Конституциявий суд мажлислари жонли эфирда онлайн намойиш этилади
Конституциявий суд мажлислари жонли эфирда онлайн намойиш этилади
Ўзбекистонда 2026–2027 йилларда Конституциявий суд фаолиятини рақамлаштириш дастури тасдиқланди. "E-KSUD" тизими орқали суд ишлари электрон шаклга ўтказилади.
2025-12-19T10:50+0500
2025-12-19T10:50+0500
ўзбекистон
жамият
янги қонун
конституциявий суд
суд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/19/53719928_0:153:3072:1880_1920x0_80_0_0_e8dc79d7474087a839faf5ae29ac46bc.jpg
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. 2026–2027 йилларда Конституциявий суд фаолиятини рақамлаштириш дастури тасдиқланди. Бу ҳақда президентнинг тегишли фармони қабул қилинди.Фармонга мувофиқ, қуйидаги чора-тадбирлар назарда тутилмоқда:Шунингдек, 2027 йил 1 августдан Конституциявий суд фаолиятига “E-KSUD” ахборот тизими синов тариқасида жорий этилади. Ушбу тизим қуйидаги имкониятларни тақдим этади:
https://sputniknews.uz/20251219/huquq-tiklash-farmon-54293577.html
ўзбекистон
ўзбекистон, конституциявий суд, президент фармони, рақамлаштириш, e-ksud, my.gov.uz, суд мажлислари, видеоконференция, электрон мурожаат, одил судлов, фуқаролар, юридик шахслар, ногиронлиги бўлган шахслар
Конституциявий суд мажлислари жонли эфирда онлайн намойиш этилади

10:50 19.12.2025
Виртуальный судья
Виртуальный судья
© Getty Images / Khanchit Khirisutchalual
