Путин: Россия Украинадаги можарони тинч йўллар билан ҳал қилишга тайёр ва истайди
14:48 19.12.2025 (янгиланди: 15:05 19.12.2025)
Аммо Россия ҳали Украинанинг ҳудудий масалани муҳокама қилишга тайёрлигини кўрмаяпти.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Москва Украинадаги можарони тинч йўллар билан ҳал қилишга тайёрлигини маълум қилди.
“Биз бу можарони тинч йўллар билан якунлашга тайёрмиз ва истаймиз”, - деди Россия раҳбари тўғридан-тўғри мулоқот чоғида.
Путиннинг сўзларига кўра, Россия ҳали Украинанинг ҳудудий масалани муҳокама қилишга тайёрлигини кўрмаяпти.