Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
"Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душманнинг ичкарисига кириб борди ва ДХРдаги Клиновое аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Клиновое аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.Ўтган ҳафта давомида Россия ҳарбийлари 8 та аҳолини пунктни озод қилган эди.
https://sputniknews.uz/20251127/russia-dpr-qishloq-ozod-53776542.html
Қишлоқни “Жануб” қўшинлари ҳарбийлари саъй-ҳаракатлари ёрдамида озод қилишга эришилди.
ТОШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Клиновое аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.

“Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душманнинг ичкарисига кириб борди ва ДХРдаги Клиновое аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.

Ўтган ҳафта давомида Россия ҳарбийлари 8 та аҳолини пунктни озод қилган эди.
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари ДХРдаги қишлоқни озод қилди
27 Ноябр, 17:16
0