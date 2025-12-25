Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251225/russia-dpr-qishloq-nazorat-54459382.html
Россия қўшинлари ДХРда яна бир қишлоқ устидан назорат ўрнатди
Россия қўшинлари ДХРда яна бир қишлоқ устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, Свято-Покровское аҳоли пункти озод қилинди. “Жануб” қўшинлари ДХРда Украина Қуролли Кучлари тузилмаларига талофат етказган.
2025-12-25T14:58+0500
2025-12-25T14:58+0500
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/11/47990259_0:319:3071:2046_1920x0_80_0_0_0e50c69e4ce02f973cc3a5ab36516e8a.jpg
ТОШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Свято-Покровское қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, маълумотда қайд этилишича, “Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Константиновка, Краматорск, Никифоровка ва Резниковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган, тоғ-ҳужум, мотопиёда ҳамда денгиз пиёдалари бригадалари тузилмаларига жиддий талофат етказган.
https://sputniknews.uz/20251224/russia-zaporizhzhia-qishloq-ozod-54434468.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/11/47990259_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9ada53f5c5bfeee137fc5dc6f2b31b7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия қўшинлари, донецк халқ республикаси, свято-покровское озод қилинди, жануб қўшинлари гуруҳи, россия мудофаа вазирлиги, дхр ҳарбий янгиликлар, константиновка краматорск, никифоровка резниковка, украина қуролли кучлари, ҳарбий операция донецк
россия қўшинлари, донецк халқ республикаси, свято-покровское озод қилинди, жануб қўшинлари гуруҳи, россия мудофаа вазирлиги, дхр ҳарбий янгиликлар, константиновка краматорск, никифоровка резниковка, украина қуролли кучлари, ҳарбий операция донецк

Россия қўшинлари ДХРда яна бир қишлоқ устидан назорат ўрнатди

14:58 25.12.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.12.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Шунингдек, “Жануб” қўшинлари бир қатор аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларига жиддий талофат етказган
ТОШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Свято-Покровское қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
"Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Свято-Покровское аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, маълумотда қайд этилишича, “Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Константиновка, Краматорск, Никифоровка ва Резниковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган, тоғ-ҳужум, мотопиёда ҳамда денгиз пиёдалари бригадалари тузилмаларига жиддий талофат етказган.
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия армияси Запорожье вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Кеча, 14:41
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0