Путин Шарқий иқтисодий форум ялпи мажлисида иштирок этмоқда - жонли эфир
Россия президенти Владимир Путин Владивостокдаги Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) ялпи мажлисида иштирок этмоқда.Бу йилги форумнинг мавзуси "Узоқ Шарқ — тинчлик ва тараққиёт учун ҳамкорлик".Х ШИФ 3-6 сентябрь кунлари Узоқ Шарқ федерал университети кампусида бўлиб ўтмоқда.
видео
шарқий иқтисодий форум
владимир путин
Янгиликлар
россия президенти владимир путин владивосток шарқий иқтисодий форум (шиф)
Путин Шарқий иқтисодий форум ялпи мажлисида иштирок этмоқда - жонли эфир

09:09 05.09.2025
Россия президенти Шарқий иқтисодий форум ялпи мажлисида нутқ сўзлаб, саволларга жавоб бермоқда.
Россия президенти Владимир Путин Владивостокдаги Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) ялпи мажлисида иштирок этмоқда.
Бу йилги форумнинг мавзуси "Узоқ Шарқ — тинчлик ва тараққиёт учун ҳамкорлик".
Х ШИФ 3-6 сентябрь кунлари Узоқ Шарқ федерал университети кампусида бўлиб ўтмоқда.
