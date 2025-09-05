https://sputniknews.uz/20250905/putin-sharqiy-iqtisodiy-forumd-51730071.html
Путин Шарқий иқтисодий форум ялпи мажлисида иштирок этмоқда - жонли эфир
Путин Шарқий иқтисодий форум ялпи мажлисида иштирок этмоқда - жонли эфир
Россия президенти Владимир Путин Владивостокдаги Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) ялпи мажлисида иштирок этмоқда.Бу йилги форумнинг мавзуси "Узоқ Шарқ — тинчлик ва тараққиёт учун ҳамкорлик".Х ШИФ 3-6 сентябрь кунлари Узоқ Шарқ федерал университети кампусида бўлиб ўтмоқда.
Путин Шарқий иқтисодий форум ялпи мажлисида иштирок этмоқда - жонли эфир
Россия президенти Шарқий иқтисодий форум ялпи мажлисида нутқ сўзлаб, саволларга жавоб бермоқда.
Россия президенти Владимир Путин Владивостокдаги Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) ялпи мажлисида иштирок этмоқда.
Бу йилги форумнинг мавзуси "Узоқ Шарқ — тинчлик ва тараққиёт учун ҳамкорлик".
Х ШИФ 3-6 сентябрь кунлари Узоқ Шарқ федерал университети кампусида бўлиб ўтмоқда.