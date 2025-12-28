https://sputniknews.uz/20251228/russia-aholi-punkt-ozod-54514873.html
Фронтда илгарилаш давом этмоқда: Россия қўшинлари яна бир неча аҳоли пунктини озод қилди
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik.
"Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Родинское, Артемовка ва Вольное аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Шунингдек, хабарда қайд этилишича, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига илгарилашни давом эттириб, Запорожье вилоятидаги Гуляйполе аҳоли пунктини озод қилишни якунлаган.
Бундан ташқари, Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов 9-алоҳида гвардия мотоўқчи бригадаси қўмондонлиги ва шахсий таркибини Донецк Халқ Республикасининг Родинское аҳоли пункти озод этилгани муносабати билан табриклаган.