https://sputniknews.uz/20251202/krasnoarmeysk-volchansk-ozod-putin-hisobot-53870894.html
Фронтдаги катта ютуқ: Красноармейск ва Волчанск озод қилинди — Путинга ҳисобот берилди
Фронтдаги катта ютуқ: Красноармейск ва Волчанск озод қилинди — Путинга ҳисобот берилди
Sputnik Ўзбекистон
Путин Бирлашган қўшинлар гуруҳининг бошқарув пунктига ташрифида Красноармейск ва Волчанск “озод қилингани” ҳақида ҳисобот тинглади. Президент жанговар вазият ва асосий операциялар бўйича баёнотлар берди.
2025-12-02T11:29+0500
2025-12-02T11:29+0500
2025-12-02T11:43+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
владимир путин
украина
қуролли кучлар
россия мудофаа вазирлиги
валерий герасимов
дмитрий песков
дунёда
дунё янгиликлари
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53864487_0:0:1463:824_1920x0_80_0_0_4cb2fc5226faf79daa06678939d8a720.jpg
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 30 ноябрь куни Бирлашган қўшинлар гуруҳининг бошқарув пунктларидан бирига ташриф буюриб, фронтдаги вазият бўйича ҳисоботларни тинглади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Путининг асосий баёнотлари:Путин “Красноармейск” йўналишининг аҳамияти ҳақида тўхталиб, шундай деди:Фронт чизиғидаги вазият ҳақида гапириб, президент қуйидагиларни таъкидлади:Украинадаги вазият юзасидан Путин буни Киевда “ҳокимиятни эгаллаб олган хунтанинг жиноий сиёсати билан боғлиқ Украина халқининг фожиаси” деб атади.Оскол дарёсининг чап қирғоғидаги операциялар ҳақида у шундай деди:Душман ҳаракатларини баҳолар экан, Путин қуйидагича баëнот берди:Унинг таъкидлашича, фронтда Россия қўшинлари ҳужумни давом эттирмоқда:“Шарқ” гуруҳи ҳақида Путин қўмондонларга мурожаат қилди.
https://sputniknews.uz/20251201/rossiya-armiyasi-dxr-53852239.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53864487_124:0:1367:932_1920x0_80_0_0_f7e3d656915a0b3e299863037ac9b2ce.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
красноармейск, волчанск, озод қилинди, путин баёнотлари, россия қўшинлари, украина фронти, махсус ҳарбий операция, песков, жанглар, донецк, харьков, фронт вазияти, қўмондонлар ҳисоботи, герасимов, солодчук, иванаев
красноармейск, волчанск, озод қилинди, путин баёнотлари, россия қўшинлари, украина фронти, махсус ҳарбий операция, песков, жанглар, донецк, харьков, фронт вазияти, қўмондонлар ҳисоботи, герасимов, солодчук, иванаев
Фронтдаги катта ютуқ: Красноармейск ва Волчанск озод қилинди — Путинга ҳисобот берилди
11:29 02.12.2025 (янгиланди: 11:43 02.12.2025)
Россия президенти Владимир Путинга Красноармейск ва Волчанск озод қилингани ҳақида ҳисобот берилди. У қўмондонлардан фронтдаги вазият бўйича маълумотларни тинглади.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин 30 ноябрь куни Бирлашган қўшинлар гуруҳининг бошқарув пунктларидан бирига ташриф буюриб, фронтдаги вазият бўйича ҳисоботларни тинглади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди
.
"30 ноябрь куни кечқурун Россия Олий бош қўмондони, Россия президенти Владимир Путин Бирлашган қўшинлар гуруҳининг бошқарув пунктларидан бирига ташриф буюрди. У ўз иши давомида Бош штаб бошлиғи Валерий Герасимов, "Марказ" гуруҳи қўшинлари қўмондони Валерий Солодчук ва "Шарқ" гуруҳи қўшинлари қўмондони Андрей Иванаевнинг ҳисоботларини тинглади", - деди Песков.
Путининг асосий баёнотлари:
Путин “Красноармейск” йўналишининг аҳамияти ҳақида тўхталиб, шундай деди:
"Бу муҳим йўналиш. Биз унинг қанчалик аҳамиятли эканини тушунамиз ва бу махсус ҳарбий операция бошида белгиланган вазифаларни босқичма-босқич амалга оширишга имкон беради".
Владимир Путин
Россия президенти
Фронт чизиғидаги вазият ҳақида гапириб, президент қуйидагиларни таъкидлади:
"Жанговар тўқнашувнинг барча чизиғида ташаббус тўлиқ Қуролли кучларимиз қўлида".
Владимир Путин
Россия президенти
Украинадаги вазият юзасидан Путин буни Киевда “ҳокимиятни эгаллаб олган хунтанинг жиноий сиёсати билан боғлиқ Украина халқининг фожиаси” деб атади.
Оскол дарёсининг чап қирғоғидаги операциялар ҳақида у шундай деди:
"У ерда қуршаб олинган душман тузилмаларини йўқ қилиш режали равишда амалга оширилмоқда. Агар миллатчи ва неонацист батальонлардан ташқари, Украина армияси асосан ишчи-деҳқонлардан иборат эканини ҳисобга олсак, улар оддий аскарга ачинмаяпти".
Владимир Путин
Россия президенти
Душман ҳаракатларини баҳолар экан, Путин қуйидагича баëнот берди:
"Душман ҳар қандай йўл билан Красноармейскни блокдан чиқаришга уринаётганди, йўқотишлар билан ҳисоблашмади. Лекин бунинг имкони йўқлигини тушуниб, янги ва янги бўлинмаларни деярли йўқ қилиш учун ташлашда давом этди — ҳеч қандай муболағасиз".
Владимир Путин
Россия президенти
Унинг таъкидлашича, фронтда Россия қўшинлари ҳужумни давом эттирмоқда:
"Россия қўшинларининг ҳужуми деярли барча йўналишларда давом этмоқда. Бундай суръатда душман, албатта, муносиб жавоб бера олмайди".
Владимир Путин
Россия президенти
“Шарқ” гуруҳи ҳақида Путин қўмондонларга мурожаат қилди.
"Қўшинларингиз белгиланган йўналишда жадал илгарилаяпти. Сиз Гуляйполега яқинлашдингиз" — деди Россия раҳбари.