Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Владимир Путин билан йил якунлари - жонли эфир
https://sputniknews.uz/20251219/mirziyoev-japan-tashrif-54303132.html
Мирзиёевнинг Японияга ташрифи: парламент ва иқтисодиётда янги келишувларга эришилди
Мирзиёевнинг Японияга ташрифи: парламент ва иқтисодиётда янги келишувларга эришилди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Япония расмий ташрифи доирасида парламент ва иқтисодий ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди, 2026 йилги Парламентлараро форум Ўзбекистонда ўтказилишига келишилди.
2025-12-19T12:34+0500
2025-12-19T12:54+0500
ўзбекистон
ташриф
ташқи сиёсат
ҳамкорлик
марказий осиё
иқтисод
инвестиция
япония
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54297416_0:133:1244:833_1920x0_80_0_0_99f4911b7e6da27b42888ba18151fd8e.jpg
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Японияга расмий ташрифи доирасида қатор юқори мартабали амалдорлар билан учрашувлар ўтказди.Япония Парламенти Вакиллар палатаси спикери Фукуширо Нукага билан музокараларда Ўзбекистон–Япония ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, парламент қўмиталари, маҳаллий кенгашлар ва Япония префектуралари ассамблеялари ўртасида ҳамкорликни йўлга қўйиш, шунингдек рақамли технологиялар ва сунъий интеллект соҳасида қонун ижодкорлиги бўйича тажриба алмашиш масалалари муҳокама қилинди.Япония Либерал-демократик партияси вице-президенти, парламентдаги Ўзбекистон ва Марказий Осиё мамлакатлари билан дўстлик лигалари раиси Таро Асо билан учрашувда стратегик шерикликни, жумладан, парламентлараро йўналишда янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди. Учрашувлар якунида 2026 йилда навбатдаги Парламентлараро форумни Ўзбекистонда ўтказиш бўйича келишувга эришилди.Шунингдек, Япония иқтисодиёт, саноат ва савдо вазири Рёсэй Аказава билан учрашувда савдо ва инвестиция алоқаларини мустаҳкамлаш, муқобил энергетика, карбонсизлантириш ва ўта муҳим хомашё соҳаларида саноат кооперациясини чуқурлаштиришга алоҳида эътибор қаратилди. JETRO ва ROTOBO иштирокида ишбилармонлик алоқаларини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқишга келишиб олинди.
https://sputniknews.uz/20251219/mirziyoev-japan-imperator-parlament-uchrashuv-54293072.html
ўзбекистон
япония
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54297416_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6b0a69464554de258f7db2fb91086ddf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, япония расмий ташриф, ўзбекистон–япония муносабатлари, япония парламенти, фукуширо нукага, таро асо, либерал-демократик партия, парламентлараро ҳамкорлик, рёсэй аказава, jetro, rotobo, савдо ва инвестиция, муқобил энергетика, карбонсизлантириш, токио
шавкат мирзиёев, япония расмий ташриф, ўзбекистон–япония муносабатлари, япония парламенти, фукуширо нукага, таро асо, либерал-демократик партия, парламентлараро ҳамкорлик, рёсэй аказава, jetro, rotobo, савдо ва инвестиция, муқобил энергетика, карбонсизлантириш, токио

Мирзиёевнинг Японияга ташрифи: парламент ва иқтисодиётда янги келишувларга эришилди

12:34 19.12.2025 (янгиланди: 12:54 19.12.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан встретился со спикером Палаты представителей Парламента Японии
Президент Республики Узбекистан встретился со спикером Палаты представителей Парламента Японии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.12.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Шавкат Мирзиёев Японияда парламент ва ҳукумат вакиллари билан учрашувлар ўтказиб, парламентлараро ҳамкорлик, савдо, инвестиция ва саноат кооперацияни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Японияга расмий ташрифи доирасида қатор юқори мартабали амалдорлар билан учрашувлар ўтказди.
Япония Парламенти Вакиллар палатаси спикери Фукуширо Нукага билан музокараларда Ўзбекистон–Япония ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, парламент қўмиталари, маҳаллий кенгашлар ва Япония префектуралари ассамблеялари ўртасида ҳамкорликни йўлга қўйиш, шунингдек рақамли технологиялар ва сунъий интеллект соҳасида қонун ижодкорлиги бўйича тажриба алмашиш масалалари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провёл встречи с высокопоставленными официальными лицами Японии
Шавкат Мирзиёев провёл встречи с высокопоставленными официальными лицами Японии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.12.2025
Шавкат Мирзиёев провёл встречи с высокопоставленными официальными лицами Японии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Япония Либерал-демократик партияси вице-президенти, парламентдаги Ўзбекистон ва Марказий Осиё мамлакатлари билан дўстлик лигалари раиси Таро Асо билан учрашувда стратегик шерикликни, жумладан, парламентлараро йўналишда янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди. Учрашувлар якунида 2026 йилда навбатдаги Парламентлараро форумни Ўзбекистонда ўтказиш бўйича келишувга эришилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провёл встречи с высокопоставленными официальными лицами Японии
Шавкат Мирзиёев провёл встречи с высокопоставленными официальными лицами Японии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.12.2025
Шавкат Мирзиёев провёл встречи с высокопоставленными официальными лицами Японии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шунингдек, Япония иқтисодиёт, саноат ва савдо вазири Рёсэй Аказава билан учрашувда савдо ва инвестиция алоқаларини мустаҳкамлаш, муқобил энергетика, карбонсизлантириш ва ўта муҳим хомашё соҳаларида саноат кооперациясини чуқурлаштиришга алоҳида эътибор қаратилди. JETRO ва ROTOBO иштирокида ишбилармонлик алоқаларини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқишга келишиб олинди.
Президент Узбекистана встретился с Императором Японии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.12.2025
Мирзиёев Япония императори ва Парламент Маслаҳатчилар палатаси президенти билан учрашди
09:26
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0