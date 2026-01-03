https://sputniknews.uz/20260103/erondagi-namoyishlar-tartibsizliklarga-aylanib-bormoqda-54614607.html
Эронда норозилик намойишлар тартибсизликларга айланиб бормоқда
Эронда норозилик намойишлар тартибсизликларга айланиб бормоқда
Sputnik Ўзбекистон
Намойишчилар иқтисодий талаблар ўрнига ҳукуматга қарши шиорларни кўпроқ айтишмоқда. 03.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-03T11:30+0500
2026-01-03T11:30+0500
2026-01-03T11:30+0500
эрон
ақш
намойиш
норозилик намойиши
тартибсизлик
оммавий тартибсизлик
валюта
валюта курслари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42089245_0:193:3092:1932_1920x0_80_0_0_0bcdd67d468c94d8d8d20670345a52de.jpg
ТОШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Эроннинг ғарбий ва шимоли-шарқидаги намойишлар тартибсизликларга айланиб кетди, деб хабар бермоқда Тасним агентлиги.Аниқлик киритилишича, намойишчилар сони 100 нафардан ошмаган; улар йўлнинг бир қисмини тўсиб, автомобиллар ҳаракатланишига халал берган.Эрон ғарбидаги Сербала шаҳрида эса бир гуруҳ қуролланган жангарилар кўчаларга чиқиб, автоматлардан ўт очган."Фарс" ахборот агентлиги ёзишига кўра, жума куни эрталабдан бошлаб тинч норозилик намойишлари камайиб бормоқда. Уларнинг ўрнига намойишчилар полиция билан тўқнашиб, ҳукуматга қарши ва монархия тарафдори шиорларни тобора кўпроқ эшитилмоқда.Шунга ўхшаш ҳодисалар Теҳрон ва Каражда ҳам қайд этилган бўлиб, унда намойишчилар мамлакат байроғини ёқиб, ўткинчиларни тошбўрон қилиб, “Диктаторга ўлим!” дея бақирган. Маҳаллий валютанинг қадрсизланиши фонида Эронда декабрь ойида норозилик намойишлари бошланди. Асосий омил - риал курсининг кескин тушиб кетиши бўлди. 2018 йилдан буён у салкам 3 баравар қадрсизланди: доллар курси 50 минг риалдан 1,4 млнгача ошди.
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42089245_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_c987749af70126ff446d02dc5d635451.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
эрон, ақш, намойиш, норозилик намойиши, тартибсизлик, оммавий тартибсизлик, валюта, валюта курслари
эрон, ақш, намойиш, норозилик намойиши, тартибсизлик, оммавий тартибсизлик, валюта, валюта курслари
Эронда норозилик намойишлар тартибсизликларга айланиб бормоқда
Намойишчилар иқтисодий талаблар ўрнига ҳукуматга қарши шиорларни кўпроқ айтишмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Эроннинг ғарбий ва шимоли-шарқидаги намойишлар тартибсизликларга айланиб кетди, деб хабар бермоқда Тасним агентлиги.
"Жума куни кечқурун Боржнурд шаҳрида риал курсининг ўзгариши сабабли норозилик намойиши <...> бўлиб ўтди. Намойишчилар иқтисодий талаблар қўйиш ўрнига тартибсизликлар уюштиришга ўтишди", - дейилади хабарда.
Аниқлик киритилишича, намойишчилар сони 100 нафардан ошмаган; улар йўлнинг бир қисмини тўсиб, автомобиллар ҳаракатланишига халал берган.
Эрон ғарбидаги Сербала шаҳрида эса бир гуруҳ қуролланган жангарилар кўчаларга чиқиб, автоматлардан ўт очган.
"Фарс" ахборот агентлиги ёзишига кўра, жума куни эрталабдан бошлаб тинч норозилик намойишлари камайиб бормоқда. Уларнинг ўрнига намойишчилар полиция билан тўқнашиб, ҳукуматга қарши ва монархия тарафдори шиорларни тобора кўпроқ эшитилмоқда.
Ушбу тартибсизликларни пичоқ, ўқотар қурол ва молотов коктейллари билан қуролланган кичик гуруҳлар уюштирмоқда. Жиноятчилар маъмурий ва жамоат биноларига, жумладан, масжидларга ҳужум қилмоқда.
Шунга ўхшаш ҳодисалар Теҳрон ва Каражда ҳам қайд этилган бўлиб, унда намойишчилар мамлакат байроғини ёқиб, ўткинчиларни тошбўрон қилиб, “Диктаторга ўлим!” дея бақирган.
Маҳаллий валютанинг қадрсизланиши фонида Эронда декабрь ойида норозилик намойишлари бошланди. Асосий омил - риал курсининг кескин тушиб кетиши бўлди. 2018 йилдан буён у салкам 3 баравар қадрсизланди: доллар курси 50 минг риалдан 1,4 млнгача ошди.