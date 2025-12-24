Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Мудофаа вазирлиги Запорожье вилоятидаги Заречное аҳоли пункти ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Андреевка бўйича маълумот берди.
ТОШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Заречное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, Россия Мудофаа вазирлиги куни кеча Днепропетровск вилоятида жойлашган Андреевка аҳоли пункти эгаллангани тафсилотларини ҳам очиқлади. Маълум қилинишича, ушбу ҳудуд "Шарқ" қўшинлари гуруҳи таркибидаги 29-армиянинг 36-гвардиячи мотоўқчи бригадаси бўлинмалари томонидан назоратга олинган.Вазирлик маълумотига кўра, Андреевка тўққиз квадрат километрдан ортиқ ҳудудни қамраб олган ва душман мудофаасининг муҳим нуқталаридан бири ҳисобланган. Жанглар давомида 510 тага яқин бино ва иншоотлар текширувдан ўтказилган. Хабарда душман ишчи кучи ва техникаси йўқотишларга учрагани қайд этилган.Шунингдек, Андреевка устидан назорат ўрнатилиши Гайчур дарёсининг ғарбий қирғоғида кейинги ҳаракатлар учун плацдармни кенгайтириш имконини бергани таъкидланади.
Шунингдек, Днепропетровск вилоятидаги Андреевка бўйича жанглар тафсилотлари очиқланди
ТОШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Заречное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттирди ва Запорожье вилоятининг Заречное аҳоли пунктини озод қилди", - дейилади хабарда.
Шунингдек, Россия Мудофаа вазирлиги куни кеча Днепропетровск вилоятида жойлашган Андреевка аҳоли пункти эгаллангани тафсилотларини ҳам очиқлади. Маълум қилинишича, ушбу ҳудуд “Шарқ” қўшинлари гуруҳи таркибидаги 29-армиянинг 36-гвардиячи мотоўқчи бригадаси бўлинмалари томонидан назоратга олинган.
Вазирлик маълумотига кўра, Андреевка тўққиз квадрат километрдан ортиқ ҳудудни қамраб олган ва душман мудофаасининг муҳим нуқталаридан бири ҳисобланган. Жанглар давомида 510 тага яқин бино ва иншоотлар текширувдан ўтказилган. Хабарда душман ишчи кучи ва техникаси йўқотишларга учрагани қайд этилган.
Шунингдек, Андреевка устидан назорат ўрнатилиши Гайчур дарёсининг ғарбий қирғоғида кейинги ҳаракатлар учун плацдармни кенгайтириш имконини бергани таъкидланади.
