Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251220/rossiya-qoshinlari-ikkita-aholi-punktini-ozod-qildi-54338387.html
Россия қўшинлари иккита аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари иккита аҳоли пунктини озод қилди
20.12.2025
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53972911_0:90:3436:2023_1920x0_80_0_0_fffcdd07a20000f21c0b770c8b786c27.jpg
ТОШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Россия армияси Суми вилоятидаги Високое ва ДХРдаги Светлое аҳоли пунктларини назорат остига олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Ушбу ҳуддуда Украина Қуролли Кучлари 200 га яқин аскар, зирҳли жанговар машина, 15 та транспорт воситаси, артиллерия қуроли, радиоэлектрон кураш станцияси ва бешта омборни йўқотди."Марказ" гуруҳи жангчилари шунингдек, ДХРдаги Светлое аҳоли пунктини эгаллаб олишди ва Димитровда қамал қилинган душманни йўқ қилишда давом этишди.Бу шаҳар декабрь ойининг бошида озод қилинган Красноармейск билан ягона агломерацияни ташкил қилади. Бир кун олдин президент Владимир Путин қўшинлар Димитровни тўлиқ қуршаб олганини ва аллақачон ҳудуднинг 50 фоизини назоратга олганини эълон қилди."Марказ" қўшинлари жанг олиб бораётган ҳудудда Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 525 нафар аскар, 14 та транспорт воситаси, бешта зирҳли жанговар машина, учта дала артиллерия қурилмаси ва битта радиоэлектрон кураш станциясини ташкил этди.
Россия қўшинлари иккита аҳоли пунктини озод қилди

© Sputnik / Сергей Бобылев
Отработка боевого слаживания военнослужащими 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки Центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.12.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Россия қуролли кучлари Суми вилоятидаги Високое ва ДХРдаги Светлое аҳоли пунктларини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Россия армияси Суми вилоятидаги Високое ва ДХРдаги Светлое аҳоли пунктларини назорат остига олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
Ушбу ҳуддуда Украина Қуролли Кучлари 200 га яқин аскар, зирҳли жанговар машина, 15 та транспорт воситаси, артиллерия қуроли, радиоэлектрон кураш станцияси ва бешта омборни йўқотди.
"Марказ" гуруҳи жангчилари шунингдек, ДХРдаги Светлое аҳоли пунктини эгаллаб олишди ва Димитровда қамал қилинган душманни йўқ қилишда давом этишди.
Бу шаҳар декабрь ойининг бошида озод қилинган Красноармейск билан ягона агломерацияни ташкил қилади. Бир кун олдин президент Владимир Путин қўшинлар Димитровни тўлиқ қуршаб олганини ва аллақачон ҳудуднинг 50 фоизини назоратга олганини эълон қилди.
"Марказ" қўшинлари жанг олиб бораётган ҳудудда Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 525 нафар аскар, 14 та транспорт воситаси, бешта зирҳли жанговар машина, учта дала артиллерия қурилмаси ва битта радиоэлектрон кураш станциясини ташкил этди.
