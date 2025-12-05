https://sputniknews.uz/20251205/giyohvandlik-chiqindi-muammo-aniqlash-53976247.html
“Қулай муҳит” ва “Ҳокимият монитори” гиёҳвандлик ва чиқинди муаммосини аниқлайди
“Қулай муҳит” ва “Ҳокимият монитори” тизимлари ободонлаштириш ва чиқинди бўйича қонунбузилишларни автоматик аниқлайди. Маҳаллалар видеодомофон ва ягона мониторинг платформаси билан назорат қилинади.
ўзбекистон
жамият
маҳалла
сунъий интеллект
рақамли технологиялар
видеокамералар
қоидабузарлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1381/08/13810811_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_099ef37dbf0087cac41fe7baf6ecf60a.jpg
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Маъмурий видеокузатув тизимлари орқали ободонлаштириш ва қаттиқ маиший чиқиндилар билан боғлиқ қонунбузилишларни автоматик қайд этиш мақсадида “Қулай муҳит” ва “Ҳокимият монитори” ахборот тизимлари яратилади.Рақамли видеодомофон тизимлари орқали қуйидагилар амалга оширилади:Диспетчерлик марказини ўз ичига олган ягона шаҳар платформаси қуйидагиларни таъминлайди:
ўзбекистон
2025
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik.
Маъмурий видеокузатув тизимлари орқали ободонлаштириш ва қаттиқ маиший чиқиндилар билан боғлиқ қонунбузилишларни автоматик қайд этиш мақсадида “Қулай муҳит” ва “Ҳокимият монитори” ахборот тизимлари яратилади
Ушбу тизимлар, шунингдек, маҳалла ҳудудларида гиёҳванд моддалар тарқатилишининг олдини олишга ҳам кўмаклашади.
Рақамли видеодомофон тизимлари орқали қуйидагилар амалга оширилади:
турар-жой бинолари атрофини назорат қилиш;
аҳолини тезкор хабардор қилиш ва тўғридан-тўғри қайта алоқа ўрнатиш.
Диспетчерлик марказини ўз ичига олган ягона шаҳар платформаси қуйидагиларни таъминлайди:
маҳалла ҳудудларидаги ҳолатни тезкор мониторинг қилиш ва хизмат кўрсатиш сифатини назорат қилиш;
катта ҳажмдаги маълумотлар базаси (“Big Data”) таҳлили ва сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш ҳисобига ободонлаштириш соҳасини бошқариш сифатини ошириш.