https://sputniknews.uz/20260103/aqshning-venesuelaga-qarshi-tajovuzini-keskin-qoralaymiz--rossiya-tiv-54624386.html
Россия АҚШнинг Венесуэлага тажовузини кескин қоралайди
Россия АҚШнинг Венесуэлага тажовузини кескин қоралайди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Венесуэла халқи билан бирдамлигини ва унинг миллий манфаатлари ва суверенитетини қўллаб-қувватлашини яна бир бор тасдиқлайди. 03.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-03T15:25+0500
2026-01-03T15:25+0500
2026-01-03T18:34+0500
россия
ақш
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
тажовузкор
тажовузкорлик
ақшнинг венесуэлага тажовузи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48580052_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_0de17bffd7634fded420e46fc9b03dfa.jpg
ТОШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Бугун эрталаб АҚШ Венесуэлага қарши қуролли тажовузни амалга оширди. Бу чуқур ташвишга солади ва қораланади, дейилади Россия Ташқи ишлар вазирлиги баёнотида. Ҳозирги вазиятда, авваламбор, вазият янада кескинлашишига йўл қўймаслик ва мулоқот орқали вазиятдан чиқиш йўлини топишга эътибор қаратиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Биз бир-бирига нисбатан норозиликлари бўлиши мумкин бўлган барча ҳамкорлар мулоқот орқали муаммоларга ечим излашлари керак, деб ҳисоблаймиз. Биз бу борада уларни қўллаб-қувватлашга тайёрмиз.Лотин Америкаси 2014 йилда ўзини эълон қилганидек, тинчлик ҳудуди бўлиб қолиши керак. Венесуэлага ҳеч қандай бузғунчи, ҳатто ҳарбий, ташқи аралашувсиз ўз тақдирини белгилаш ҳуқуқи кафолатланиши керак.Россиянинг Каракасдаги элчихонаси нормал режимда ишламоқда ва Венесуэла расмийлари ва Венесуэлада жойлашган Россия фуқаролари билан доимий алоқада. Ҳозирча Россия фуқаролари жабрлангани ҳақида хабарлар йўқ.Венесуэла президентининг АҚШга олиб кетилиши ҳақидаБундай ҳаракатлар, агар улар ҳақиқатда содир бўлган бўлса, мустақил давлат суверенитетига йўл қўйиб бўлмайдиган тажовуздир, унга ҳурмат халқаро ҳуқуқнинг асосий тамойилидир.
https://sputniknews.uz/20260103/maduro-va-uning-rafiqasi-mamlakatdan-olib-chiqildi-tramp-54623310.html
венесуэла
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48580052_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_891a82bca1b0c861b4b83186ee212437.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, ақш, венесуэла , николас мадуро , дональд трамп, тажовузкор, тажовузкорлик, ақшнинг венесуэлага тажовузи
россия, ақш, венесуэла , николас мадуро , дональд трамп, тажовузкор, тажовузкорлик, ақшнинг венесуэлага тажовузи
Россия АҚШнинг Венесуэлага тажовузини кескин қоралайди
15:25 03.01.2026 (янгиланди: 18:34 03.01.2026)
Россия Венесуэла халқи билан бирдамлигини ва унинг миллий манфаатлари ва суверенитетини қўллаб-қувватлашини яна бир бор тасдиқлайди.
ТОШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Бугун эрталаб АҚШ Венесуэлага қарши қуролли тажовузни амалга оширди. Бу чуқур ташвишга солади ва қораланади, дейилади Россия Ташқи ишлар вазирлиги баёнотида.
Бундай хатти-ҳаракатларни оқлаш учун ишлатилган баҳоналар асоссиздир. Мафкуравий душманлик ишбилармонлик прагматизми ва ишончли ва башорат қилинадиган муносабатлар ўрнатишга тайёрликдан устун келди.
Ҳозирги вазиятда, авваламбор, вазият янада кескинлашишига йўл қўймаслик ва мулоқот орқали вазиятдан чиқиш йўлини топишга эътибор қаратиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Биз бир-бирига нисбатан норозиликлари бўлиши мумкин бўлган барча ҳамкорлар мулоқот орқали муаммоларга ечим излашлари керак, деб ҳисоблаймиз. Биз бу борада уларни қўллаб-қувватлашга тайёрмиз.
Лотин Америкаси 2014 йилда ўзини эълон қилганидек, тинчлик ҳудуди бўлиб қолиши керак. Венесуэлага ҳеч қандай бузғунчи, ҳатто ҳарбий, ташқи аралашувсиз ўз тақдирини белгилаш ҳуқуқи кафолатланиши керак.
Биз Венесуэла халқи билан бирдамлигимизни ва унинг боливар раҳбариятининг мамлакат миллий манфаатлари ва суверенитетини ҳимоя қилишга қаратилган йўналишини қўллаб-қувватлашимизни яна бир бор тасдиқлаймиз.
Биз Венесуэла расмийлари ва Лотин Америкаси давлатлари раҳбарларининг БМТ Хавфсизлик Кенгаши йиғилишини зудлик билан чақириш ҳақидаги баёнотини қўллаб-қувватлаймиз.
Россиянинг Каракасдаги элчихонаси нормал режимда ишламоқда ва Венесуэла расмийлари ва Венесуэлада жойлашган Россия фуқаролари билан доимий алоқада. Ҳозирча Россия фуқаролари жабрлангани ҳақида хабарлар йўқ.
Венесуэла президентининг АҚШга олиб кетилиши ҳақида
Венесуэла президенти Николас Мадуро ва унинг рафиқаси бугунги тажовузкор ҳаракатлари натижасида АҚШга мажбуран олиб кетилгани ҳақидаги хабарлардан жуда хавотирдамиз. Биз ушбу вазиятга зудлик билан ойдинлик киритишга чақирамиз.
Бундай ҳаракатлар, агар улар ҳақиқатда содир бўлган бўлса, мустақил давлат суверенитетига йўл қўйиб бўлмайдиган тажовуздир, унга ҳурмат халқаро ҳуқуқнинг асосий тамойилидир.