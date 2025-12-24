https://sputniknews.uz/20251224/russia-zaporizhzhia-qishloq-ozod-54434468.html
Россия армияси Запорожье вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Россия армияси Запорожье вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Запорожье вилоятидаги Заречное аҳоли пункти ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Андреевка бўйича маълумот берди. Хабарда жанглар тафсилотлари ва кейинги ҳаракатлар ҳақида айтилади.
2025-12-24T14:41+0500
2025-12-24T14:41+0500
2025-12-24T14:45+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
дунёда
запорожье вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46053383_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_7ddcc3b64aa8da184eb424b7a6f47e6a.jpg
ТОШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Заречное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, Россия Мудофаа вазирлиги куни кеча Днепропетровск вилоятида жойлашган Андреевка аҳоли пункти эгаллангани тафсилотларини ҳам очиқлади. Маълум қилинишича, ушбу ҳудуд “Шарқ” қўшинлари гуруҳи таркибидаги 29-армиянинг 36-гвардиячи мотоўқчи бригадаси бўлинмалари томонидан назоратга олинган.Вазирлик маълумотига кўра, Андреевка тўққиз квадрат километрдан ортиқ ҳудудни қамраб олган ва душман мудофаасининг муҳим нуқталаридан бири ҳисобланган. Жанглар давомида 510 тага яқин бино ва иншоотлар текширувдан ўтказилган. Хабарда душман ишчи кучи ва техникаси йўқотишларга учрагани қайд этилган.Шунингдек, Андреевка устидан назорат ўрнатилиши Гайчур дарёсининг ғарбий қирғоғида кейинги ҳаракатлар учун плацдармни кенгайтириш имконини бергани таъкидланади.
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти заречное, андреевка днепропетровск, “шарқ” қўшинлари гуруҳи, 29-армия, 36-гвардиячи мотоўқчи бригада, украинадаги жанглар, гайчур дарёси, ҳарбий ҳаракатлар россия
Россия армияси Запорожье вилоятидаги қишлоқни озод қилди
14:41 24.12.2025 (янгиланди: 14:45 24.12.2025)
Шунингдек, Днепропетровск вилоятидаги Андреевка бўйича жанглар тафсилотлари очиқланди
ТОШКЕНТ, 24 дек — Sputnik.
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Заречное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттирди ва Запорожье вилоятининг Заречное аҳоли пунктини озод қилди", - дейилади хабарда.
Шунингдек, Россия Мудофаа вазирлиги куни кеча Днепропетровск вилоятида жойлашган Андреевка аҳоли пункти эгаллангани тафсилотларини ҳам очиқлади
. Маълум қилинишича, ушбу ҳудуд “Шарқ” қўшинлари гуруҳи таркибидаги 29-армиянинг 36-гвардиячи мотоўқчи бригадаси бўлинмалари томонидан назоратга олинган.
Вазирлик маълумотига кўра, Андреевка тўққиз квадрат километрдан ортиқ ҳудудни қамраб олган ва душман мудофаасининг муҳим нуқталаридан бири ҳисобланган. Жанглар давомида 510 тага яқин бино ва иншоотлар текширувдан ўтказилган. Хабарда душман ишчи кучи ва техникаси йўқотишларга учрагани қайд этилган.
Шунингдек, Андреевка устидан назорат ўрнатилиши Гайчур дарёсининг ғарбий қирғоғида кейинги ҳаракатлар учун плацдармни кенгайтириш имконини бергани таъкидланади.