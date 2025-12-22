https://sputniknews.uz/20251222/rossiya-harbiylari-xarkov-viloyatidagi-aholi-punktini-nazoratga-oldi-54381334.html
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди
“Шимол” қўшинлари гуруҳи фаол ҳаракатлар натижасида Харьков вилояти Волчанск жанубида жойлашган Вильча аҳоли пунктини назорат остига олди. Шунингдек, ҳудудда қатор аҳоли пунктлари яқинида зарбалар берилгани қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Россия ҳарбийлари Харьков вилояти Волчанск шаҳри жанубида жойлашган Вильча аҳоли пунктини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, 21 декабрь куни эълон қилинган маълумотда “Шимол” гуруҳи жангчилари Харьков вилоятидаги Красноярское, Терновое ва Волчанское хуторлари ҳудудларида Украина томонининг мотопиёда ҳамда учта механизациялашган бригада бўлинмаларига зарба бергани қайд этилган.
россия ҳарбийлари, харьков вилояти, вильча аҳоли пункти, волчанск, россия мудофаа вазирлиги, “шимол” қўшинлари гуруҳи, ҳарбий ҳаракатлар, украинадаги вазият
15:26 22.12.2025 (янгиланди: 15:36 22.12.2025)
Россия Мудофаа вазирлиги Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Вильча аҳоли пунктини назорат остига олганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Россия ҳарбийлари Харьков вилояти Волчанск шаҳри жанубида жойлашган Вильча аҳоли пунктини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
"Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар билан Харьков вилоятининг Вильча аҳоли пунктини назорат остига олди", - дейилади хабарда.
Шунингдек, 21 декабрь куни эълон қилинган маълумотда “Шимол” гуруҳи жангчилари Харьков вилоятидаги Красноярское, Терновое ва Волчанское хуторлари ҳудудларида Украина томонининг мотопиёда ҳамда учта механизациялашган бригада бўлинмаларига зарба бергани қайд этилган.