Россия армияси ДХРдаги Клиновое қишлоғини озод қилди
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Қишлоқни “Жануб” қўшинлари ҳарбийлари саъй-ҳаракатлари ёрдамида озод қилишга эришилди.
ТОШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Клиновое аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.
“Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душманнинг ичкарисига кириб борди ва ДХРдаги Клиновое аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.
Ўтган ҳафта давомида Россия ҳарбийлари 8 та аҳолини пунктни озод қилган эди.