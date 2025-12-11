Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Лиманни озод қилди
Волчанскдан бир неча километр жанубда жойлашган қишлоқни "Шимол" жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Россия армияси Харьков вилоятидаги Лиман қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол хатти-ҳаракатлар билан Харьков вилоятидаги Лиман аҳоли пунктини озод қилишни якунлади”, - дейилади хабарда.
Лиман - Волчанскдан бир неча километр жанубда жойлашган қишлоқ.
Аввалроқ Харьков вилоятидаги Кучеровка аҳоли пункти озод қилинган эди.