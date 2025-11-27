Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251127/russia-dpr-qishloq-ozod-53776542.html
Россия қўшинлари ДХРдаги қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари ДХРдаги қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги “Жануб” қўшинлари гуруҳи Васюковкани озод қилганини маълум қилди. Шуннингдек, Северск ва бошқа йўналишларда Украина армиясининг бир нечта бригадаларига қаттиқ зарбалар берилгани қайд этилди.
2025-11-27T17:16+0500
2025-11-27T17:16+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/09/39764953_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_f4c9dce1b5fd11505b1603b4abe80292.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Россия армиясининг “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Васюковка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, “Жануб” гуруҳи жангчилари ДХРнинг Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Минковка, Николаевка, Иванополье, Степановка ва Константиновка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг икки механизациялашган, тоғ-штурм, аэромобиль ва штурм бригадалари тузилмаларига қаттиқ зарба берилгани қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20251126/ukraine-qoshinlar-qurshov-53751465.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/09/39764953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32929f58234517e440e08f1fe995f476.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия армияси, дхр, васюковка, жануб қўшинлари, украина қуролли кучлари, мудофаа вазирлиги, донецк, жанглар, озод қилиш, фронт
россия армияси, дхр, васюковка, жануб қўшинлари, украина қуролли кучлари, мудофаа вазирлиги, донецк, жанглар, озод қилиш, фронт

Россия қўшинлари ДХРдаги қишлоқни озод қилди

17:16 27.11.2025
© Sputnik / Алексей Майшев / Медиабанкка ўтишПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазирлиги “Жануб” қўшинлари гуруҳи Васюковка аҳоли пунктини озод қилганини, бир қатор йўналишларда Украина армияси бўлинмаларига зарбалар берилганини хабар қилди
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Россия армиясининг “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Васюковка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
"Жанубий" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Васюковка аҳоли пунктини қатъий ҳаракатлар билан озод қилдилар", — дейилади хабарда.
Шунингдек, “Жануб” гуруҳи жангчилари ДХРнинг Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Минковка, Николаевка, Иванополье, Степановка ва Константиновка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг икки механизациялашган, тоғ-штурм, аэромобиль ва штурм бригадалари тузилмаларига қаттиқ зарба берилгани қайд этилган.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в южном секторе спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украина қўшинлари Харьков вилоятида яна бир қуршовга тушди
Кеча, 13:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0