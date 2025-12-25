https://sputniknews.uz/20251225/russia-dpr-qishloq-nazorat-54459382.html
Россия қўшинлари ДХРда яна бир қишлоқ устидан назорат ўрнатди
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, Свято-Покровское аҳоли пункти озод қилинди. “Жануб” қўшинлари ДХРда Украина Қуролли Кучлари тузилмаларига талофат етказган.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/11/47990259_0:319:3071:2046_1920x0_80_0_0_0e50c69e4ce02f973cc3a5ab36516e8a.jpg
ТОШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Свято-Покровское қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, маълумотда қайд этилишича, “Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Константиновка, Краматорск, Никифоровка ва Резниковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган, тоғ-ҳужум, мотопиёда ҳамда денгиз пиёдалари бригадалари тузилмаларига жиддий талофат етказган.
Россия қўшинлари ДХРда яна бир қишлоқ устидан назорат ўрнатди
Шунингдек, “Жануб” қўшинлари бир қатор аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларига жиддий талофат етказган
ТОШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Свято-Покровское қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
"Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Свято-Покровское аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, маълумотда қайд этилишича, “Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Константиновка, Краматорск, Никифоровка ва Резниковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган, тоғ-ҳужум, мотопиёда ҳамда денгиз пиёдалари бригадалари тузилмаларига жиддий талофат етказган.