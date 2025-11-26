https://sputniknews.uz/20251126/ukraine-qoshinlar-qurshov-53751465.html
Украина қўшинлари Харьков вилоятида яна бир қуршовга тушди
Харьков вилоятида Украина қўшинларининг бир қисми Богуславка ва Новая Кругляковка ҳудудида оператив қуршовда қолди. Қўмондонлик Новоплатоновка йўналишида қарши ҳужумлар уюштирмоқда, аммо тактик шароит буни қийинлаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Украина Қуролли кучлари Харьков вилоятининг Богуславка ва Новая Кругляковка қишлоқлари яқинида оператив қуршовга тушиб қолди. Бу ҳақда ҳарбий эксперт Андрей Марочко РИА Новостига маълум қилди.Унинг айтишича, Украина қўмондонлиги шахсий таркибни блокдан чиқаришга уринаётган бўлса-да, бу ҳаракатлар ҳозирча самара бермаяпти.Унинг сўзларига кўра, Украина Қуролли кучлари қўмондонлиги Новоплатоновка йўналишида мунтазам қарши ҳужумлар уюштирмоқда. Бироқ ҳозирги оператив-тактик вазият бу ниятларни амалга оширишни деярли имконсиз қилади.
Украина қўмондонлигининг блокдан чиқариш уринишлари самара бермаяпти, Ғарб томондаги Оскол сув омбори эса уларнинг асосий чекиниш йўлини тўсиб қўйган
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik.
Украина Қуролли кучлари Харьков вилоятининг Богуславка ва Новая Кругляковка қишлоқлари яқинида оператив қуршовга тушиб қолди. Бу ҳақда ҳарбий эксперт Андрей Марочко РИА Новостига маълум қилди
Унинг айтишича, Украина қўмондонлиги шахсий таркибни блокдан чиқаришга уринаётган бўлса-да, бу ҳаракатлар ҳозирча самара бермаяпти.
"Қўшинларимизнинг муваффақиятли ҳужум операцияси чоғида — бир неча бор йўналтирилган зарбалар ва кейинги илгарилаш натижасида — украин бўлинмаларининг бир қисми Богуславка ва Новая Кругляковка атрофида оператив қуршовда қолди", — деди Марочко.
Унинг сўзларига кўра, Украина Қуролли кучлари қўмондонлиги Новоплатоновка йўналишида мунтазам қарши ҳужумлар уюштирмоқда. Бироқ ҳозирги оператив-тактик вазият бу ниятларни амалга оширишни деярли имконсиз қилади.
"Украина қўмондонлиги ўз қисмларини блокдан чиқаришга ҳаракат қилмоқда, бироқ Новоплатоновка–Богуславка йўлининг тахминан тўрт километрлик қисми аллақачон Россия Қуролли кучларининг ўт очиш назорати остида. Ғарб томонда эса Оскол сув омбори жойлашган — бу энг асосий чекиниш йўлларидан бирини тўсиб қўяди", — дея қўшимча қилди Марочко.