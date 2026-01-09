https://sputniknews.uz/20260109/eron-oliy-rahbari-yoshlarni-birdamlikka-chaqirdi-54711385.html
Эрон олий раҳбари Трампни ўз мамлакатини бошқаришга чақирди
Кеча Теҳронда бўлиб ўтган вайронкор намойишлар фонида, Ҳоманаий Эрон ёшларини бирдамликка ва ўз мамлакатига содиқ бўлишга чақирди.
2026-01-09T15:21+0500
2026-01-09T15:21+0500
2026-01-09T15:52+0500
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Эрон Олий Раҳбари Оятуллоҳ Али Ҳоманаий мамлакатда бўлиб ўтаётган норозилик намойишлари фонида эрон ёшларини бирдамликка ва АҚШ презиеднтини ўз мамлакатини бошқаришга эътибор беришга чақирди. 8 январь куни Теҳронда 1979 йилда ағдарилган Эрон шоҳининг авлоди Ризо Паҳлавийнинг чақириғидан сўнг норозилик юришларининг навбатдаги тўлқини бўлиб ўтди. Намойишчилар тез ёрдам машиналари ва шаҳар автобуслари, метро бекатлари, масжидлар, банклар ва дўконларни шикастлаган.Ушбу намойишлар фонида Эрон олий раҳбари ёшларни бирдамликка чақирди.Эслатиб ўтамиз, Эронда норозилик намойишлари 2025 йил декабрь ойи охирида маҳаллий валюта - Эрон риалининг қадрсизланиши туфайли бошланган эди. Норозилик намойишларининг асосий мавзуси дастлаб валюта курсининг кескин ўзгариши ва уларнинг улгуржи ва чакана нархларга таъсирига қаратилган эди. Бироқ, кейинчалик Эроннинг бир нечта шаҳарларида норозилик намойишлари полиция билан тўқнашувларга айланди ва шиорлар сиёсий қизғин тус олди ва Эрондаги мавжуд сиёсий тизимга қарши курашди. Хавфсизлик кучлари ва намойишчилар орасида қурбонлар бўлгани ҳақида хабар берилган.
15:21 09.01.2026 (янгиланди: 15:52 09.01.2026)
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Эрон Олий Раҳбари Оятуллоҳ Али Ҳоманаий мамлакатда бўлиб ўтаётган норозилик намойишлари фонида эрон ёшларини бирдамликка ва АҚШ презиеднтини ўз мамлакатини бошқаришга эътибор беришга чақирди.
"Кеча кечқурун Теҳронда бир гуруҳ вандаллар АҚШ президентини хурсанд қилиш учун ўз мамлакатига тегишли бинони вайрон қилишди. <...> Агар у (Трамп - таҳр.) бунга қодир бўлса, ўз мамлакатини бошқаришга эътибор қаратсин", деди Хоменеи.
8 январь куни Теҳронда 1979 йилда ағдарилган Эрон шоҳининг авлоди Ризо Паҳлавийнинг чақириғидан сўнг норозилик юришларининг навбатдаги тўлқини бўлиб ўтди. Намойишчилар тез ёрдам машиналари ва шаҳар автобуслари, метро бекатлари, масжидлар, банклар ва дўконларни шикастлаган.
Ушбу намойишлар фонида Эрон олий раҳбари ёшларни бирдамликка чақирди.
"Азиз ёшлар! Тайёргарлик ва бирдамликни сақланг! Бирлашган миллат ҳар қандай душманни мағлуб этади", деб хабар беради агентлик Хоменеининг сўзларидан иқтибос келтирган.
Эслатиб ўтамиз, Эронда норозилик намойишлари 2025 йил декабрь ойи охирида маҳаллий валюта - Эрон риалининг қадрсизланиши туфайли бошланган эди. Норозилик намойишларининг асосий мавзуси дастлаб валюта курсининг кескин ўзгариши ва уларнинг улгуржи ва чакана нархларга таъсирига қаратилган эди. Бироқ, кейинчалик Эроннинг бир нечта шаҳарларида норозилик намойишлари полиция билан тўқнашувларга айланди ва шиорлар сиёсий қизғин тус олди ва Эрондаги мавжуд сиёсий тизимга қарши курашди. Хавфсизлик кучлари ва намойишчилар орасида қурбонлар бўлгани ҳақида хабар берилган.