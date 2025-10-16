https://sputniknews.uz/20251016/uzbekistan-russia-hamkorlik-52751654.html
Ўзбекистон ва Россия ҳамкорликни чуқурлаштиради
Қозон шаҳрида Ўзбекистон республикаси Олий мажлиси сенати ва Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши ўртасидаги ҳамкорлик бўйича комиссиянинг ўнинчи мажлиси бўлиб ўтди
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Қозон шаҳрида Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати ва Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши ўртасидаги ҳамкорлик бўйича комиссиянинг ўнинчи мажлиси бўлиб ўтди.Мажлисда парламентлараро ҳамкорликни кенгайтириш, ҳудудлараро алоқаларни ривожлантириш, савдо-иқтисодий, аграр, таълим ва гуманитар соҳаларда ҳамкорликни чуқурлаштириш масалалари муҳокама қилинди.Мажлисда, шунингдек, экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Россия бозорига етказиб бериш, транспорт-логистика тизимини такомиллаштириш, сайёҳлик алмашинувини кенгайтириш ҳамда гуманитар соҳаларда қўшма дастурларни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.
2025 йилнинг январь–июль ойларида икки давлат ўртасидаги савдо ҳажми 6,5 фоизга ошган. Эндиликда экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Россия бозорига етказиб бериш, транспорт-логистика тизимини такомиллаштириш бўйича саъй-ҳаракатлар олиб борилмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik.
Қозон шаҳрида Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати ва Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши ўртасидаги ҳамкорлик бўйича комиссиянинг ўнинчи мажлиси бўлиб ўтди
.
Мажлисда парламентлараро ҳамкорликни кенгайтириш, ҳудудлараро алоқаларни ривожлантириш, савдо-иқтисодий, аграр, таълим ва гуманитар соҳаларда ҳамкорликни чуқурлаштириш масалалари муҳокама қилинди.
Маълумотларга кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида икки давлат ўртасидаги савдо ҳажми 6,5 фоизга, Ўзбекистон экспорти эса 17 фоизга ошган.
Бугунги кунда Ўзбекистонда Россиянинг 14 та етакчи олий таълим муассасаси филиаллари фаолият юритмоқда, уларда 20 мингдан ортиқ талаба таҳсил олмоқда.
Мажлисда, шунингдек, экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Россия бозорига етказиб бериш, транспорт-логистика тизимини такомиллаштириш, сайёҳлик алмашинувини кенгайтириш ҳамда гуманитар соҳаларда қўшма дастурларни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.