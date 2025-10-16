Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251016/uzbekistan-russia-hamkorlik-52751654.html
Ўзбекистон ва Россия ҳамкорликни чуқурлаштиради
Ўзбекистон ва Россия ҳамкорликни чуқурлаштиради
Sputnik Ўзбекистон
Қозон шаҳрида Ўзбекистон республикаси Олий мажлиси сенати ва Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши ўртасидаги ҳамкорлик бўйича комиссиянинг ўнинчи мажлиси бўлиб ўтди
2025-10-16T16:57+0500
2025-10-16T16:57+0500
ўзбекистон
россия
ўзбекистон олий мажлиси сенати
ҳамкорлик
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52748460_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_221c238739dc811ed957af59459fba3e.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Қозон шаҳрида Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати ва Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши ўртасидаги ҳамкорлик бўйича комиссиянинг ўнинчи мажлиси бўлиб ўтди.Мажлисда парламентлараро ҳамкорликни кенгайтириш, ҳудудлараро алоқаларни ривожлантириш, савдо-иқтисодий, аграр, таълим ва гуманитар соҳаларда ҳамкорликни чуқурлаштириш масалалари муҳокама қилинди.Мажлисда, шунингдек, экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Россия бозорига етказиб бериш, транспорт-логистика тизимини такомиллаштириш, сайёҳлик алмашинувини кенгайтириш ҳамда гуманитар соҳаларда қўшма дастурларни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52748460_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_8092b15a5b796a0a2162eddcdb727112.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қозон шаҳрида ўзбекистон республикаси олий мажлиси сенати ва россия федерацияси федерал мажлиси федерация кенгаши ўртасидаги ҳамкорлик бўйича комиссиянинг ўнинчи мажлиси бўлиб ўтди qozon shahrida o‘zbekiston respublikasi oliy majlisi senati va rossiya federatsiyasi federal majlisi federatsiya kengashi o‘rtasidagi hamkorlik bo‘yicha komissiyaning o‘ninchi majlisi bo‘lib o‘tdi
қозон шаҳрида ўзбекистон республикаси олий мажлиси сенати ва россия федерацияси федерал мажлиси федерация кенгаши ўртасидаги ҳамкорлик бўйича комиссиянинг ўнинчи мажлиси бўлиб ўтди qozon shahrida o‘zbekiston respublikasi oliy majlisi senati va rossiya federatsiyasi federal majlisi federatsiya kengashi o‘rtasidagi hamkorlik bo‘yicha komissiyaning o‘ninchi majlisi bo‘lib o‘tdi

Ўзбекистон ва Россия ҳамкорликни чуқурлаштиради

16:57 16.10.2025
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишПарламентарии России и Узбекистана отметили рост объема взаимной торговли на 6,5%
Парламентарии России и Узбекистана отметили рост объема взаимной торговли на 6,5% - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
2025 йилнинг январь–июль ойларида икки давлат ўртасидаги савдо ҳажми 6,5 фоизга ошган. Эндиликда экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Россия бозорига етказиб бериш, транспорт-логистика тизимини такомиллаштириш бўйича саъй-ҳаракатлар олиб борилмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Қозон шаҳрида Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати ва Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши ўртасидаги ҳамкорлик бўйича комиссиянинг ўнинчи мажлиси бўлиб ўтди.
Мажлисда парламентлараро ҳамкорликни кенгайтириш, ҳудудлараро алоқаларни ривожлантириш, савдо-иқтисодий, аграр, таълим ва гуманитар соҳаларда ҳамкорликни чуқурлаштириш масалалари муҳокама қилинди.

Маълумотларга кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида икки давлат ўртасидаги савдо ҳажми 6,5 фоизга, Ўзбекистон экспорти эса 17 фоизга ошган.

© Foto : Oliy majlis senatiO‘zbekiston va Rossiya parlamentlari yuqori palatalari hamkorligi bo‘yicha komissiyasining majlisi bo‘lib o‘tdi
O‘zbekiston va Rossiya parlamentlari yuqori palatalari hamkorligi bo‘yicha komissiyasining majlisi bo‘lib o‘tdi - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2025
O‘zbekiston va Rossiya parlamentlari yuqori palatalari hamkorligi bo‘yicha komissiyasining majlisi bo‘lib o‘tdi
© Foto : Oliy majlis senati

Бугунги кунда Ўзбекистонда Россиянинг 14 та етакчи олий таълим муассасаси филиаллари фаолият юритмоқда, уларда 20 мингдан ортиқ талаба таҳсил олмоқда.

Мажлисда, шунингдек, экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Россия бозорига етказиб бериш, транспорт-логистика тизимини такомиллаштириш, сайёҳлик алмашинувини кенгайтириш ҳамда гуманитар соҳаларда қўшма дастурларни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0