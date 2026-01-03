https://sputniknews.uz/20260103/venesuela-istilosi-tramp-hamma-narsani-tikdi-54627215.html
Венесуэлага тажовуз: Трамп ғалабаси муқаррарми?
Венесуэлага тажовуз: Трамп ғалабаси муқаррарми?
Sputnik Ўзбекистон
Венесуэланинг бир қанча юқори мартабали раҳбарлари қаршилик кўрсатишга тайёр эканликларини эълон қилишди. 03.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-03T18:24+0500
2026-01-03T18:24+0500
2026-01-03T18:24+0500
венесуэла
ақш
ақш президенти
ақшнинг венесуэлага тажовузи
аналитика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51280635_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b25eb5925f88ea59f02aaf49740a6074.jpg
ТОШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Американинг Венесуэлага бостириб киришига АҚШ жамоатчиликнинг 70% қарши эди (сўров) ва стандарт процедурага кўра Конгрессдан рухсат олиши керак эди, лекин шу дамда Конгресс танаффусда бўлгани буни четлаб ўтиш имконини берди. Шу билан бир вақтда, Трампни АҚШ ичида ҳамма ҳам қўллаб-қувватлашган тайёр эмаслигини ҳам кўрсатди. Венесуэла қонуний президенти Николас Мадуро ва унинг рафиқаси ўғирлаб АҚШга олиб кетилиши Америка президентининг муаммоларини ҳал қилмайди. Аксинча, бу унга асосий мақсадларига эришишда бироз устунлик беради. Хусусан, Венесуэлада қўғирчоқ ҳукумат ўрнатиш ва Американинг Венесуэла нефти устидан назоратини қўлга киритиш.Каракасдаги америкапараст қўғирчоқлар Вашингтоннинг Лотин Америкаси “орқа ҳовлиси”ни қаттиқ қўлга олишининг рамзи бўлади. Қўшма Штатлар Венесуэланинг энг яқин ҳамкорлари - Хитой, Эрон, Куба ва Россияга қарши кучли геосиёсий қуролга эга бўлади.Трампнинг энг катта муаммоси шундаки, бу сценарий олдиндан айтиб бўлмайдиган оқибатларга олиб келиши мумкин. Бугунги воқеалар кўринишидан, АҚШ асарларининг ҳалок бўлишининг олдини олиш учун улар Венесуэладан тезда олиб чиқилади. Уго Чавес асос солган режимини ағдариш вазифаси бошқа кучларга, масалан, хусусий ҳарбий компаниялар ва мухолифатга топширилади. Аммо улар муваффақиятга эриша оладими-йўқми, бу асосий савол. Чунки Венесуэланинг бир қанча юқори мартабали раҳбарлар (жумладан, вице-президент ва мудофаа вазири) қаршилик кўрсатишга тайёр эканликларини эълон қилишди.Бундан ташқари, Венесуэлада барчанинг барчага қарши фуқаролар уруши ва наркотик картеллари назорат остида бўлган тартибсизликка тушиши сценарийсини инкор этиб бўлмайди. Сўнгги ўн йилликларда Ливиядан Суриягача бундай мисолларни дунё кўп кўрди. Бундай ривожланиш Вашингтонга учун кўпроқ бош оғриғига сабаб бўлади, деб гумон қилади, чунки бу сафар ҳаммаси дунёнинг нариги томонида эмас, балки уларнинг бурунлари остида содир бўлмоқда.Агар ишлар нотўғри йўналишдан кетса, Венесуэлага бостириб кириш АҚШ президентининг рақиблари Трампни сиёсий дафн этиш учун фойдаланаётган хавфли саргузаштнинг улкан муваффақиятсизлигига айланади. Масаланинг ахлоқий томонига, халқаро ҳуқуқ ва жаҳон сиёсатининг асосий меъёрларига кўра давлат раҳбарига суиқасд уюштириш мутлақо тақиқ ҳисобланади. Лекин охирги йилларда дунё кўп маротаба бунинг аксига гувоҳ бўлмоқда. Халқаро ҳуқуқ - шунчаки гап бўлиб қолди. Биз давлат суверенитетни ҳимоя қиладиган ягона нарса — ҳарбий куч бўлган даврда яшаяпмиз. Россия ва бутун дунё бугунг ушбу ҳақиқатга яна бир бор амин бўлди.
https://sputniknews.uz/20260103/maduro-va-uning-rafiqasi-mamlakatdan-olib-chiqildi-tramp-54623310.html
https://sputniknews.uz/20260103/aqshning-venesuelaga-qarshi-tajovuzini-keskin-qoralaymiz--rossiya-tiv-54624386.html
венесуэла
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ирина Алкснис
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png
Ирина Алкснис
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51280635_65:0:1188:842_1920x0_80_0_0_7051203ffb2e38845dd2bf6ade7f3d61.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ирина Алкснис
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png
венесуэла , ақш, ақш президенти, ақшнинг венесуэлага тажовузи, аналитика
венесуэла , ақш, ақш президенти, ақшнинг венесуэлага тажовузи, аналитика
Венесуэлага тажовуз: Трамп ғалабаси муқаррарми?
