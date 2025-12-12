https://sputniknews.uz/20251212/chiqindi-qarzdor-elektr-tolovi-cheklov-54120944.html
Чиқинди хизматидан қарздор 205 мингга яқин абонентнинг электр тўловига чеклов ўрнатилди
Чиқинди хизматидан қарздор 205 мингга яқин абонентнинг электр тўловига чеклов ўрнатилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда чиқинди хизматидан 1 июлдан бошлаб шаклланган қарздорликлар тўланмагани учун 205 мингга яқин абонентнинг электр тўловига вақтинча чеклов ўрнатилди. Фуқаролар чиқиндиларни бошқариш соҳаси ва хизмат сифатига доир таклиф ва шикоятлар юзага келганда агентликнинг “1205” қисқа рақамига 24/7 режимда мурожаат қилишлари мумкин.
2025-12-12T12:01+0500
2025-12-12T12:01+0500
2025-12-12T12:01+0500
жамият
ўзбекистон
электр энергияси
чиқиндихона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0f/27147349_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5976dc7e906ee5c9e1eb33679cf81da7.jpg
ТОШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Ўзбекистонда чиқинди хизматидан қарздор 205 мингга яқин абонентнинг электр тўловига вақтинча чеклов ўрнатилди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги хабар қилди.Маълум қилинишича, бугунгача республика бўйича чиқинди хизматларидан юзага келган умумий 20,1 млрд сўм дебитор қарздорлик учун жами 231 014 та абонент SMS хабарномаси орқали огоҳлантирилган.Шундан сўнг абонентларга мавжуд қарздорлигини бартараф этиш учун 5 кун муддат берилган ва ушбу даврда 9,4 млрд сўмлик тўловлар амалга оширилган.Таъкидланишича, ҳозир чиқинди хизматларидан республика кесимида жами 18,2 млрд сўм дебитор қарздорлик мавжуд.Ушбу тартиб 2025 йил 30 июнгача бўлган қарздорликларга татбиқ этилмайди. У 1 июлдан чиқинди хизматларидан шаклланган қарздорликлар учун 5 ноябрдан бошлаб қўлланмоқда.Фуқаролар чиқиндиларни бошқариш соҳаси ва хизмат сифатига доир таклиф ва шикоятлар юзага келганда агентликнинг “1205” қисқа рақамига 24/7 режимда мурожаат қилишлари мумкинлиги билдирилган.Аввалроқ 2026 йилнинг 1 январидан чиқинди хизматлари учун тўловларни фақатгина кўрсатилган хизматлар учун онлайн тарзда амалга оширилиши маълум қилинган эди.
https://sputniknews.uz/20250310/chiqindi-qarzdorlar-elektr-energiyasi-48328739.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0f/27147349_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3c9832ceb7ba7bb0bcbf06f505487e1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
чиқинди қарздор тўлов чеклов электр энергияси мурожаат телефон
чиқинди қарздор тўлов чеклов электр энергияси мурожаат телефон
Чиқинди хизматидан қарздор 205 мингга яқин абонентнинг электр тўловига чеклов ўрнатилди
Маълум бўлишича, ҳозир чиқинди хизматларидан жами 18,2 млрд сўм дебитор қарздорлик мавжуд.
ТОШКЕНТ, 12 дек – Sputnik.
Ўзбекистонда чиқинди хизматидан қарздор 205 мингга яқин абонентнинг электр тўловига вақтинча чеклов ўрнатилди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги хабар қилди.
Маълум қилинишича, бугунгача республика бўйича чиқинди хизматларидан юзага келган умумий 20,1 млрд сўм дебитор қарздорлик учун жами 231 014 та абонент SMS хабарномаси орқали огоҳлантирилган.
Шундан сўнг абонентларга мавжуд қарздорлигини бартараф этиш учун 5 кун муддат берилган ва ушбу даврда 9,4 млрд сўмлик тўловлар амалга оширилган.
“6 декабр ҳолатида республика бўйича қарздорлиги қопланмаган 204 895 абонентнинг электр энергияси учун тўлов қилиш имкониятига вақтинча чеклов жорий этилган. Мазкур чеклов қарздорлик бартараф этилиши биланоқ дарҳол ечилади”, - дейилади хабарда.
Таъкидланишича, ҳозир чиқинди хизматларидан республика кесимида жами 18,2 млрд сўм дебитор қарздорлик мавжуд.
Ушбу тартиб 2025 йил 30 июнгача бўлган қарздорликларга татбиқ этилмайди. У 1 июлдан чиқинди хизматларидан шаклланган қарздорликлар учун 5 ноябрдан бошлаб қўлланмоқда.
Фуқаролар чиқиндиларни бошқариш соҳаси ва хизмат сифатига доир таклиф ва шикоятлар юзага келганда агентликнинг “1205” қисқа рақамига 24/7 режимда мурожаат қилишлари мумкинлиги билдирилган.
Аввалроқ 2026 йилнинг 1 январидан чиқинди хизматлари учун тўловларни фақатгина кўрсатилган хизматлар учун онлайн тарзда амалга оширилиши маълум қилинган эди.