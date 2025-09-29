Ўзбекистон
Фицо: ҳеч ким Словакия ва Венгрияга қаердан нефть ва газ олиши кераклигини буюра олмайди
Фицо: ҳеч ким Словакия ва Венгрияга қаердан нефть ва газ олиши кераклигини буюра олмайди
Ҳеч ким Словакия ва Венгрияга улар қаердан нефтт ва газ олиши шартлигини буюра олмайди, чунки бу мамлакатлар мамлакатлар мустақил қабул қилиши керак бўлган қарорлар. Бу ҳақда Словакия бош вазири Роберт Фицо маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Ҳеч ким Словакия ва Венгрияга улар қаердан нефтт ва газ олиши шартлигини буюра олмайди, чунки бу мамлакатлар мамлакатлар мустақил қабул қилиши керак бўлган қарорлар. Бу ҳақда Словакия бош вазири Роберт Фицо маълум қилди.Шунингдек, у Венгрия бош вазири Виктор Орбаннинг “Европани Россиядан келаётган ёнилғидан тўлиқ узиб қўйиш сиёсий ва ғоявий қарори нафақат Словакия ва Венгрияга, балки бутун Европа иттифоқига жиддий зарар етказиши” ҳақидаги фикрига қўшилишини маълум қилди.
Янгиликлар
14:54 29.09.2025
Словакия бош вазири Россия гази ва нефтидан воз кечиш бутун ЕИга зарар келтириши ҳақидаги фикрга қўшилди.
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Ҳеч ким Словакия ва Венгрияга улар қаердан нефтт ва газ олиши шартлигини буюра олмайди, чунки бу мамлакатлар мамлакатлар мустақил қабул қилиши керак бўлган қарорлар. Бу ҳақда Словакия бош вазири Роберт Фицо маълум қилди.

“Венгрияга аввало мамлакатларимиз учун энергия етказиб бериш хавфсизлиги масалаларида ҳамкорликни таклиф қиламан. Ҳеч ким бизга қаердан нефть ва газ олишимизни буюрмаслиги шарт эди. Халқаро ҳуқуқларга кўра, бу ўзининг энергетика мувозанати тўғрисида қарор қабул қиладиган мустақил мамлакат”, - деди Фицо. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.

Шунингдек, у Венгрия бош вазири Виктор Орбаннинг “Европани Россиядан келаётган ёнилғидан тўлиқ узиб қўйиш сиёсий ва ғоявий қарори нафақат Словакия ва Венгрияга, балки бутун Европа иттифоқига жиддий зарар етказиши” ҳақидаги фикрига қўшилишини маълум қилди.
