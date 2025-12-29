https://sputniknews.uz/20251229/russia-dpr-qishloq-ozod-54531131.html
Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Диброва қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, “Ғарб” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Диброва қишлоғини озод қилди.
2025-12-29T14:41+0500
2025-12-29T14:41+0500
2025-12-29T14:47+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
дунёда
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53384239_0:136:2986:1816_1920x0_80_0_0_49127e1880a01ca70724ef9a98947093.jpg
ТОШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасининг Диброва қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов 164- ва 169-алоҳида мотоўқчи бригадалар қўмондонлиги ва шахсий таркибини ДХРнинг Диброва аҳоли пункти озод қилингани билан табриклади.Шунингдек, кеча Россия ҳарбийлари бир қатор шаҳар ва қишлоқларни озод қилишга муваффақ бўлгани маълум қилинди.
https://sputniknews.uz/20251228/russia-uch-shahar-ozod-54508018.html
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53384239_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_9f5c6971d6753395b155481af3c14657.jpg
россия қуролли кучлари, донецк халқ республикаси, диброва қишлоғи, россия мудофаа вазирлиги, ғарб қўшинлари гуруҳи, ҳарбий операция, украинадаги можаро, фронтдаги вазият, озод қилинган ҳудудлар, ҳарбий хабарлар
14:41 29.12.2025 (янгиланди: 14:47 29.12.2025)
Уни озод қилишда "Ғарб" қўшинлари гуруҳи жангчилари жасорат кўрсатган.
ТОШКЕНТ, 29 дек – Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасининг Диброва қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
"Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар билан Донецк Халқ Республикасининг Диброва аҳоли пунктини озод қилишни якунлади", - дейилади хабарда.
Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов 164- ва 169-алоҳида мотоўқчи бригадалар қўмондонлиги ва шахсий таркибини ДХРнинг Диброва аҳоли пункти озод қилингани билан табриклади.
Шунингдек, кеча Россия ҳарбийлари бир қатор шаҳар ва қишлоқларни озод қилишга муваффақ бўлгани маълум қилинди
