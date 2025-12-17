Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251217/putin-mudofaa-vazirlik-yigilish-54239651.html
Путин Мудофаа вазирлиги йиғилишида махсус операция, НАТО, ядровий қуроллар ҳақида гапирди
Путин Мудофаа вазирлиги йиғилишида махсус операция, НАТО, ядровий қуроллар ҳақида гапирди
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ҳайъатининг кенгайтирилган йиғилишида махсус операция, армияни ривожлантириш ва мудофаа саноати натижаларини муҳокама қилди.
2025-12-17T18:12+0500
2025-12-17T18:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
владимир путин
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54239446_0:0:1775:998_1920x0_80_0_0_572301738ec2aacd59918041a2252f0e.jpg
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Россия Мудофаа вазирлиги ҳайъатининг кенгайтирилган йиғилишида қатнашди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот хизмати хабар берди. Ўз нутқида Владимир Путин махсус ҳарбий операция, Қуролли Кучларни ривожлантириш ҳамда мудофаа саноатининг асосий натижаларига тўхталди.Асосий баёнотлар:— ўтаётган йил махсус ҳарбий операция вазифаларини бажаришда муҳим босқич бўлди, Россия армияси бутун фронт чизиғида стратегик ташаббусни қўлга киритди ва уни ушлаб турибди;— қўшинлар олдинга илгарилаб, душман гуруҳлари ва захираларини, жумладан, хорижда тайёрланган ва замонавий қуроллар билан таъминланган бўлинмаларни йўқ қилмоқда;— жорий йилда 300 тадан ортиқ аҳоли пунктлари, шу жумладан, мустаҳкамланган йирик шаҳарлар озод этилди;— сўнгги ойларда орттирилган тактик ва оператив тажриба стратегик муҳим йўналишларда ҳужум суръатларини ошириш имконини бермоқда;— НАТО давлатлари томонидан ҳарбий ёрдам кўрсатилишига қарамай, Россия қўшинлари юксак жанговар қобилият намоён этмоқда;— армия ва флот замонавий қурол-яроғ, юқори аниқликдаги ракета мажмуалари, дронлар ва робототехника билан ўз вақтида таъминланмоқда;— “Буревестник”, “Посейдон” ва “Орешник” каби янги стратегик қуроллар Россиянинг хавфсизлиги ва стратегик барқарорлигини таъминлайди;— стратегик ядровий кучларни такомиллаштириш, сунъий интеллект, робототехника ва космик гуруҳлашни ривожлантириш устувор вазифа ҳисобланади;— махсус операция қатнашчилари ва ҳарбий хизматчиларнинг оилалари учун ижтимоий кафолатларни кенгайтириш давлат устувор вазифаси бўлиб қолади.
https://sputniknews.uz/20251202/krasnoarmeysk-volchansk-ozod-putin-hisobot-53870894.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54239446_144:0:1553:1057_1920x0_80_0_0_5603ce6076dab810e2fb6d1ef3e89786.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин, россия президенти, россия мудофаа вазирлиги, мудофаа вазирлиги ҳайъати, кенгайтирилган йиғилиш, махсус ҳарбий операция, россия армияси, қуролли кучлар, нато ҳарбий ёрдами, қурол-яроғ, ракета мажмуалари, дронлар, робототехника, ядровий қуроллар, буревестник ракета, посейдон аппарати, орешник ракета
владимир путин, россия президенти, россия мудофаа вазирлиги, мудофаа вазирлиги ҳайъати, кенгайтирилган йиғилиш, махсус ҳарбий операция, россия армияси, қуролли кучлар, нато ҳарбий ёрдами, қурол-яроғ, ракета мажмуалари, дронлар, робототехника, ядровий қуроллар, буревестник ракета, посейдон аппарати, орешник ракета

Путин Мудофаа вазирлиги йиғилишида махсус операция, НАТО, ядровий қуроллар ҳақида гапирди

18:12 17.12.2025
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишЗаседание коллегии Минобороны РФ
Заседание коллегии Минобороны РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.12.2025
© Sputnik / РИА Новости
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия раҳбари йиғилишда махсус ҳарбий операция, Қуролли Кучларни ривожлантириш ва мудофаа саноатида эришилган асосий натижаларга тўхталди.
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Россия Мудофаа вазирлиги ҳайъатининг кенгайтирилган йиғилишида қатнашди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот хизмати хабар берди.
Ўз нутқида Владимир Путин махсус ҳарбий операция, Қуролли Кучларни ривожлантириш ҳамда мудофаа саноатининг асосий натижаларига тўхталди.
Асосий баёнотлар:
— ўтаётган йил махсус ҳарбий операция вазифаларини бажаришда муҳим босқич бўлди, Россия армияси бутун фронт чизиғида стратегик ташаббусни қўлга киритди ва уни ушлаб турибди;
— қўшинлар олдинга илгарилаб, душман гуруҳлари ва захираларини, жумладан, хорижда тайёрланган ва замонавий қуроллар билан таъминланган бўлинмаларни йўқ қилмоқда;
— жорий йилда 300 тадан ортиқ аҳоли пунктлари, шу жумладан, мустаҳкамланган йирик шаҳарлар озод этилди;
— сўнгги ойларда орттирилган тактик ва оператив тажриба стратегик муҳим йўналишларда ҳужум суръатларини ошириш имконини бермоқда;
— НАТО давлатлари томонидан ҳарбий ёрдам кўрсатилишига қарамай, Россия қўшинлари юксак жанговар қобилият намоён этмоқда;
— армия ва флот замонавий қурол-яроғ, юқори аниқликдаги ракета мажмуалари, дронлар ва робототехника билан ўз вақтида таъминланмоқда;
— “Буревестник”, “Посейдон” ва “Орешник” каби янги стратегик қуроллар Россиянинг хавфсизлиги ва стратегик барқарорлигини таъминлайди;
— стратегик ядровий кучларни такомиллаштириш, сунъий интеллект, робототехника ва космик гуруҳлашни ривожлантириш устувор вазифа ҳисобланади;
— махсус операция қатнашчилари ва ҳарбий хизматчиларнинг оилалари учун ижтимоий кафолатларни кенгайтириш давлат устувор вазифаси бўлиб қолади.
Президент Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Фронтдаги катта ютуқ: Красноармейск ва Волчанск озод қилинди — Путинга ҳисобот берилди
2 Декабр, 11:29
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0