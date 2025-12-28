https://sputniknews.uz/20251228/russia-uch-shahar-ozod-54508018.html
РФ Мудофаа вазирлиги: "Ғалаба учун муҳим қадам" — уч шаҳар озод қилинди
РФ Мудофаа вазирлиги: "Ғалаба учун муҳим қадам" — уч шаҳар озод қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Запорожье вилояти ва ДХРда уч аҳоли пунктини озод қилди. Гуляйполе операцияси кейинги олдинга силжиш учун муҳим босқич сифатида баҳоланмоқда
2025-12-28T10:20+0500
2025-12-28T10:20+0500
2025-12-28T10:20+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
донецк халқ республикаси (дхр)
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
владимир путин
андрей белоусов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1c/54507507_0:86:1500:930_1920x0_80_0_0_1554f74bce935d9ebb25988684b3d6c6.jpg
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Гуляйполе шаҳри ва Степногорск шаҳарчаси, шунингдек, Донецк Халқ Республикасидаги Димитров шаҳрини озод қилди. Бу ҳақда Россия мудофаа вазирлиги хабар берди.РФ мудофаа вазири Андрей Белоусов ҳарбий хизматчиларни аҳоли пунктлари озод этилгани билан табриклаб, бу махсус ҳарбий операция мақсадларига эришиш ва умумий ғалаба сари ташланган муҳим қадам эканини таъкидлади.Хабар қилинишича, Россия президенти Владимир Путин махсус ҳарбий операция зонасидаги вазият бўйича йиғилиш ўтказди. У Қуролли Кучлар Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимовнинг ҳисоботини тинглади.Маълум қилинишича, Гуляйполени озод қилиш операциясида 5-армия ҳамда “Шарқ” қўшинлари гуруҳи ҳарбий хизматчилари иштирок этган. Жанговар ҳаракатлар давомида 76 квадрат километрдан ортиқ мудофаа ҳудуди назоратга олинган, 7 мингдан зиёд бино ва иншоотлар тозаланган.Шунингдек, Украина Қуролли Кучларининг 33-, 225- ва 425-алоҳида ҳужум полклари, 102-алоҳида ҳудудий мудофаа бригадаси бўлинмалари катта талафот кўргани, 50 дан ортиқ зирҳли техника ва автомобиль транспорти йўқ қилингани қайд этилди.Қайд этилишича, Гуляйполени озод қилиш Запорожье йўналишида ҳужум ҳаракатларини ривожлантиришда муҳим босқич бўлиб, кейинги олдинга силжиш учун шароит яратган.
https://sputniknews.uz/20251227/kupyansk-rossiya-naozorati-ostiga-otdi-54500377.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1c/54507507_74:0:1427:1015_1920x0_80_0_0_5286717173592c1afa9b7d67da0f63c8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гуляйполе, степногорск, димитров, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси, россия қўшинлари, махсус ҳарбий операция, андрей белоусов, владимир путин, валерий герасимов, жанговар ҳаракатлар, ҳарбий янгиликлар
гуляйполе, степногорск, димитров, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси, россия қўшинлари, махсус ҳарбий операция, андрей белоусов, владимир путин, валерий герасимов, жанговар ҳаракатлар, ҳарбий янгиликлар
РФ Мудофаа вазирлиги: "Ғалаба учун муҳим қадам" — уч шаҳар озод қилинди
Россия қўшинлари уч аҳоли пунктини озод қилди. Ўтказилган йиғилишда бу ҳақда Владимир Путинга маълумот берилди. Мудофаа вазири Андрей Белоусов ҳарбийларни ушбу муваффақият билан табриклади
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik.
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Гуляйполе шаҳри ва Степногорск шаҳарчаси, шунингдек, Донецк Халқ Республикасидаги Димитров шаҳрини озод қилди. Бу ҳақда Россия мудофаа вазирлиги хабар берди
.
РФ мудофаа вазири Андрей Белоусов ҳарбий хизматчиларни аҳоли пунктлари озод этилгани билан табриклаб, бу махсус ҳарбий операция мақсадларига эришиш ва умумий ғалаба сари ташланган муҳим қадам эканини таъкидлади.
Хабар қилинишича, Россия президенти Владимир Путин махсус ҳарбий операция зонасидаги вазият бўйича йиғилиш ўтказди. У Қуролли Кучлар Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимовнинг ҳисоботини тинглади.
Йиғилишда “Марказ” ва “Шарқ” қўшинлари гуруҳлари қўмондонлари, шунингдек, қўшилмалар раҳбарлари жанговар топшириқларнинг бажарилиши, хусусан, Димитров ва Гуляйполе озод этилгани ҳақида ахборот берди.
Маълум қилинишича, Гуляйполени озод қилиш операциясида 5-армия ҳамда “Шарқ” қўшинлари гуруҳи ҳарбий хизматчилари иштирок этган. Жанговар ҳаракатлар давомида 76 квадрат километрдан ортиқ мудофаа ҳудуди назоратга олинган, 7 мингдан зиёд бино ва иншоотлар тозаланган.
Шунингдек, Украина Қуролли Кучларининг 33-, 225- ва 425-алоҳида ҳужум полклари, 102-алоҳида ҳудудий мудофаа бригадаси бўлинмалари катта талафот кўргани, 50 дан ортиқ зирҳли техника ва автомобиль транспорти йўқ қилингани қайд этилди.
Қайд этилишича, Гуляйполени озод қилиш Запорожье йўналишида ҳужум ҳаракатларини ривожлантиришда муҳим босқич бўлиб, кейинги олдинга силжиш учун шароит яратган.