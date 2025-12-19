https://sputniknews.uz/20251219/navoiy-tashkent-energiya-saqlash-tizimlar-54299803.html
Электр барқарорлиги: Навоий ва Тошкент вилоятларида энергия сақлаш тизимлари қурилади
Навоий ва Тошкент вилоятларида электр энергиясини сақлаш тизимларини қуриш режалаштирилмоқда. Президент фармонлари билан Masdar ва Хитой компаниялари иштирокидаги лойиҳалар тасдиқланди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Аҳоли ва иқтисодиёт тармоқларини энергия ресурслари билан барқарор таъминлаш мақсадида Навоий вилоятида қуввати 300 МВт (600 МВт·соат) ва Тошкент вилоятида 150 МВт (300 МВт·соат) бўлган электр энергиясини сақлаш тизимларини қуриш лойиҳалари амалга оширилади. Ушбу чора-тадбирларни назарда тутувчи президент фармонлари қабул қилинди.Хусусан, Навоий вилоятидаги лойиҳа доирасида “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC — Masdar” (БАА) компанияси билан инвестиция шартномаси имзоланди. Қарорга кўра, Инвестор ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларидан ўзи томонидан ташкил этиладиган Лойиҳа компанияси фойдасига воз кечади. Электр узатиш инфратузилмасига оид мазкур харажатлар электр энергияси тарифлари таркибида кўзда тутилади.Шунингдек, Тошкент вилояти Зангиота туманида “EAGLERISE DEVELOPMENT HK COMPANY LIMITED” (Хитой) иштирокида инвестиция лойиҳаси доирасида “Mega Energy Power TECH” МЧЖ лойиҳа компанияси ташкил этилди. Лойиҳа компаниялари электр энергиясини сақлаш тизимининг кафолатланган тайёр ҳолатда фойдаланишини таъминлайди, шунингдек, уни ягона электр энергияси тармоғига улаш учун электр узатиш тармоқлари ва подстанция қуриб, ишга туширилгандан сўнг уларни “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖга топширади.
11:51 19.12.2025 (янгиланди: 11:57 19.12.2025)
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Аҳоли ва иқтисодиёт тармоқларини энергия ресурслари билан барқарор таъминлаш мақсадида Навоий вилоятида қуввати 300 МВт (600 МВт·соат) ва Тошкент вилоятида 150 МВт (300 МВт·соат) бўлган электр энергиясини сақлаш тизимларини қуриш лойиҳалари амалга оширилади. Ушбу чора-тадбирларни назарда тутувчи президент фармонлари қабул қилинди.
Хусусан, Навоий вилоятидаги лойиҳа доирасида “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC — Masdar” (БАА) компанияси билан инвестиция шартномаси имзоланди
. Қарорга кўра, Инвестор ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларидан ўзи томонидан ташкил этиладиган Лойиҳа компанияси фойдасига воз кечади.
Электр узатиш инфратузилмасига оид мазкур харажатлар электр энергияси тарифлари таркибида кўзда тутилади.
Шунингдек, Тошкент вилояти Зангиота туманида “EAGLERISE DEVELOPMENT HK COMPANY LIMITED” (Хитой) иштирокида инвестиция лойиҳаси доирасида “Mega Energy Power TECH” МЧЖ лойиҳа компанияси ташкил этилди
.
Лойиҳа компаниялари электр энергиясини сақлаш тизимининг кафолатланган тайёр ҳолатда фойдаланишини таъминлайди, шунингдек, уни ягона электр энергияси тармоғига улаш учун электр узатиш тармоқлари ва подстанция қуриб, ишга туширилгандан сўнг уларни “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖга топширади.