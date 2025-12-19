Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251219/ozmu-nazariy-fizika-instituti-54290803.html
ЎзМУ ҳузурида Назарий физика институти ташкил этилади
ЎзМУ ҳузурида Назарий физика институти ташкил этилади
Sputnik Ўзбекистон
Институтнинг асосий вазифалариларидан бири назарий физиканинг квант майдон назарияси, субатом физика, квант тармоқлар ҳамда динамик тизимлар йўналишларида... 19.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-19T09:53+0500
2025-12-19T09:53+0500
жамият
ядро физикаси
ўзбекистон миллий университети
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/17/17899787_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0be034fc0df0a2d53f3be865c8addddf.jpg
ТОШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳузурида Назарий физика институтини ташкил этилади. Ҳукумат тегишли қарорни қабул қилди.Қуйидагилар Институтнинг асосий вазифалари этиб белгиланди, жумладан:Институтга қуйидаги ҳуқуқлар берилади:
https://sputniknews.uz/20251218/uzbekistan-radiofarmatsevtika-ishlab-chiqarilish-54284427.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/17/17899787_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_5178814e4fa0c64046b9229c0d159072.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ядро физикаси, ўзбекистон миллий университети
жамият, ядро физикаси, ўзбекистон миллий университети

ЎзМУ ҳузурида Назарий физика институти ташкил этилади

09:53 19.12.2025
© Sputnik / Артем ЖитеневУрок физики
Урок физики - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.12.2025
© Sputnik / Артем Житенев
Oбуна бўлиш
Институтнинг асосий вазифалариларидан бири назарий физиканинг квант майдон назарияси, субатом физика, квант тармоқлар ҳамда динамик тизимлар йўналишларида илмий анжуманлар ташкил этишдир.
ТОШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳузурида Назарий физика институтини ташкил этилади. Ҳукумат тегишли қарорни қабул қилди.
Қуйидагилар Институтнинг асосий вазифалари этиб белгиланди, жумладан:
назарий физиканинг квант майдон назарияси, субатом физикаси, ночизиқли физика, гравитацион майдон назарияси, квант тармоқлар ва динамик тизимларнинг муаммолари бўйича илмий анжуманлар ташкил этиш;
олий таълим ташкилотларида иқтидорли талабалар ва магистрантларни илмий фаолиятга жалб этиш орқали юқори салоҳиятли ёш назариётчи физикларни тайёрлашда олий таълим ташкилотларига кўмаклашиш;
физика соҳасида ривожланган мамлакатларда олиб борилаётган тадқиқотларнинг устувор йўналишлари ва истиқболлари тўғрисида таҳлилий маълумотлар тайёрлаш.
Институтга қуйидаги ҳуқуқлар берилади:
бошқа илмий ташкилотлар, жамғармалар, ўқув муассасалари, шу жумладан, халқаро ва хорижий ташкилотлар билан биргаликда илмий тадқиқотлар ўтказиш учун шартномалар тузиш;
илмий тадқиқотлар соҳасида зарур ахборотларни, статистик, таҳлилий ва бошқа маълумотларни давлат органлари ва ташкилотларидан сўраш ва бепул олиш.
Как в Узбекистане производят радиопрепараты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.12.2025
Ўзбекистонда радиофармацевтика: қандай ва ким учун ишлаб чиқарилади
Кеча, 18:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0