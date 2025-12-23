https://sputniknews.uz/20251223/russia-ikki-qishloq-nazorat-54412383.html
Россия армияси Харьков ва Днепропетровск вилоятларида икки қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия армияси Харьков вилоятидаги Прилипка ва Днепропетровск вилоятидаги Андреевка аҳоли пунктларини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Россия армияси Харьков вилоятидаги Прилипка ва Днепропетровск вилоятидаги Андреевка қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, хабарда "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттириб, Днепропетровск вилоятининг Андреевка аҳоли пунктини озод қилгани қайд этилган.
россия армияси, харьков вилояти, прилипка, днепропетровск вилояти, андреевка, россия мудофаа вазирлиги, шимол қўшинлари гуруҳи, шарқ қўшинлари гуруҳи, украинадаги ҳарбий ҳаракатлар, фронтдаги вазият
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, қўшинлар Харьков ва Днепропетровск вилоятларида икки аҳоли пунктини назорат остига олган.