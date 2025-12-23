Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси Харьков ва Днепропетровск вилоятларида икки қишлоқни озод қилди
Россия армияси Харьков ва Днепропетровск вилоятларида икки қишлоқни озод қилди
Россия армияси Харьков вилоятидаги Прилипка ва Днепропетровск вилоятидаги Андреевка аҳоли пунктларини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Россия армияси Харьков вилоятидаги Прилипка ва Днепропетровск вилоятидаги Андреевка қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, хабарда "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттириб, Днепропетровск вилоятининг Андреевка аҳоли пунктини озод қилгани қайд этилган.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, қўшинлар Харьков ва Днепропетровск вилоятларида икки аҳоли пунктини назорат остига олган.
ТОШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Россия армияси Харьков вилоятидаги Прилипка ва Днепропетровск вилоятидаги Андреевка қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

"Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар билан Харьков вилоятининг Прилипка аҳоли пунктини назорат остига олди", — дейилади хабарда.

Шунингдек, хабарда "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттириб, Днепропетровск вилоятининг Андреевка аҳоли пунктини озод қилгани қайд этилган.
