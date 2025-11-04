https://sputniknews.uz/20251104/chiqindi-xizmatlar-tolovlar-onlayn-53227987.html
2026 йилдан чиқинди хизматлари учун тўловлар фақат онлайн амалга оширилади
Ўзбекистонда 2026 йилдан чиқинди хизматлари учун тўловлар фақат онлайн амалга оширилади. “Тоза макон” тизими орқали тўловларни шаффоф ва қулай қилиш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда 2026 йил 1 январдан бошлаб жисмоний ва юридик шахслар чиқинди хизматлари учун тўловларни фақат онлайн тарзда амалга оширади. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги маълум қилди.Агентликка кўра, бу чора-тадарлар тўлов тизимини аҳоли учун қулай қилиш, ҳисоб-китобларда шаффофликни таъминлаш ва коррупция хавфини камайтиришни мақсад қилади. Бу борада барча санитар тозалаш корхоналарига тегишли кўрсатма берилган.Президентнинг 2024 йил 4 январдаги 5-сонли ва 2025 йил 24 мартдаги 56-сонли фармонларига кўра, чиқинди хизматлари учун тўловлар ҳамда абонентлар ҳисобини юритиш фақат қуйидагилар орқали амалга оширилади:
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik.
Ўзбекистонда 2026 йил 1 январдан бошлаб жисмоний ва юридик шахслар чиқинди хизматлари учун тўловларни фақат онлайн тарзда амалга оширади. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги маълум қилди
Агентликка кўра, бу чора-тадарлар тўлов тизимини аҳоли учун қулай қилиш, ҳисоб-китобларда шаффофликни таъминлаш ва коррупция хавфини камайтиришни мақсад қилади. Бу борада барча санитар тозалаш корхоналарига тегишли кўрсатма берилган.
Маълумот учун: 2025 йил 7 мартда қабул қилинган 1044-сонли Қонунга мувофиқ, чиқинди хизматлари бўйича қарздорликка эга истеъмолчиларга СМС орқали хабар берилади. Қарз тўланмагунча улардан электр энергияси учун тўловларни қабул қилиш вақтинчалик чекланади.
Президентнинг 2024 йил 4 январдаги 5-сонли ва 2025 йил 24 мартдаги 56-сонли фармонларига кўра, чиқинди хизматлари учун тўловлар ҳамда абонентлар ҳисобини юритиш фақат қуйидагилар орқали амалга оширилади:
“Тоза макон” биллинг тизими орқали;
электрон тўлов тизимлари орқали;
интернети билан таъминланмаган, ҳудуд марказидан олис ҳудудларда — банк кассалари ва “Ўзбекистон почтаси” АЖ бўлимлари орқали.