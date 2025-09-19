https://sputniknews.uz/20250919/india-trump-suhbat-russia-neft-52082791.html
Bloomberg: Ҳиндистон Россиядан нефть сотиб олишни давом этмоқда
Bloomberg: Ҳиндистон Россиядан нефть сотиб олишни давом этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
АҚШнинг босимларига қарамай Ҳиндистон ҳамон Россиядан нефть сотиб олаётгани ва импорт қиймати умуман камаймагани маълум бўлди
2025-09-19T14:28+0500
2025-09-19T14:28+0500
2025-09-19T14:28+0500
дунёда
ақш
ҳиндистон
россия
нефть
савдо
босим
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/08/27899720_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_d54310de540a7b420c404280ac2e7f38.jpg
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. АҚШнинг босимларига қарамай Ҳиндистон ҳамон Россиядан нефть сотиб олаётгани ва импорт қиймати умуман камаймагани маълум бўлди. Бу ҳақда "Bloomberg" нашри хабар берди.Маълумотларга кўра, Россиядан келадиган Urals маркали нефть нархи пасайгач, Ҳиндистон заводлари унга бўлган эҳтиёжни оширишга тайёр.Ямангидаги компаниялар ҳам нефть импортини нормаллашишни хоҳлашмоқда, аммо баъзи юк ташиш ва логистика муаммолари жараённи ортга сургани айтилмоқда.Қайд этилишича, Ҳиндистон энергетика хавфсизлиги ва нархларнинг қулайлиги каби омилларни ҳисобга олиб, нефть импорти бўйича стратегиясини шошмай, лекин мустаҳкам олиб бормоқда.
https://sputniknews.uz/20250828/tramp-yutqazdi-hindiston-aqshga-boy-sunmadi-51579200.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/08/27899720_256:0:2841:1939_1920x0_80_0_0_ea39d800a642a2b2495218cc81569299.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш ҳиндистон россия нефть импорт
ақш ҳиндистон россия нефть импорт
Bloomberg: Ҳиндистон Россиядан нефть сотиб олишни давом этмоқда
Bloomberg: Моди ҳукумати учун иқтисодий манфаатлар муҳим аҳамият касб этмоқда
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik.
АҚШнинг босимларига қарамай Ҳиндистон ҳамон Россиядан нефть сотиб олаётгани ва импорт қиймати умуман камаймагани маълум бўлди. Бу ҳақда "Bloomberg" нашри хабар берди
.
Маълумотларга кўра, Россиядан келадиган Urals маркали нефть нархи пасайгач, Ҳиндистон заводлари унга бўлган эҳтиёжни оширишга тайёр.
Ямангидаги компаниялар ҳам нефть импортини нормаллашишни хоҳлашмоқда, аммо баъзи юк ташиш ва логистика муаммолари жараённи ортга сургани айтилмоқда.
“Америка Қўшма Штатлари томонидан Ҳиндистон товарларига солинаётган 50% бож ҳам бор — лекин бу чора-тадбирлар нефть импортини тўхтатишга етмаяпти”, – дея ёзади нашр.
Қайд этилишича, Ҳиндистон энергетика хавфсизлиги ва нархларнинг қулайлиги каби омилларни ҳисобга олиб, нефть импорти бўйича стратегиясини шошмай, лекин мустаҳкам олиб бормоқда.