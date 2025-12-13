https://sputniknews.uz/20251213/bunday-evropaning-bir-qismi-bolishni-istamayman-fitso-54148592.html
Бундай Европанинг бир қисми бўлишни истамайман — Фицо
Фицо Украинага қурол етказиб беришга қарши эканини яна бир бор тасдиқлади. 13.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Словакия бош вазири Роберт Фицо рус ва украиналикларни ўлдирилишини ёқловчи Европанинг бир қисми бўлишни истамаслигини айтди.Пайшанба куни Фицо Европа Кенгаши президентига Антонио Коштага, Словаки 18-19 декабрь кунлари Брюсселда бўлиб ўтадиган ЕИ саммитида Россия активлари ҳисобидан Украинанинг ҳарбий харажатларини молиялаштиришга қаратилган ташаббусларни қўллаб-қувватламаслигини ёзган эди.Олдинроқ Фицо Украинани қўллаб-қуватлаётган мактаб ўқувчиларига “Агар сизлар шундай қаҳрамон экансизлар, урушни қўллаб-қувватлар экансизлар, Украинага боринглар” деган эди.*Россияда таъқиқланган ижтимоий тармоқ
