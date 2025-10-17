https://sputniknews.uz/20251017/uzbekistan-russia-neft-gaz-energetika-52771190.html
Ўзбекистон ва Россия нефть-газ ва энергетика соҳасида янги лойиҳаларни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Россия нефть-газ ва энергетика соҳасида янги лойиҳаларни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Москвада бўлиб ўтган “Россия энергетика ҳафталиги–2025” форуми доирасида Энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов ва Александр Новак икки давлат ҳамкорлигини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилдилар.
2025-10-17T11:41+0500
2025-10-17T11:41+0500
2025-10-17T11:41+0500
энергетика вазирлиги
ҳамкорлик
электр энергияси
александр новак
москва
иқтисод
ўзбекистон
жўрабек мирзамаҳмудов
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/11/52769556_40:178:1241:853_1920x0_80_0_0_0a0578d9d398fb45d7dd7185f2f65690.jpg
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Ўзбекистон энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов Москва шаҳрида Россия ҳукумати раиси ўринбосари Александр Новак билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ўзбекистон Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Учрашув “Россия энергетика ҳафталиги – 2025” халқаро форуми доирасида бўлиб ўтди. Мазкур форум жаҳон энергетика соҳасидаги энг йирик ва нуфузли платформалардан бири ҳисобланади. Унда давлат ва ҳукумат раҳбарлари, халқаро экспертлар ҳамда етакчи энергетика компаниялари иштирок этмоқда.Давлат раҳбарлари Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин орасида 14 октябрь куни бўлиб ўтган суҳбат чоғида икки давлат ўртасидаги стратегик шериклик ва ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратган эдилар.Икки давлат раҳбарлари томонидан белгиланган вазифаларни ўз вақтида бажариш бўйича келишувга эришилди.
https://sputniknews.uz/20251016/uzbekistan-russia-hamkorlik-52751654.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/11/52769556_83:0:1221:853_1920x0_80_0_0_ab55d50767037f9e7f6ff772c0c61bbe.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жўрабек мирзамаҳмудов, александр новак, россия энергетика ҳафталиги, ўзбекистон, россия, энергетика, нефть-газ, электр энергияси, ҳамкорлик, инвестиция лойиҳалари, форум москва, энергетика вазирлиги, россия ҳукумати раиси ўринбосари
жўрабек мирзамаҳмудов, александр новак, россия энергетика ҳафталиги, ўзбекистон, россия, энергетика, нефть-газ, электр энергияси, ҳамкорлик, инвестиция лойиҳалари, форум москва, энергетика вазирлиги, россия ҳукумати раиси ўринбосари
Ўзбекистон ва Россия нефть-газ ва энергетика соҳасида янги лойиҳаларни муҳокама қилди
Энергетика вазири Россия ҳукумати раиси ўринбосари билан учрашди. Суҳбатда нефть-газ ва электр энергетика соҳаларидаги ҳамкорлик, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Ўзбекистон энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов Москва шаҳрида Россия ҳукумати раиси ўринбосари Александр Новак билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ўзбекистон Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Учрашув “Россия энергетика ҳафталиги – 2025” халқаро форуми доирасида бўлиб ўтди. Мазкур форум жаҳон энергетика соҳасидаги энг йирик ва нуфузли платформалардан бири ҳисобланади. Унда давлат ва ҳукумат раҳбарлари, халқаро экспертлар ҳамда етакчи энергетика компаниялари иштирок этмоқда.
Учрашувда нефть-газ ва электр энергетика соҳасидаги икки томонлама муносабатларни ривожлантириш, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ҳамда ушбу йўналишларда олиб борилаётган ишларни муҳокама қилишди.
Давлат раҳбарлари Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин орасида 14 октябрь куни бўлиб ўтган суҳбат
чоғида икки давлат ўртасидаги стратегик шериклик ва ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратган эдилар.
Икки давлат раҳбарлари томонидан белгиланган вазифаларни ўз вақтида бажариш бўйича келишувга эришилди.