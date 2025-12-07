https://sputniknews.uz/20251207/russia-dpr-kharkiv-punkt-nazorat-54007586.html
Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини назоратга олгани хабар қилинди. Мудофаа вазирлигига кўра, Кучеровка ва Ровное озод қилинди, бир қатор аҳоли пунктларида тозалаш амалга оширилмоқда.
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
ТОШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилояти ва Донецк Халқ Республикасида икки аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, "Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Ровное аҳоли пунктини озод қилишни якунлагани, Димитровда қуршаб олинган Украина Қуролли кучлари гуруҳини йўқ қилишни ва Гришино аҳоли пунктини тозалаш ишларини давом эттираётгани маълум қилинган.
россия қўшинлари, дхр, харьков вилояти, кучеровка, ровное, гришино, димитров, ҳарбий операция, россия мудофаа вазирлиги, озод қилинди, фронт ҳолати
ТОШКЕНТ, 7 дек – Sputnik.
Россия қўшинлари Харьков вилояти ва Донецк Халқ Республикасида икки аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
"Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Оскол дарёсининг чап қирғоғида қуршаб олинган душман гуруҳини йўқ қилишни давом эттирди. 6-армия штурмчи гуруҳларининг фаол ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятининг Кучеровка аҳоли пункти озод қилинди", - дейилади хабарда.
Шунингдек, "Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Ровное аҳоли пунктини озод қилишни якунлагани, Димитровда қуршаб олинган Украина Қуролли кучлари гуруҳини йўқ қилишни ва Гришино аҳоли пунктини тозалаш ишларини давом эттираётгани маълум қилинган.