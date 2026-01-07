https://sputniknews.uz/20260107/kriminogen-mahallalar-qaror-54671216.html
Қайси маҳаллага ким жавоб беради? Криминоген маҳаллалар бўйича янги қарор
Президент имзолаган қарорга мувофиқ, 2026 йилдан маҳаллаларда хавфсизликни таъминлаш бўйича манзилли ишлаш тизими жорий этилади. Криминоген вазиятга қараб масъул раҳбарлар номма-ном бириктирилади.
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Маҳаллаларда хавфсиз муҳитни яратишга қаратилган яхлит ва манзилли ишлаш тизими жорий этилади. Бу Президент томонидан имзоланган қарорда белгилаб қўйилган.Қарорга мувофиқ, 2026 йилда ҳудудлардаги маҳаллалар масъул раҳбарлар ва идораларга қуйидаги тартибда номма-ном бириктирилади:
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
Маҳаллаларда хавфсиз муҳитни яратишга қаратилган яхлит ва манзилли ишлаш тизими жорий этилади. Бу Президент томонидан имзоланган қарорда белгилаб қўйилган
Қарорга мувофиқ, 2026 йилда ҳудудлардаги маҳаллалар масъул раҳбарлар ва идораларга қуйидаги тартибда номма-ном бириктирилади:
Криминоген вазияти оғир маҳаллалар — туман (шаҳар) ҳокимлари, прокурорлари ҳамда ички ишлар органлари бошлиқлари ва уларнинг ўринбосарларига;
Сўнгги 5 йил давомида “қизил” тоифада бўлиб келаётган маҳаллалар — Миллий гвардиянинг ҳудудий бошқармалари бошлиқлари, вилоят даражасидаги ички ишлар органлари раҳбарлари ва ҳокимларнинг ўринбосарларига;
3 йилдан бери “қизил” тоифада қолиб келаётган маҳаллалар — ҳуқуқ-тартибот идораларининг таълим ва илмий ташкилотларига;
Криминоген вазияти энг оғир бўлган туман ва шаҳарлар — вилоят даражасидаги прокурорлар ҳамда ички ишлар органлари раҳбарларининг биринчи ўринбосарларига;
Аёллар жиноятчилиги, спиртли ичимлик ва гиёҳвандликка ружу қўйган шахслар жиноятчилиги, шунингдек низоли оилалар улуши энг юқори бўлган маҳаллалар — тегишли равишда вилоят даражасидаги оила ва хотин-қизлар, соғлиқни сақлаш ҳамда адлия бошқармалари бошлиқларига.