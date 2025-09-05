https://sputniknews.uz/20250905/rossiya-iqtisodiyot-putin-51747249.html
Россия иқтисодиёти юқори маошлар иқтисодиёти бўлиши шарт – Путин
Россия иқтисодиёти юқори маошлар иқтисодиёти бўлиши шарт – Путин
Sputnik Ўзбекистон
Узоқ Шарқ, Арктикани ривожлантириш, келажак иқтисодиётини барпо қилиш одамлар фаровонлиги ва улар даромадининг ўсишига, малакали, юқори маошли иш жойлари фойдасига бандликнинг тузилмавий ўзгаришига олиб келиши шарт. Биз бу минтақаларда ва бутун мамлакат бўйлаб амалга ошираётган стратегиянинг маъноси, мантиғи шунда. Россия иқтисодиёти юқори маошлар иқтисодиёти бўлиши шарт. Бу қуруқ гап эмас, бу популизм эмас: бунда иқтисодий маъно бор”, - деди Россия раҳбари Шарқий иқтисодий форумда.
2025-09-05T11:02+0500
2025-09-05T11:02+0500
2025-09-05T12:44+0500
россия
иқтисод
владимир путин
шарқий иқтисодий форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/05/51747580_0:0:3064:1725_1920x0_80_0_0_99920de3d846193b6392108493796be7.jpg
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Россия иқтисодиёти юқори маошлар иқтисодиёти бўлиши шарт, давлат амалга ошираётган стратегиянинг маъноси шунда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) ялпи мажлисида сўзлаган нутқида маълум қилди.Путиннинг аниқлик киритишича, сўнгги ўн йил ичида Узоқ Шарқда ўртача ойлик 2,5 бараварга ошган. Ўтган йил якунларига кўра номинал иш ҳақи ойига 100 минг рублдан ошган. Шунингдек, минтақада ишсизлик даражаси 2,4 фоизгача камайган.Х ШИФ 3-6 сентябрь кунлари Узоқ Шарқ федерал университети кампусида бўлиб ўтмоқда. Бу йилги форумнинг мавзуси "Узоқ Шарқ — тинчлик ва тараққиёт учун ҳамкорлик".Sputnik — форумнинг бош ахборот ҳамкори
https://sputniknews.uz/20250905/putin-sharqiy-iqtisodiy-forumd-51730071.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/05/51747580_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_98c4f5ef1379be91635c447fccca4b10.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
путин россия иқтисодиёти юқори маошлар шарқий иқтисодий форум шиф
путин россия иқтисодиёти юқори маошлар шарқий иқтисодий форум шиф
Россия иқтисодиёти юқори маошлар иқтисодиёти бўлиши шарт – Путин
11:02 05.09.2025 (янгиланди: 12:44 05.09.2025)
Россия президенти бу қуруқ гап ва популзм эмаслигини қайд этди.
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik.
Россия иқтисодиёти юқори маошлар иқтисодиёти бўлиши шарт, давлат амалга ошираётган стратегиянинг маъноси шунда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) ялпи мажлисида сўзлаган нутқида маълум қилди.
“Узоқ Шарқ, Арктикани ривожлантириш, келажак иқтисодиётини барпо қилиш одамлар фаровонлиги ва улар даромадининг ўсишига, малакали, юқори маошли иш жойлари фойдасига бандликнинг тузилмавий ўзгаришига олиб келиши шарт. Биз бу минтақаларда ва бутун мамлакат бўйлаб амалга ошираётган стратегиянинг маъноси, мантиғи шунда. Россия иқтисодиёти юқори маошлар иқтисодиёти бўлиши шарт. Бу қуруқ гап эмас, бу популизм эмас: бунда иқтисодий маъно бор”, - деди Россия раҳбари.
Путиннинг аниқлик киритишича, сўнгги ўн йил ичида Узоқ Шарқда ўртача ойлик 2,5 бараварга ошган. Ўтган йил якунларига кўра номинал иш ҳақи ойига 100 минг рублдан ошган. Шунингдек, минтақада ишсизлик даражаси 2,4 фоизгача камайган.
Х ШИФ 3-6 сентябрь кунлари Узоқ Шарқ федерал университети кампусида бўлиб ўтмоқда. Бу йилги форумнинг мавзуси "Узоқ Шарқ — тинчлик ва тараққиёт учун ҳамкорлик".
Sputnik — форумнинг бош ахборот ҳамкори