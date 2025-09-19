Ўзбекистон
Bloomberg: Ҳиндистон Россиядан нефть сотиб олишни давом этмоқда
Bloomberg: Ҳиндистон Россиядан нефть сотиб олишни давом этмоқда
АҚШнинг босимларига қарамай Ҳиндистон ҳамон Россиядан нефть сотиб олаётгани ва импорт қиймати умуман камаймагани маълум бўлди
2025-09-19T14:28+0500
2025-09-19T14:28+0500
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. АҚШнинг босимларига қарамай Ҳиндистон ҳамон Россиядан нефть сотиб олаётгани ва импорт қиймати умуман камаймагани маълум бўлди. Бу ҳақда "Bloomberg" нашри хабар берди.Маълумотларга кўра, Россиядан келадиган Urals маркали нефть нархи пасайгач, Ҳиндистон заводлари унга бўлган эҳтиёжни оширишга тайёр.Ямангидаги компаниялар ҳам нефть импортини нормаллашишни хоҳлашмоқда, аммо баъзи юк ташиш ва логистика муаммолари жараённи ортга сургани айтилмоқда.Қайд этилишича, Ҳиндистон энергетика хавфсизлиги ва нархларнинг қулайлиги каби омилларни ҳисобга олиб, нефть импорти бўйича стратегиясини шошмай, лекин мустаҳкам олиб бормоқда.
14:28 19.09.2025
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. АҚШнинг босимларига қарамай Ҳиндистон ҳамон Россиядан нефть сотиб олаётгани ва импорт қиймати умуман камаймагани маълум бўлди. Бу ҳақда "Bloomberg" нашри хабар берди.
Маълумотларга кўра, Россиядан келадиган Urals маркали нефть нархи пасайгач, Ҳиндистон заводлари унга бўлган эҳтиёжни оширишга тайёр.
Ямангидаги компаниялар ҳам нефть импортини нормаллашишни хоҳлашмоқда, аммо баъзи юк ташиш ва логистика муаммолари жараённи ортга сургани айтилмоқда.

“Америка Қўшма Штатлари томонидан Ҳиндистон товарларига солинаётган 50% бож ҳам бор — лекин бу чора-тадбирлар нефть импортини тўхтатишга етмаяпти”, – дея ёзади нашр.

Қайд этилишича, Ҳиндистон энергетика хавфсизлиги ва нархларнинг қулайлиги каби омилларни ҳисобга олиб, нефть импорти бўйича стратегиясини шошмай, лекин мустаҳкам олиб бормоқда.
