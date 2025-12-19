https://sputniknews.uz/20251219/putin-ukraine-bayonotlar-54312384.html
Владимир Путин билан йил якунлари: Украина можароси бўйича асосий баёнотлар
Владимир Путин билан йил якунлари: Украина можароси бўйича асосий баёнотлар
Россия президенти Владимир Путин “Йил якунлари” жонли эфирида Украинадаги можаро, фронтдаги вазият ва Россия Қуролли Кучларининг ҳаракатлари ҳақида баёнот берди.
2025-12-19T14:50+0500
2025-12-19T14:50+0500
2025-12-19T15:07+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54311035_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_f7deda265736b4a988b3d04f45f7db1e.jpg
https://sputniknews.uz/20251217/putin-mudofaa-vazirlik-yigilish-54239651.html
Владимир Путин билан йил якунлари: Украина можароси бўйича асосий баёнотлар
14:50 19.12.2025 (янгиланди: 15:07 19.12.2025)
Россия президенти фронтдаги вазият ва кейинги режалар юзасидан қатор баёнотлар қилди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Москвада “Владимир Путин билан йил якунлари” жонли эфири давом этмоқда.
Россия президенти Украина можароси бўйича қатор баёнотлар берди:
- "РФ қуролли кучлари душманни Курск еридан қувиб чиқарганидан сўнг ташаббус тўлиқ бизга ўтди. Қўшинларимиз мутлақо барча йўналишларда ҳужум қилмоқда, душман эса чекинмоқда. Қаердадир тезроқ, қаердадир секинроқ, лекин ҳамма жойда.
- Россия ҳарбийлари Қизил Лиманнинг қарийб ярмини озод қилди ва тез орада уни тўлиқ қўлга киритади;
- Бизнинг гуруҳ Запорожье вилояти бўйлаб жуда тез ҳаракатланмоқда ва бирин-кетин битта пунктни бўшатмоқда. Ҳозир Гуляйпольнинг ярми қўл остимизда.
- Остонада туришнинг нима кераги бор? Уйга кир. Тўғрими? Агар Купянск уларнинг қўл остида бўлса (Путин Зеленскийга шаҳардан бир неча километр узоқликдаги стелла ёнида суратга тушишни эмас, Купянскка киришни таклиф қилди).
- Нима ҳам дердим, артист! - (Владимир Путин Владимир Зеленский ҳақида).
- Жорий йил охиригача биз Россия Федерацияси Қуролли Кучларининг жанговар туташув чизиғи бўйлаб янги ютуқларига гувоҳ бўламиз.
- Стратегик ташаббус тўлиқ Россия Қуролли Кучлари қўлига ўтди, қўшинлар барча йўналишларда ҳужум қилмоқда, душман чекинмоқда