Венесуэланинг бир қанча юқори мартабали раҳбарлари қаршилик кўрсатишга тайёр эканликларини эълон қилишди.
ТОШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Американинг Венесуэлага бостириб киришига АҚШ жамоатчиликнинг 70% қарши эди (сўров) ва стандарт процедурага кўра Конгрессдан рухсат олиши керак эди, лекин шу дамда Конгресс танаффусда бўлгани буни четлаб ўтиш имконини берди.
Шу билан бир вақтда, Трампни АҚШ ичида ҳамма ҳам қўллаб-қувватлашган тайёр эмаслигини ҳам кўрсатди.
Венесуэла қонуний президенти Николас Мадуро ва унинг рафиқаси ўғирлаб АҚШга олиб кетилиши Америка президентининг муаммоларини ҳал қилмайди. Аксинча, бу унга асосий мақсадларига эришишда бироз устунлик беради. Хусусан, Венесуэлада қўғирчоқ ҳукумат ўрнатиш ва Американинг Венесуэла нефти устидан назоратини қўлга киритиш.
Агар бунга тезда эриша олса, Трамп ҳақиқатан ҳам барча харажатлардан устун турадиган улкан ютуқни қайд эта олади. Венесуэла нефти устидан назорат Америка иқтисодини қўллаб-қувватлайди ва Оқ уйга жаҳон нефть бозорида сезиларли таъсир кўрсата олади.
Каракасдаги америкапараст қўғирчоқлар Вашингтоннинг Лотин Америкаси “орқа ҳовлиси”ни қаттиқ қўлга олишининг рамзи бўлади. Қўшма Штатлар Венесуэланинг энг яқин ҳамкорлари - Хитой, Эрон, Куба ва Россияга қарши кучли геосиёсий қуролга эга бўлади.
Трампнинг энг катта муаммоси шундаки, бу сценарий олдиндан айтиб бўлмайдиган оқибатларга олиб келиши мумкин. Бугунги воқеалар кўринишидан, АҚШ асарларининг ҳалок бўлишининг олдини олиш учун улар Венесуэладан тезда олиб чиқилади. Уго Чавес асос солган режимини ағдариш вазифаси бошқа кучларга, масалан, хусусий ҳарбий компаниялар ва мухолифатга топширилади. Аммо улар муваффақиятга эриша оладими-йўқми, бу асосий савол. Чунки Венесуэланинг бир қанча юқори мартабали раҳбарлар (жумладан, вице-президент ва мудофаа вазири) қаршилик кўрсатишга тайёр эканликларини эълон қилишди.
Бундан ташқари, Венесуэлада барчанинг барчага қарши фуқаролар уруши ва наркотик картеллари назорат остида бўлган тартибсизликка тушиши сценарийсини инкор этиб бўлмайди. Сўнгги ўн йилликларда Ливиядан Суриягача бундай мисолларни дунё кўп кўрди. Бундай ривожланиш Вашингтонга учун кўпроқ бош оғриғига сабаб бўлади, деб гумон қилади, чунки бу сафар ҳаммаси дунёнинг нариги томонида эмас, балки уларнинг бурунлари остида содир бўлмоқда.
Мухтасар қилиб айтганда, Трампга ҳозир энг тез ва энг тоза ғалаба керак, бу эса унга барча ҳужумларни – ҳам ички, ҳам халқаро ҳужумларга қарши туриш имконини беради.
Агар ишлар нотўғри йўналишдан кетса, Венесуэлага бостириб кириш АҚШ президентининг рақиблари Трампни сиёсий дафн этиш учун фойдаланаётган хавфли саргузаштнинг улкан муваффақиятсизлигига айланади.
Масаланинг ахлоқий томонига, халқаро ҳуқуқ ва жаҳон сиёсатининг асосий меъёрларига кўра давлат раҳбарига суиқасд уюштириш мутлақо тақиқ ҳисобланади. Лекин охирги йилларда дунё кўп маротаба бунинг аксига гувоҳ бўлмоқда. Халқаро ҳуқуқ - шунчаки гап бўлиб қолди. Биз давлат суверенитетни ҳимоя қиладиган ягона нарса — ҳарбий куч бўлган даврда яшаяпмиз. Россия ва бутун дунё бугунг ушбу ҳақиқатга яна бир бор амин бўлди.