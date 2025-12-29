Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251229/russia-dpr-qishloq-ozod-54531131.html
Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Диброва қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, “Ғарб” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Диброва қишлоғини озод қилди.
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
дунёда
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53384239_0:136:2986:1816_1920x0_80_0_0_49127e1880a01ca70724ef9a98947093.jpg
ТОШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасининг Диброва қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов 164- ва 169-алоҳида мотоўқчи бригадалар қўмондонлиги ва шахсий таркибини ДХРнинг Диброва аҳоли пункти озод қилингани билан табриклади.Шунингдек, кеча Россия ҳарбийлари бир қатор шаҳар ва қишлоқларни озод қилишга муваффақ бўлгани маълум қилинди.
https://sputniknews.uz/20251228/russia-uch-shahar-ozod-54508018.html
россия қуролли кучлари, донецк халқ республикаси, диброва қишлоғи, россия мудофаа вазирлиги, ғарб қўшинлари гуруҳи, ҳарбий операция, украинадаги можаро, фронтдаги вазият, озод қилинган ҳудудлар, ҳарбий хабарлар
Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Диброва қишлоғини озод қилди

14:41 29.12.2025 (янгиланди: 14:47 29.12.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевое слаживание военных разведчиков группировки войск "Запад" в зоне СВО
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск Запад в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.12.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Уни озод қилишда "Ғарб" қўшинлари гуруҳи жангчилари жасорат кўрсатган.
ТОШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасининг Диброва қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.

"Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар билан Донецк Халқ Республикасининг Диброва аҳоли пунктини озод қилишни якунлади", - дейилади хабарда.

Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов 164- ва 169-алоҳида мотоўқчи бригадалар қўмондонлиги ва шахсий таркибини ДХРнинг Диброва аҳоли пункти озод қилингани билан табриклади.
Шунингдек, кеча Россия ҳарбийлари бир қатор шаҳар ва қишлоқларни озод қилишга муваффақ бўлгани маълум қилинди.
Подразделения группировки войск Восток освободили город Гуляйполе Запорожской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
РФ Мудофаа вазирлиги: "Ғалаба учун муҳим қадам" — уч шаҳар озод қилинди
Кеча, 10:20
