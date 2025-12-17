https://sputniknews.uz/20251217/putin-mudofaa-vazirlik-yigilish-54239651.html
Путин Мудофаа вазирлиги йиғилишида махсус операция, НАТО, ядровий қуроллар ҳақида гапирди
Путин Мудофаа вазирлиги йиғилишида махсус операция, НАТО, ядровий қуроллар ҳақида гапирди
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ҳайъатининг кенгайтирилган йиғилишида махсус операция, армияни ривожлантириш ва мудофаа саноати натижаларини муҳокама қилди.
2025-12-17T18:12+0500
2025-12-17T18:12+0500
2025-12-17T18:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
владимир путин
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54239446_0:0:1775:998_1920x0_80_0_0_572301738ec2aacd59918041a2252f0e.jpg
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Россия Мудофаа вазирлиги ҳайъатининг кенгайтирилган йиғилишида қатнашди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот хизмати хабар берди. Ўз нутқида Владимир Путин махсус ҳарбий операция, Қуролли Кучларни ривожлантириш ҳамда мудофаа саноатининг асосий натижаларига тўхталди.Асосий баёнотлар:— ўтаётган йил махсус ҳарбий операция вазифаларини бажаришда муҳим босқич бўлди, Россия армияси бутун фронт чизиғида стратегик ташаббусни қўлга киритди ва уни ушлаб турибди;— қўшинлар олдинга илгарилаб, душман гуруҳлари ва захираларини, жумладан, хорижда тайёрланган ва замонавий қуроллар билан таъминланган бўлинмаларни йўқ қилмоқда;— жорий йилда 300 тадан ортиқ аҳоли пунктлари, шу жумладан, мустаҳкамланган йирик шаҳарлар озод этилди;— сўнгги ойларда орттирилган тактик ва оператив тажриба стратегик муҳим йўналишларда ҳужум суръатларини ошириш имконини бермоқда;— НАТО давлатлари томонидан ҳарбий ёрдам кўрсатилишига қарамай, Россия қўшинлари юксак жанговар қобилият намоён этмоқда;— армия ва флот замонавий қурол-яроғ, юқори аниқликдаги ракета мажмуалари, дронлар ва робототехника билан ўз вақтида таъминланмоқда;— “Буревестник”, “Посейдон” ва “Орешник” каби янги стратегик қуроллар Россиянинг хавфсизлиги ва стратегик барқарорлигини таъминлайди;— стратегик ядровий кучларни такомиллаштириш, сунъий интеллект, робототехника ва космик гуруҳлашни ривожлантириш устувор вазифа ҳисобланади;— махсус операция қатнашчилари ва ҳарбий хизматчиларнинг оилалари учун ижтимоий кафолатларни кенгайтириш давлат устувор вазифаси бўлиб қолади.
https://sputniknews.uz/20251202/krasnoarmeysk-volchansk-ozod-putin-hisobot-53870894.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54239446_144:0:1553:1057_1920x0_80_0_0_5603ce6076dab810e2fb6d1ef3e89786.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин, россия президенти, россия мудофаа вазирлиги, мудофаа вазирлиги ҳайъати, кенгайтирилган йиғилиш, махсус ҳарбий операция, россия армияси, қуролли кучлар, нато ҳарбий ёрдами, қурол-яроғ, ракета мажмуалари, дронлар, робототехника, ядровий қуроллар, буревестник ракета, посейдон аппарати, орешник ракета
владимир путин, россия президенти, россия мудофаа вазирлиги, мудофаа вазирлиги ҳайъати, кенгайтирилган йиғилиш, махсус ҳарбий операция, россия армияси, қуролли кучлар, нато ҳарбий ёрдами, қурол-яроғ, ракета мажмуалари, дронлар, робототехника, ядровий қуроллар, буревестник ракета, посейдон аппарати, орешник ракета
Путин Мудофаа вазирлиги йиғилишида махсус операция, НАТО, ядровий қуроллар ҳақида гапирди
Россия раҳбари йиғилишда махсус ҳарбий операция, Қуролли Кучларни ривожлантириш ва мудофаа саноатида эришилган асосий натижаларга тўхталди.
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин Россия Мудофаа вазирлиги ҳайъатининг кенгайтирилган йиғилишида қатнашди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот хизмати хабар берди
.
Ўз нутқида Владимир Путин махсус ҳарбий операция, Қуролли Кучларни ривожлантириш ҳамда мудофаа саноатининг асосий натижаларига тўхталди.
— ўтаётган йил махсус ҳарбий операция вазифаларини бажаришда муҳим босқич бўлди, Россия армияси бутун фронт чизиғида стратегик ташаббусни қўлга киритди ва уни ушлаб турибди;
— қўшинлар олдинга илгарилаб, душман гуруҳлари ва захираларини, жумладан, хорижда тайёрланган ва замонавий қуроллар билан таъминланган бўлинмаларни йўқ қилмоқда;
— жорий йилда 300 тадан ортиқ аҳоли пунктлари, шу жумладан, мустаҳкамланган йирик шаҳарлар озод этилди;
— сўнгги ойларда орттирилган тактик ва оператив тажриба стратегик муҳим йўналишларда ҳужум суръатларини ошириш имконини бермоқда;
— НАТО давлатлари томонидан ҳарбий ёрдам кўрсатилишига қарамай, Россия қўшинлари юксак жанговар қобилият намоён этмоқда;
— армия ва флот замонавий қурол-яроғ, юқори аниқликдаги ракета мажмуалари, дронлар ва робототехника билан ўз вақтида таъминланмоқда;
— “Буревестник”, “Посейдон” ва “Орешник” каби янги стратегик қуроллар Россиянинг хавфсизлиги ва стратегик барқарорлигини таъминлайди;
— стратегик ядровий кучларни такомиллаштириш, сунъий интеллект, робототехника ва космик гуруҳлашни ривожлантириш устувор вазифа ҳисобланади;
— махсус операция қатнашчилари ва ҳарбий хизматчиларнинг оилалари учун ижтимоий кафолатларни кенгайтириш давлат устувор вазифаси бўлиб қолади.