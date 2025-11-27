https://sputniknews.uz/20251127/russia-dpr-qishloq-ozod-53776542.html
Россия қўшинлари ДХРдаги қишлоқни озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги “Жануб” қўшинлари гуруҳи Васюковкани озод қилганини маълум қилди. Шуннингдек, Северск ва бошқа йўналишларда Украина армиясининг бир нечта бригадаларига қаттиқ зарбалар берилгани қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Россия армиясининг “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Васюковка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, “Жануб” гуруҳи жангчилари ДХРнинг Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Минковка, Николаевка, Иванополье, Степановка ва Константиновка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг икки механизациялашган, тоғ-штурм, аэромобиль ва штурм бригадалари тузилмаларига қаттиқ зарба берилгани қайд этилган.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Россия армиясининг “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Васюковка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
"Жанубий" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Васюковка аҳоли пунктини қатъий ҳаракатлар билан озод қилдилар", — дейилади хабарда.
Шунингдек, “Жануб” гуруҳи жангчилари ДХРнинг Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Минковка, Николаевка, Иванополье, Степановка ва Константиновка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг икки механизациялашган, тоғ-штурм, аэромобиль ва штурм бригадалари тузилмаларига қаттиқ зарба берилгани қайд этилган.