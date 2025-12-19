https://sputniknews.uz/20251219/mirziyoev-japan-imperator-parlament-uchrashuv-54293072.html
Мирзиёев Япония императори ва Парламент Маслаҳатчилар палатаси президенти билан учрашди
Президент Япония Императори ҳамда мамлакат Парламенти Маслаҳатчилар палатаси президенти билан учрашувлар ўтказди. Учрашувларда таълим, ёшлар парламентаризми ва маданий-гуманитар ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Японияга расмий ташрифи доирасида император Нарухито ва мамлакат Парламентининг Маслаҳатчилар палатаси президенти Масаказу Секигучи билан учрашди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Император билан учрашувда икки томонлама ҳамкорлик, айниқса, таълим ва кадрлар тайёрлаш ҳамда маданий-гуманитар алмашинувлар соҳасида изчил кенгайиб бораётгани мамнуният билан қайд этилди. Масаказу Секигучи билан учрашувда Ўзбекистон – Япония ёшлар парламентлари аъзолари форумини ўтказиш ҳамда 2026 йилда Самарқандда бўлиб ўтадиган Ёшлар парламентлари аъзолари глобал конференциясида Япония делегациясининг иштирок этишига алоҳида эътибор қаратилди.Парламентлар олий даражада эришилган, энг аввало, савдо-иқтисодий, молиявий, инвестициявий, технологик ва маданий ҳамкорликни кенгайтириш бўйича келишувларни амалга оширишга ҳар томонлама кўмаклашиши муҳимлиги таъкидланди.
09:26 19.12.2025 (янгиланди: 12:00 19.12.2025)
Томонлар таълим, маданият ва ёшлар парламентлари соҳасидаги ҳамкорликни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Японияга расмий ташрифи доирасида император Нарухито ва мамлакат Парламентининг Маслаҳатчилар палатаси президенти Масаказу Секигучи билан учрашди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди
Император билан учрашувда икки томонлама ҳамкорлик, айниқса, таълим ва кадрлар тайёрлаш ҳамда маданий-гуманитар алмашинувлар соҳасида изчил кенгайиб бораётгани мамнуният билан қайд этилди.
Таъкидланишича, жорий ташриф доирасида Токиода Ўзбекистон маданияти кунлари муваффақиятли ўтказилди. Келгуси йили Япониянинг бир нечта шаҳарларида Ўзбекистон маданияти ва тарихига бағишланган археологик кўргазма ташкил этилиши режалаштирилган.
Масаказу Секигучи билан учрашувда Ўзбекистон – Япония ёшлар парламентлари аъзолари форумини ўтказиш ҳамда 2026 йилда Самарқандда бўлиб ўтадиган Ёшлар парламентлари аъзолари глобал конференциясида Япония делегациясининг иштирок этишига алоҳида эътибор қаратилди.
Парламентлар олий даражада эришилган, энг аввало, савдо-иқтисодий, молиявий, инвестициявий, технологик ва маданий ҳамкорликни кенгайтириш бўйича келишувларни амалга оширишга ҳар томонлама кўмаклашиши муҳимлиги таъкидланди.