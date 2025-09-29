https://sputniknews.uz/20250929/fitso-slovakiya-vengriya-52336663.html
Фицо: ҳеч ким Словакия ва Венгрияга қаердан нефть ва газ олиши кераклигини буюра олмайди
Фицо: ҳеч ким Словакия ва Венгрияга қаердан нефть ва газ олиши кераклигини буюра олмайди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳеч ким Словакия ва Венгрияга улар қаердан нефтт ва газ олиши шартлигини буюра олмайди, чунки бу мамлакатлар мамлакатлар мустақил қабул қилиши керак бўлган қарорлар. Бу ҳақда Словакия бош вазири Роберт Фицо маълум қилди.
2025-09-29T14:54+0500
2025-09-29T14:54+0500
2025-09-29T14:54+0500
дунёда
дунё янгиликлари
венгрия
россия
словакия
нефть
газ
роберт фицо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52336761_0:0:3136:1765_1920x0_80_0_0_c79fdd592970fe5a7265d167eabfe693.jpg
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Ҳеч ким Словакия ва Венгрияга улар қаердан нефтт ва газ олиши шартлигини буюра олмайди, чунки бу мамлакатлар мамлакатлар мустақил қабул қилиши керак бўлган қарорлар. Бу ҳақда Словакия бош вазири Роберт Фицо маълум қилди.Шунингдек, у Венгрия бош вазири Виктор Орбаннинг “Европани Россиядан келаётган ёнилғидан тўлиқ узиб қўйиш сиёсий ва ғоявий қарори нафақат Словакия ва Венгрияга, балки бутун Европа иттифоқига жиддий зарар етказиши” ҳақидаги фикрига қўшилишини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20250919/india-trump-suhbat-russia-neft-52082791.html
венгрия
словакия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52336761_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_c9034951e875e0c47cdf047ac2f1a75b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
словакия венгрия нефть газ россия
словакия венгрия нефть газ россия
Фицо: ҳеч ким Словакия ва Венгрияга қаердан нефть ва газ олиши кераклигини буюра олмайди
Словакия бош вазири Россия гази ва нефтидан воз кечиш бутун ЕИга зарар келтириши ҳақидаги фикрга қўшилди.
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Ҳеч ким Словакия ва Венгрияга улар қаердан нефтт ва газ олиши шартлигини буюра олмайди, чунки бу мамлакатлар мамлакатлар мустақил қабул қилиши керак бўлган қарорлар. Бу ҳақда Словакия бош вазири Роберт Фицо маълум қилди.
“Венгрияга аввало мамлакатларимиз учун энергия етказиб бериш хавфсизлиги масалаларида ҳамкорликни таклиф қиламан. Ҳеч ким бизга қаердан нефть ва газ олишимизни буюрмаслиги шарт эди. Халқаро ҳуқуқларга кўра, бу ўзининг энергетика мувозанати тўғрисида қарор қабул қиладиган мустақил мамлакат”, - деди Фицо. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.
Шунингдек, у Венгрия бош вазири Виктор Орбаннинг “Европани Россиядан келаётган ёнилғидан тўлиқ узиб қўйиш сиёсий ва ғоявий қарори нафақат Словакия ва Венгрияга, балки бутун Европа иттифоқига жиддий зарар етказиши” ҳақидаги фикрига қўшилишини маълум қилди.