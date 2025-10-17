Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251017/uzbekistan-russia-neft-gaz-energetika-52771190.html
Ўзбекистон ва Россия нефть-газ ва энергетика соҳасида янги лойиҳаларни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Россия нефть-газ ва энергетика соҳасида янги лойиҳаларни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Москвада бўлиб ўтган “Россия энергетика ҳафталиги–2025” форуми доирасида Энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов ва Александр Новак икки давлат ҳамкорлигини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилдилар.
2025-10-17T11:41+0500
2025-10-17T11:41+0500
энергетика вазирлиги
ҳамкорлик
электр энергияси
александр новак
москва
иқтисод
ўзбекистон
жўрабек мирзамаҳмудов
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/11/52769556_40:178:1241:853_1920x0_80_0_0_0a0578d9d398fb45d7dd7185f2f65690.jpg
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Ўзбекистон энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов Москва шаҳрида Россия ҳукумати раиси ўринбосари Александр Новак билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ўзбекистон Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Учрашув “Россия энергетика ҳафталиги – 2025” халқаро форуми доирасида бўлиб ўтди. Мазкур форум жаҳон энергетика соҳасидаги энг йирик ва нуфузли платформалардан бири ҳисобланади. Унда давлат ва ҳукумат раҳбарлари, халқаро экспертлар ҳамда етакчи энергетика компаниялари иштирок этмоқда.Давлат раҳбарлари Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин орасида 14 октябрь куни бўлиб ўтган суҳбат чоғида икки давлат ўртасидаги стратегик шериклик ва ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратган эдилар.Икки давлат раҳбарлари томонидан белгиланган вазифаларни ўз вақтида бажариш бўйича келишувга эришилди.
https://sputniknews.uz/20251016/uzbekistan-russia-hamkorlik-52751654.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/11/52769556_83:0:1221:853_1920x0_80_0_0_ab55d50767037f9e7f6ff772c0c61bbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жўрабек мирзамаҳмудов, александр новак, россия энергетика ҳафталиги, ўзбекистон, россия, энергетика, нефть-газ, электр энергияси, ҳамкорлик, инвестиция лойиҳалари, форум москва, энергетика вазирлиги, россия ҳукумати раиси ўринбосари
жўрабек мирзамаҳмудов, александр новак, россия энергетика ҳафталиги, ўзбекистон, россия, энергетика, нефть-газ, электр энергияси, ҳамкорлик, инвестиция лойиҳалари, форум москва, энергетика вазирлиги, россия ҳукумати раиси ўринбосари

Ўзбекистон ва Россия нефть-газ ва энергетика соҳасида янги лойиҳаларни муҳокама қилди

11:41 17.10.2025
© Министерство энергетикиМинистр энергетики провел встречу с Александром Новаком
Министр энергетики провел встречу с Александром Новаком - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2025
© Министерство энергетики
Oбуна бўлиш
Энергетика вазири Россия ҳукумати раиси ўринбосари билан учрашди. Суҳбатда нефть-газ ва электр энергетика соҳаларидаги ҳамкорлик, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Ўзбекистон энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов Москва шаҳрида Россия ҳукумати раиси ўринбосари Александр Новак билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ўзбекистон Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув “Россия энергетика ҳафталиги – 2025” халқаро форуми доирасида бўлиб ўтди. Мазкур форум жаҳон энергетика соҳасидаги энг йирик ва нуфузли платформалардан бири ҳисобланади. Унда давлат ва ҳукумат раҳбарлари, халқаро экспертлар ҳамда етакчи энергетика компаниялари иштирок этмоқда.

Учрашувда нефть-газ ва электр энергетика соҳасидаги икки томонлама муносабатларни ривожлантириш, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ҳамда ушбу йўналишларда олиб борилаётган ишларни муҳокама қилишди.

© Министерство энергетикиМинистр энергетики провел встречу с Александром Новаком
Министр энергетики провел встречу с Александром Новаком - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2025
Министр энергетики провел встречу с Александром Новаком
© Министерство энергетики
Давлат раҳбарлари Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин орасида 14 октябрь куни бўлиб ўтган суҳбат чоғида икки давлат ўртасидаги стратегик шериклик ва ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратган эдилар.
Икки давлат раҳбарлари томонидан белгиланган вазифаларни ўз вақтида бажариш бўйича келишувга эришилди.
Парламентарии России и Узбекистана отметили рост объема взаимной торговли на 6,5% - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2025
Ўзбекистон ва Россия ҳамкорликни чуқурлаштиради
Кеча, 16:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0