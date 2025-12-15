https://sputniknews.uz/20251215/uzbekistan-taqiqlangan-ekin-sudlanish-54173637.html
Ўзбекистонда тақиқланган экин етиштириш бўйича қанча шахс судлангани очиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Олий суд маълумотига кўра, жорий йилнинг 11 ойида таъқиқланган экин етиштириш бўйича 1 748 нафар шахс судланди. Уларнинг 191 нафари озодликдан маҳрум қилинган, қолганларига бошқа жазолар тайинланган.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Ўзбекистонда жорий йилнинг 11 ойи давомида мазкур моддада назарда тутилган жиноятни содир этган 1 748 нафар шахс судланди. Уларнинг 191 нафари озодликдан маҳрум қилинган. Бу ҳақда Олий суд матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, қолган 1 557 нафар шахсга озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазолар — жарима, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари, озодликни чеклаш ёки шартли ҳукм тайинланган. Шунингдек, 4 нафар шахсга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган.2024 йилда мазкур модда бўйича 1 875 нафар шахс судланиб, уларнинг 258 нафари озодликдан маҳрум қилинган, 1 617 нафарига эса озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазолар тайинланган. Шунингдек, 8 нафар шахсга тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган.
ўзбекистон
олий суд, жиноят статистикаси, судланганлар сони, қамоқ жазоси, озодликдан маҳрум қилиш, жиноят кодекси, суд амалиёти, тиббий мажбурлов чоралари, ўзбекистон, гиёҳвандлик моддаси, гиёҳванд модда, гашиш
Ўзбекистонда тақиқланган экин етиштириш бўйича қанча шахс судлангани очиқланди
Жорий йилнинг 11 ойи давомида тақиқланган экин етиштириш билан боғлиқ жиноятлар бўйича минглаб шахслар судланиб, уларга қамоқ ва бошқа турдаги жазолар тайинланди.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Ўзбекистонда жорий йилнинг 11 ойи давомида мазкур моддада назарда тутилган жиноятни содир этган 1 748 нафар шахс судланди. Уларнинг 191 нафари озодликдан маҳрум қилинган. Бу ҳақда Олий суд матбуот хизмати хабар берди
Маълум қилинишича, қолган 1 557 нафар шахсга озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазолар — жарима, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари, озодликни чеклаш ёки шартли ҳукм тайинланган. Шунингдек, 4 нафар шахсга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган.
2024 йилда мазкур модда бўйича 1 875 нафар шахс судланиб, уларнинг 258 нафари озодликдан маҳрум қилинган, 1 617 нафарига эса озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазолар тайинланган. Шунингдек, 8 нафар шахсга тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган.