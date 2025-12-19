https://sputniknews.uz/20251219/mirziyoev-japan-ishbilarmonlar-taklif-54315185.html
Мирзиёев Япония ишбилармонларини саноат ва “яшил иқтисодиёт” лойиҳаларига таклиф қилди
Мирзиёев Япония ишбилармонларини саноат ва “яшил иқтисодиёт” лойиҳаларига таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Япония бизнес доиралари билан учрашувда саноат, “яшил иқтисодиёт”, технологиялар ва инвестиция ҳамкорлигини кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
2025-12-19T15:18+0500
2025-12-19T15:18+0500
2025-12-19T15:42+0500
иқтисод
бизнес
учрашув
ҳамкорлик
япония
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54314126_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0f738dacd8ec99d2070d1dd194636e33.jpg
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Японияга расмий ташрифи доирасида ушбу мамлакатнинг етакчи компаниялари, молия институтлари ва бизнес уюшмалари раҳбарлари билан учрашув ўтказди. Тадбирда Япония иқтисодиёт, савдо ва саноат вазири Рёсэй Аказава ҳамда йирик корпорациялар ва молия институтларининг топ-менежерлари иштирок этди.Учрашувда президент Япония ишбилармонларини Ўзбекистон иқтисодиётини модернизация қилиш, саноатлашувни тезлаштириш, илғор технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқариш самарадорлиги ва экспорт салоҳиятини оширишга қаратилган лойиҳаларда фаол иштирок этишга таклиф қилди.Яна бир муҳим йўналиш сифатида махсус иқтисодий зоналарни ривожлантириш ва уларни ишлаб чиқариш ҳамда саноат кооперацияси марказларига айлантириш белгиланди. Япония ишбилармон доиралари вакиллари Ўзбекистондаги фаолиятини кенгайтиришга тайёр эканини билдирди.
https://sputniknews.uz/20251219/mirziyoev-japan-tashrif-54303132.html
япония
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54314126_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a85012aa2686b953805dc9ff1b23d68f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, японияга расмий ташриф, ўзбекистон–япония ҳамкорлиги, япония компаниялари, рёсэй аказава, бизнес учрашув, инвестиция, саноатлашув, яшил иқтисодиёт, энергетик барқарорлик, ўта муҳим минераллар, машинасозлик, сунъий интеллект, рақамлаштириш, махсус иқтисодий зоналар, ўзбекистон иқтисодиёти
шавкат мирзиёев, японияга расмий ташриф, ўзбекистон–япония ҳамкорлиги, япония компаниялари, рёсэй аказава, бизнес учрашув, инвестиция, саноатлашув, яшил иқтисодиёт, энергетик барқарорлик, ўта муҳим минераллар, машинасозлик, сунъий интеллект, рақамлаштириш, махсус иқтисодий зоналар, ўзбекистон иқтисодиёти
Мирзиёев Япония ишбилармонларини саноат ва “яшил иқтисодиёт” лойиҳаларига таклиф қилди
15:18 19.12.2025 (янгиланди: 15:42 19.12.2025)
Президент Японияда етакчи компания ва молия институтлари раҳбарлари билан учрашиб, Ўзбекистон иқтисодиётини модернизация қилиш ва саноат кооперациясини ривожлантиришни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Японияга расмий ташрифи доирасида ушбу мамлакатнинг етакчи компаниялари, молия институтлари ва бизнес уюшмалари раҳбарлари билан учрашув ўтказди
.
Тадбирда Япония иқтисодиёт, савдо ва саноат вазири Рёсэй Аказава ҳамда йирик корпорациялар ва молия институтларининг топ-менежерлари иштирок этди.
Учрашувда президент Япония ишбилармонларини Ўзбекистон иқтисодиётини модернизация қилиш, саноатлашувни тезлаштириш, илғор технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқариш самарадорлиги ва экспорт салоҳиятини оширишга қаратилган лойиҳаларда фаол иштирок этишга таклиф қилди.
Шунингдек, энергетик барқарорликни таъминлаш, “яшил иқтисодиёт”га ўтиш, ўта муҳим минералларни чуқур қайта ишлаш, машинасозлик ва саноат ускуналарини ривожлантириш, ахборот технологиялари, жумладан, сунъий интеллект ва рақамлаштириш дастурларини амалга ошириш истиқболли йўналишлар сифатида қайд этилди.
Яна бир муҳим йўналиш сифатида махсус иқтисодий зоналарни ривожлантириш ва уларни ишлаб чиқариш ҳамда саноат кооперацияси марказларига айлантириш белгиланди. Япония ишбилармон доиралари вакиллари Ўзбекистондаги фаолиятини кенгайтиришга тайёр эканини билдирди.