Фронтдаги катта ютуқ: Красноармейск ва Волчанск озод қилинди — Путинга ҳисобот берилди

Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Путин Бирлашган қўшинлар гуруҳининг бошқарув пунктига ташрифида Красноармейск ва Волчанск “озод қилингани” ҳақида ҳисобот тинглади. Президент жанговар вазият ва асосий операциялар бўйича баёнотлар берди.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 30 ноябрь куни Бирлашган қўшинлар гуруҳининг бошқарув пунктларидан бирига ташриф буюриб, фронтдаги вазият бўйича ҳисоботларни тинглади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Путининг асосий баёнотлари:Путин “Красноармейск” йўналишининг аҳамияти ҳақида тўхталиб, шундай деди:Фронт чизиғидаги вазият ҳақида гапириб, президент қуйидагиларни таъкидлади:Украинадаги вазият юзасидан Путин буни Киевда “ҳокимиятни эгаллаб олган хунтанинг жиноий сиёсати билан боғлиқ Украина халқининг фожиаси” деб атади.Оскол дарёсининг чап қирғоғидаги операциялар ҳақида у шундай деди:Душман ҳаракатларини баҳолар экан, Путин қуйидагича баëнот берди:Унинг таъкидлашича, фронтда Россия қўшинлари ҳужумни давом эттирмоқда:“Шарқ” гуруҳи ҳақида Путин қўмондонларга мурожаат қилди.
https://sputniknews.uz/20251201/rossiya-armiyasi-dxr-53852239.html
11:29 02.12.2025 (янгиланди: 11:43 02.12.2025)
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишПрезидент Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск
Президент Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.12.2025
© Sputnik / РИА Новости
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия президенти Владимир Путинга Красноармейск ва Волчанск озод қилингани ҳақида ҳисобот берилди. У қўмондонлардан фронтдаги вазият бўйича маълумотларни тинглади.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 30 ноябрь куни Бирлашган қўшинлар гуруҳининг бошқарув пунктларидан бирига ташриф буюриб, фронтдаги вазият бўйича ҳисоботларни тинглади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.

"30 ноябрь куни кечқурун Россия Олий бош қўмондони, Россия президенти Владимир Путин Бирлашган қўшинлар гуруҳининг бошқарув пунктларидан бирига ташриф буюрди. У ўз иши давомида Бош штаб бошлиғи Валерий Герасимов, "Марказ" гуруҳи қўшинлари қўмондони Валерий Солодчук ва "Шарқ" гуруҳи қўшинлари қўмондони Андрей Иванаевнинг ҳисоботларини тинглади", - деди Песков.

Путининг асосий баёнотлари:
Путин “Красноармейск” йўналишининг аҳамияти ҳақида тўхталиб, шундай деди:

"Бу муҳим йўналиш. Биз унинг қанчалик аҳамиятли эканини тушунамиз ва бу махсус ҳарбий операция бошида белгиланган вазифаларни босқичма-босқич амалга оширишга имкон беради".

Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин
Россия президенти
Фронт чизиғидаги вазият ҳақида гапириб, президент қуйидагиларни таъкидлади:

"Жанговар тўқнашувнинг барча чизиғида ташаббус тўлиқ Қуролли кучларимиз қўлида".

Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин
Россия президенти
Украинадаги вазият юзасидан Путин буни Киевда “ҳокимиятни эгаллаб олган хунтанинг жиноий сиёсати билан боғлиқ Украина халқининг фожиаси” деб атади.
Оскол дарёсининг чап қирғоғидаги операциялар ҳақида у шундай деди:

"У ерда қуршаб олинган душман тузилмаларини йўқ қилиш режали равишда амалга оширилмоқда. Агар миллатчи ва неонацист батальонлардан ташқари, Украина армияси асосан ишчи-деҳқонлардан иборат эканини ҳисобга олсак, улар оддий аскарга ачинмаяпти".

Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин
Россия президенти
Душман ҳаракатларини баҳолар экан, Путин қуйидагича баëнот берди:

"Душман ҳар қандай йўл билан Красноармейскни блокдан чиқаришга уринаётганди, йўқотишлар билан ҳисоблашмади. Лекин бунинг имкони йўқлигини тушуниб, янги ва янги бўлинмаларни деярли йўқ қилиш учун ташлашда давом этди — ҳеч қандай муболағасиз".

Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин
Россия президенти
Унинг таъкидлашича, фронтда Россия қўшинлари ҳужумни давом эттирмоқда:

"Россия қўшинларининг ҳужуми деярли барча йўналишларда давом этмоқда. Бундай суръатда душман, албатта, муносиб жавоб бера олмайди".

Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин
Россия президенти
“Шарқ” гуруҳи ҳақида Путин қўмондонларга мурожаат қилди.

"Қўшинларингиз белгиланган йўналишда жадал илгарилаяпти. Сиз Гуляйполега яқинлашдингиз" — деди Россия раҳбари.

