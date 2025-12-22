Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251222/rossiya-harbiylari-xarkov-viloyatidagi-aholi-punktini-nazoratga-oldi-54381334.html
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Шимол” қўшинлари гуруҳи фаол ҳаракатлар натижасида Харьков вилояти Волчанск жанубида жойлашган Вильча аҳоли пунктини назорат остига олди. Шунингдек, ҳудудда қатор аҳоли пунктлари яқинида зарбалар берилгани қайд этилди.
2025-12-22T15:26+0500
2025-12-22T15:36+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
дунёда
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/14/32380943_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b57c844e4106661b58d74a11d806a6e1.jpg
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Россия ҳарбийлари Харьков вилояти Волчанск шаҳри жанубида жойлашган Вильча аҳоли пунктини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, 21 декабрь куни эълон қилинган маълумотда “Шимол” гуруҳи жангчилари Харьков вилоятидаги Красноярское, Терновое ва Волчанское хуторлари ҳудудларида Украина томонининг мотопиёда ҳамда учта механизациялашган бригада бўлинмаларига зарба бергани қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20251220/rossiya-qoshinlari-ikkita-aholi-punktini-ozod-qildi-54338387.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/14/32380943_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4402c3d07b968888fc22c2e17392c9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия ҳарбийлари, харьков вилояти, вильча аҳоли пункти, волчанск, россия мудофаа вазирлиги, “шимол” қўшинлари гуруҳи, ҳарбий ҳаракатлар, украинадаги вазият
россия ҳарбийлари, харьков вилояти, вильча аҳоли пункти, волчанск, россия мудофаа вазирлиги, “шимол” қўшинлари гуруҳи, ҳарбий ҳаракатлар, украинадаги вазият

Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди

15:26 22.12.2025 (янгиланди: 15:36 22.12.2025)
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишРазведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации в Луганской народной республике.
Разведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации в Луганской народной республике. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.12.2025
© Sputnik / РИА Новости
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазирлиги Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Вильча аҳоли пунктини назорат остига олганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Россия ҳарбийлари Харьков вилояти Волчанск шаҳри жанубида жойлашган Вильча аҳоли пунктини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.

"Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар билан Харьков вилоятининг Вильча аҳоли пунктини назорат остига олди", - дейилади хабарда.

Шунингдек, 21 декабрь куни эълон қилинган маълумотда “Шимол” гуруҳи жангчилари Харьков вилоятидаги Красноярское, Терновое ва Волчанское хуторлари ҳудудларида Украина томонининг мотопиёда ҳамда учта механизациялашган бригада бўлинмаларига зарба бергани қайд этилган.
Отработка боевого слаживания военнослужащими 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки Центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари иккита аҳоли пунктини озод қилди
20 Декабр, 15:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0