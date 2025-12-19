Ўзбекистон
Владимир Путин билан йил якунлари - жонли эфир
Путин Россия иқтисодиёти ўсишини баҳолади
Путин Россия иқтисодиёти ўсишини баҳолади
Россияда бу йил реал иш ҳақида ўсиши 4,5 фоизни ташкил этади. Бу ҳақда Россия раҳбари Владимир Путин тўғридан-тўғри мулоқот чоғида маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Россияда бу йил реал иш ҳақида ўсиши 4,5 фоизни ташкил этади. Бу ҳақда Россия раҳбари Владимир Путин тўғридан-тўғри мулоқот чоғида маълум қилди.Путиннинг Россия иқтисодиёти тўғрисидаги бошқа баёнотлари:Путиннинг сўзларига кўра, 2026 йилда ЯИМнинг паст ўсиши ҳукумат ва Марказий банк томонидан мамлакатда инфляцияни таргет қилиш билан боғлиқ онгли қўшма қарордир.
15:42 19.12.2025
Россия ялпи ички маҳсулоти уч йил давомида 9,7 фоизни ташкил этди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Россияда бу йил реал иш ҳақида ўсиши 4,5 фоизни ташкил этади. Бу ҳақда Россия раҳбари Владимир Путин тўғридан-тўғри мулоқот чоғида маълум қилди.
Путиннинг Россия иқтисодиёти тўғрисидаги бошқа баёнотлари:
Ишсизлик даражаси 2,2 фоиз бўлди – бу яхши кўрсаткич.
Россияда инфляция муаммосини ҳал қилишга эришилмоқда, йил охирига келиб у 5,7-5,8 фоиз бўлади.
Россия ялпи ички маҳсулоти уч йил давомида 9,7 фоизни ташкил этди, Евроҳудудда эса 3,1 фоиз бўлган.
Марказий банк олтин-валюта захиралари ўсишда давом этмоқда, ҳозир улар 741,5 млрд долларни ташкил этади.
Россия давлат қарзи – ривожланган иқтисодиётлар орасида энг камларидан бири.
2025 йилда Россиянинг бюджет тақчиллиги ЯИМнинг 2,6 фоизини ташкил қилади, келгуси йилда у ЯИМнинг 1,6 фоизигача камаяди.
Путиннинг сўзларига кўра, 2026 йилда ЯИМнинг паст ўсиши ҳукумат ва Марказий банк томонидан мамлакатда инфляцияни таргет қилиш билан боғлиқ онгли қўшма қарордир.
