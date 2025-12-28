Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Фронтда илгарилаш давом этмоқда: Россия қўшинлари яна бир неча аҳоли пунктини озод қилди
Фронтда илгарилаш давом этмоқда: Россия қўшинлари яна бир неча аҳоли пунктини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, "Марказ" ва "Шарқ" қўшинлари гуруҳлари ДХРда Родинское, Артемовка ва Вольное, Запорожье вилоятида эса Гуляйполе аҳоли пунктларини озод қилди.
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik. "Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Родинское, Артемовка ва Вольное аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, хабарда қайд этилишича, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига илгарилашни давом эттириб, Запорожье вилоятидаги Гуляйполе аҳоли пунктини озод қилишни якунлаган.Бундан ташқари, Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов 9-алоҳида гвардия мотоўқчи бригадаси қўмондонлиги ва шахсий таркибини Донецк Халқ Республикасининг Родинское аҳоли пункти озод этилгани муносабати билан табриклаган.
Фронтда илгарилаш давом этмоқда: Россия қўшинлари яна бир неча аҳоли пунктини озод қилди

Россия қўшинлари бир нечта йўналишда илгарилашни давом эттириб, аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги маълум қилди
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik. "Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Родинское, Артемовка ва Вольное аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Шунингдек, хабарда қайд этилишича, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига илгарилашни давом эттириб, Запорожье вилоятидаги Гуляйполе аҳоли пунктини озод қилишни якунлаган.
Бундан ташқари, Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов 9-алоҳида гвардия мотоўқчи бригадаси қўмондонлиги ва шахсий таркибини Донецк Халқ Республикасининг Родинское аҳоли пункти озод этилгани муносабати билан табриклаган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
РФ Мудофаа вазирлиги: "Ғалаба учун муҳим қадам" — уч шаҳар озод қилинди
10:20
