 100 киши ҳибсга олинди

Ўзбекистон
Бир неча кун ичида намойишчилар ва хавфсизлик ходимлари орасида ўнлаб кишилар қурбон бўлди. 10.01.2026
2026-01-10T16:09+0500
2026-01-10T16:13+0500
ТОШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Эрон ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари Теҳрон чеккасидаги Баҳарестон шаҳрида тартибсизликлар пайтида қурол ишлатган 100 кишини ҳибсга олди, деди шаҳар раҳбари Абдулҳамид Шарафи.8 январь куни Теҳронда 1979 йилда ағдарилган Эрон шоҳининг авлоди Ризо Паҳлавийнинг чақириғидан сўнг норозилик юришларининг навбатдаги тўлқини бўлиб ўтди. Намойишчилар тез ёрдам машиналари ва шаҳар автобуслари, метро бекатлари, масжидлар, банклар ва дўконларни вайрон қилди. Эрон раҳбарияти ушбу воқеаларнинг сиёсий томонга бурилишида Исроил ва АҚШни айблади. Эслатиб ўтамиз, Эронда дастлабки норозилик намойишлари 2025 йил декабрь ойи охирида маҳаллий валюта - Эрон риалининг қадрсизланиши туфайли бошланган эди. Кейинчалик намойишчилар сиёсий талабларга ўтиб, мавжуд сиёсий тизимга қарши шиорлар янграй бошлади. Бир неча шаҳарларида полиция билан тўқнашувлар содир бўлди. Хавфсизлик куч ва намойишчилар орасида қурбонлар сони кун сайин ошиб бормоқда.
16:09 10.01.2026 (янгиланди: 16:13 10.01.2026)
Национальный флаг Ирана над Тегераном.
Бир неча кун ичида намойишчилар ва хавфсизлик ходимлари орасида ўнлаб кишилар қурбон бўлди.
ТОШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Эрон ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари Теҳрон чеккасидаги Баҳарестон шаҳрида тартибсизликлар пайтида қурол ишлатган 100 кишини ҳибсга олди, деди шаҳар раҳбари Абдулҳамид Шарафи.
"Ҳудудда юз киши, жумладан, жамоат тартибини бузган ва тартибсизликларга раҳбарлик қилганлар ҳибсга олинди. Улар одамларга, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва хавфсизлик кучларига қарши қурол ва ўқотар қурол ишлатган", - дея Шарафининг сўзларини келтиради Тасним ахборот агентлиги.
8 январь куни Теҳронда 1979 йилда ағдарилган Эрон шоҳининг авлоди Ризо Паҳлавийнинг чақириғидан сўнг норозилик юришларининг навбатдаги тўлқини бўлиб ўтди. Намойишчилар тез ёрдам машиналари ва шаҳар автобуслари, метро бекатлари, масжидлар, банклар ва дўконларни вайрон қилди.
Эрон раҳбарияти ушбу воқеаларнинг сиёсий томонга бурилишида Исроил ва АҚШни айблади.
Эслатиб ўтамиз, Эронда дастлабки норозилик намойишлари 2025 йил декабрь ойи охирида маҳаллий валюта - Эрон риалининг қадрсизланиши туфайли бошланган эди. Кейинчалик намойишчилар сиёсий талабларга ўтиб, мавжуд сиёсий тизимга қарши шиорлар янграй бошлади. Бир неча шаҳарларида полиция билан тўқнашувлар содир бўлди. Хавфсизлик куч ва намойишчилар орасида қурбонлар сони кун сайин ошиб бормоқда.
