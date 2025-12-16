https://sputniknews.uz/20251216/trump-orinbosar-talaba-hamdardlik-54192101.html
АҚШдаги отишма: Вэнс ўзбекистонлик талаба вафоти муносабати билан ҳамдардлик билдирди
АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс Браун университетидаги отишмада ҳалок бўлган ўзбекистонлик талаба Муҳаммад-Азиз Умурзоқов муносабати билан ҳамдардлик билдирди.
ТОШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс Браун университетида содир бўлган отишмада ўзбекистонлик талаба ҳалок бўлгани муносабати билан ҳамдардлик билдирди. У Х ижтимоий тармоғида ҳамдардлик пости ёзиб қолдирди.Аввалроқ АҚШнинг Род-Айленд штати, Провиденс шаҳри мэри Бретт Смайли шанба куни Браун университети ҳудудида содир бўлган отишма оқибатида икки киши ҳалок бўлгани, яна тўққиз нафар инсон турли даражада жароҳат олганини маълум қилган эди.Кейинроқ полиция ҳодиса бўйича гумонланувчини қўлга олди. CNN телеканали хабарига кўра, у 24 ёшли Бенжамин Эриксон бўлиб чиқди. Маълум қилинишича, у илгари Арлингтон миллий қабристонида ишлаган ҳамда хизматлари учун бир қатор мукофотлар билан тақдирланган.
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
10:13 16.12.2025 (янгиланди: 10:32 16.12.2025)
АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс Браун университетида содир бўлган отишмада ўзбекистонлик талаба ҳалок бўлгани муносабати билан ҳамдардлик билдирди. У Х ижтимоий тармоғида ҳамдардлик пости ёзиб қолдирди.
"Браундаги отишманинг иккинчи қурбони аниқланганга ўхшайди. У жарроҳ бўлишни орзу қилган, ажойиб йигит эди. Худо МуҳаммадАзиз Умурзоқовнинг руҳини шод қилсин", — деб ёзди Вэнс.
Аввалроқ АҚШнинг Род-Айленд штати, Провиденс шаҳри мэри Бретт Смайли шанба куни Браун университети ҳудудида содир бўлган отишма оқибатида икки киши ҳалок бўлгани, яна тўққиз нафар инсон турли даражада жароҳат олганини маълум қилган эди.
Кейинроқ полиция ҳодиса бўйича гумонланувчини қўлга олди. CNN телеканали хабарига кўра, у 24 ёшли Бенжамин Эриксон бўлиб чиқди. Маълум қилинишича, у илгари Арлингтон миллий қабристонида ишлаган ҳамда хизматлари учун бир қатор мукофотлар билан тақдирланган.