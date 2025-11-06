https://sputniknews.uz/20251106/uae-energiya-tizimlar--shartnomalar-53261459.html
БАА компаниялари Ўзбекистонда энергия сақлаш тизимларини қуради
БАА компаниялари Ўзбекистонда энергия сақлаш тизимларини қуради
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон делегацияси БААда ўтказилган “ENACT Majlis” ва “ADIPEC-2025” форумларида иштирок этди. Сунъий интеллектни энергетикага жорий этиш, “яшил” энергия ва инфратузилмадаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
2025-11-06T09:19+0500
2025-11-06T09:19+0500
2025-11-06T09:59+0500
ўзбекистон
энергетика
электр энергияси
шамол электр станцияси
қуёш электрстанцияси
баа
яшил энергия
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53261281_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_11887376890ef3ec4556e982caf75e66.jpg
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Бирлашган Араб Амирликларининг (БАА) “Masdar” ва “AMEA Power” компаниялари Навоий вилоятида электр сақлаш тизимларини қуради. Абу-Дабида ўтказилаётган “ENACT Majlis” ва “ADIPEC-2025” сунъий интеллект ва энергетика соҳасига оид халқаро форумларда тегишли келишувларга эришилди, деб хабар берди Ўзбекистон Энергетика вазирлиги матбуот хизмати.Келишувга кўра, “Masdar” компанияси Навоий вилоятида 300 МВт/600 МВт·соат ва “AMEA Power” компанияси 200 МВт/800 МВт·соат қувватли 2 та энергия сақлаш тизимини қуради.Учрашувларда Ўзбекистон ва БАА ўртасида “яшил” энергетика ва нефт-газ соҳаларини ривожлантириш борасида амалга оширилаётган ишлар, эришилган натижалар ҳамда истиқболдаги режалар муҳокама қилинди.Бугунги кунда “Masdar” компанияси билан ҳамкорликда Ўзбекистонда умумий қуввати 1 247 МВт бўлган 5 та қуёш ва 500 МВт қувватли 1 та шамол электр станцияси ҳамда 63 МВт қувватли 1 та энергия сақлаш тизими ишга туширилгани ва барқарор “яшил” энергия ишлаб чиқараётгани алоҳида таъкидланди. Бундан ташқари, Қашқадарё вилоятида қуввати 300 МВт бўлган қуёш фотоэлектр станцияси барпо этилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251017/uzbekistan-russia-neft-gaz-energetika-52771190.html
ўзбекистон
баа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53261281_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e4d5cbbbdab0126b9a9fbed4ddb4afc0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон делегацияси баа, enact majlis, adipec-2025, сунъий интеллект энергетика, “masdar”, “amea power”, қуёш станцияси ўзбекистон, энергия сақлаш тизимлари, рақамли энергетика тизимлари, энергетикада ai, суний интелект
ўзбекистон делегацияси баа, enact majlis, adipec-2025, сунъий интеллект энергетика, “masdar”, “amea power”, қуёш станцияси ўзбекистон, энергия сақлаш тизимлари, рақамли энергетика тизимлари, энергетикада ai, суний интелект
БАА компаниялари Ўзбекистонда энергия сақлаш тизимларини қуради
09:19 06.11.2025 (янгиланди: 09:59 06.11.2025)
Ўзбекистон делегацияси халқаро форумларда сунъий интеллект асосида энергетикани модернизация қилиш ва “яшил” энергия ҳамкорлигини ривожлантиришга доир музокаралар ўтказди
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
Бирлашган Араб Амирликларининг (БАА) “Masdar” ва “AMEA Power” компаниялари Навоий вилоятида электр сақлаш тизимларини қуради. Абу-Дабида ўтказилаётган “ENACT Majlis” ва “ADIPEC-2025” сунъий интеллект ва энергетика соҳасига оид халқаро форумларда тегишли келишувларга эришилди, деб хабар берди
Ўзбекистон Энергетика вазирлиги матбуот хизмати.
Келишувга кўра, “Masdar” компанияси Навоий вилоятида 300 МВт/600 МВт·соат ва “AMEA Power” компанияси 200 МВт/800 МВт·соат қувватли 2 та энергия сақлаш тизимини қуради.
Тадбир доирасида БАА саноат ва илғор технологиялар вазири Султон Аҳмад ал-Жобир, энергетика ва инфратузилма вазири Суҳайл ал-Мазруий ва қатор ҳамкор компаниялар раҳбарлари билан учрашувлар ҳам ўтказилди.
Учрашувларда Ўзбекистон ва БАА ўртасида “яшил” энергетика ва нефт-газ соҳаларини ривожлантириш борасида амалга оширилаётган ишлар, эришилган натижалар ҳамда истиқболдаги режалар муҳокама қилинди.
Бугунги кунда “Masdar” компанияси билан ҳамкорликда Ўзбекистонда умумий қуввати 1 247 МВт бўлган 5 та қуёш ва 500 МВт қувватли 1 та шамол электр станцияси ҳамда 63 МВт қувватли 1 та энергия сақлаш тизими ишга туширилгани ва барқарор “яшил” энергия ишлаб чиқараётгани алоҳида таъкидланди. Бундан ташқари, Қашқадарё вилоятида қуввати 300 МВт бўлган қуёш фотоэлектр станцияси барпо этилмоқда.