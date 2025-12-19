https://sputniknews.uz/20251219/mirziyoev-japan-tashrif-54303132.html
Мирзиёевнинг Японияга ташрифи: парламент ва иқтисодиётда янги келишувларга эришилди
Президент Шавкат Мирзиёев Япония расмий ташрифи доирасида парламент ва иқтисодий ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди, 2026 йилги Парламентлараро форум Ўзбекистонда ўтказилишига келишилди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Японияга расмий ташрифи доирасида қатор юқори мартабали амалдорлар билан учрашувлар ўтказди.Япония Парламенти Вакиллар палатаси спикери Фукуширо Нукага билан музокараларда Ўзбекистон–Япония ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, парламент қўмиталари, маҳаллий кенгашлар ва Япония префектуралари ассамблеялари ўртасида ҳамкорликни йўлга қўйиш, шунингдек рақамли технологиялар ва сунъий интеллект соҳасида қонун ижодкорлиги бўйича тажриба алмашиш масалалари муҳокама қилинди.Япония Либерал-демократик партияси вице-президенти, парламентдаги Ўзбекистон ва Марказий Осиё мамлакатлари билан дўстлик лигалари раиси Таро Асо билан учрашувда стратегик шерикликни, жумладан, парламентлараро йўналишда янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди. Учрашувлар якунида 2026 йилда навбатдаги Парламентлараро форумни Ўзбекистонда ўтказиш бўйича келишувга эришилди.Шунингдек, Япония иқтисодиёт, саноат ва савдо вазири Рёсэй Аказава билан учрашувда савдо ва инвестиция алоқаларини мустаҳкамлаш, муқобил энергетика, карбонсизлантириш ва ўта муҳим хомашё соҳаларида саноат кооперациясини чуқурлаштиришга алоҳида эътибор қаратилди. JETRO ва ROTOBO иштирокида ишбилармонлик алоқаларини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқишга келишиб олинди.
12:34 19.12.2025 (янгиланди: 12:54 19.12.2025)
Шавкат Мирзиёев Японияда парламент ва ҳукумат вакиллари билан учрашувлар ўтказиб, парламентлараро ҳамкорлик, савдо, инвестиция ва саноат кооперацияни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Японияга расмий ташрифи доирасида қатор юқори мартабали амалдорлар билан учрашувлар ўтказди.
Япония Парламенти Вакиллар палатаси спикери Фукуширо Нукага билан музокараларда
Ўзбекистон–Япония ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, парламент қўмиталари, маҳаллий кенгашлар ва Япония префектуралари ассамблеялари ўртасида ҳамкорликни йўлга қўйиш, шунингдек рақамли технологиялар ва сунъий интеллект соҳасида қонун ижодкорлиги бўйича тажриба алмашиш масалалари муҳокама қилинди.
Япония Либерал-демократик партияси вице-президенти, парламентдаги Ўзбекистон ва Марказий Осиё мамлакатлари билан дўстлик лигалари раиси Таро Асо билан учрашувда
стратегик шерикликни, жумладан, парламентлараро йўналишда янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди. Учрашувлар якунида 2026 йилда навбатдаги Парламентлараро форумни Ўзбекистонда ўтказиш бўйича келишувга эришилди.
Шунингдек, Япония иқтисодиёт, саноат ва савдо вазири Рёсэй Аказава билан учрашувда
савдо ва инвестиция алоқаларини мустаҳкамлаш, муқобил энергетика, карбонсизлантириш ва ўта муҳим хомашё соҳаларида саноат кооперациясини чуқурлаштиришга алоҳида эътибор қаратилди. JETRO ва ROTOBO иштирокида ишбилармонлик алоқаларини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқишга келишиб олинди.