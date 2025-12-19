Ўзбекистон
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Путин: Россия Украинадаги можарони тинч йўллар билан ҳал қилишга тайёр ва истайди
Путин: Россия Украинадаги можарони тинч йўллар билан ҳал қилишга тайёр ва истайди
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин Москва Украинадаги можарони тинч йўллар билан ҳал қилишга тайёрлигини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Москва Украинадаги можарони тинч йўллар билан ҳал қилишга тайёрлигини маълум қилди.Путиннинг сўзларига кўра, Россия ҳали Украинанинг ҳудудий масалани муҳокама қилишга тайёрлигини кўрмаяпти.
Путин: Россия Украинадаги можарони тинч йўллар билан ҳал қилишга тайёр ва истайди

Аммо Россия ҳали Украинанинг ҳудудий масалани муҳокама қилишга тайёрлигини кўрмаяпти.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Москва Украинадаги можарони тинч йўллар билан ҳал қилишга тайёрлигини маълум қилди.
“Биз бу можарони тинч йўллар билан якунлашга тайёрмиз ва истаймиз”, - деди Россия раҳбари тўғридан-тўғри мулоқот чоғида.
Путиннинг сўзларига кўра, Россия ҳали Украинанинг ҳудудий масалани муҳокама қилишга тайёрлигини кўрмаяпти.
