Ўзбекистонда радиофармацевтика: қандай ва ким учун ишлаб чиқарилади
Ўзбекистонда радиофармацевтика: қандай ва ким учун ишлаб чиқарилади
Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган радиофармацевтик препаратлар онкологик, кардиологик ва эндокрин касалликларни аниқлаш ва даволашда қўлланилиб, Европа, АҚШ ва Осиё мамлакатларига экспорт қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган радиофармацевтик препаратлар бугунги кунда нафақат мамлакат ичида, балки МДҲ давлатларидан то Европа, АҚШ ва Яқин Шарққача бўлган ҳудудларда ҳам ишлатилмоқда. Улар онкологик, кардиологик ва эндокрин касалликларни аниқлаш ҳамда даволашда фойдаланилади. Радиоактив хомашё Ўзбекистон Фанлар академиясининг Ядро физикаси институти негизида 1976 йилда ташкил этилган “Радиопрепарат” корхонасидаги ядро реакторида олинади. У ердан материал қўрғошин контейнерларда ишлаб чиқариш жойига етказилади, бу ерда хомашё қатъий назоратдан ва бир неча босқичли текширувдан ўтади.Логистикага алоҳида эътибор қаратилади. Маркетинг бўлими бошлиғи Акмал Шукуровнинг айтишича, корхона мутахассислари Россияда махсус тайёргарликдан ўтиб, сертификат олади. Бу эса хавфли юкларни барча халқаро талабларга мувофиқ ҳаво транспортида ташиш имконини беради.Бугунги кунда Ўзбекистондан радиопрепаратлар Қозоғистон, Россия, БАА, Саудия Арабистони, Германия, АҚШ ва Хитойга экспорт қилинмоқда. Фақатгина 2025 йилнинг ўзида корхона 30 тага яқин экспорт шартномасини имзолаган.Радиопрепаратлар қандай ишлаб чиқарилиши ва улар билан ишлайдиган лабораториялар қандай кўриниши ҳақида Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг
