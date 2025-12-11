Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол хатти-ҳаракатлар билан Харьков вилоятидаги Лиман аҳоли пунктини озод қилишни якунлади.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Россия армияси Харьков вилоятидаги Лиман қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Лиман - Волчанскдан бир неча километр жанубда жойлашган қишлоқ.Аввалроқ Харьков вилоятидаги Кучеровка аҳоли пункти озод қилинган эди.
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Лиманни озод қилди

Волчанскдан бир неча километр жанубда жойлашган қишлоқни "Шимол" жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Россия армияси Харьков вилоятидаги Лиман қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол хатти-ҳаракатлар билан Харьков вилоятидаги Лиман аҳоли пунктини озод қилишни якунлади”, - дейилади хабарда.
Лиман - Волчанскдан бир неча километр жанубда жойлашган қишлоқ.
Аввалроқ Харьков вилоятидаги Кучеровка аҳоли пункти озод қилинган эди.
