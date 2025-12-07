Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251207/russia-dpr-kharkiv-punkt-nazorat-54007586.html
Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини назоратга олгани хабар қилинди. Мудофаа вазирлигига кўра, Кучеровка ва Ровное озод қилинди, бир қатор аҳоли пунктларида тозалаш амалга оширилмоқда.
2025-12-07T15:08+0500
2025-12-07T15:08+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53137490_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_73d8f6119451cf5c382d5eafbd00df5c.jpg
ТОШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилояти ва Донецк Халқ Республикасида икки аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, "Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Ровное аҳоли пунктини озод қилишни якунлагани, Димитровда қуршаб олинган Украина Қуролли кучлари гуруҳини йўқ қилишни ва Гришино аҳоли пунктини тозалаш ишларини давом эттираётгани маълум қилинган.
https://sputniknews.uz/20251205/russia-bezimyanoe-klinovoeni-ozod-53974104.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53137490_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_1acfcb31921ddb3fe503ed4d3a4056b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия қўшинлари, дхр, харьков вилояти, кучеровка, ровное, гришино, димитров, ҳарбий операция, россия мудофаа вазирлиги, озод қилинди, фронт ҳолати
россия қўшинлари, дхр, харьков вилояти, кучеровка, ровное, гришино, димитров, ҳарбий операция, россия мудофаа вазирлиги, озод қилинди, фронт ҳолати

Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини назоратга олди

15:08 07.12.2025
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие.
Российские военнослужащие. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
ТОШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилояти ва Донецк Халқ Республикасида икки аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
"Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Оскол дарёсининг чап қирғоғида қуршаб олинган душман гуруҳини йўқ қилишни давом эттирди. 6-армия штурмчи гуруҳларининг фаол ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятининг Кучеровка аҳоли пункти озод қилинди", - дейилади хабарда.
Шунингдек, "Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Ровное аҳоли пунктини озод қилишни якунлагани, Димитровда қуршаб олинган Украина Қуролли кучлари гуруҳини йўқ қилишни ва Гришино аҳоли пунктини тозалаш ишларини давом эттираётгани маълум қилинган.
Отработка боевого слаживания военнослужащими 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки Центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Безимяное ва Клиновое қишлоқларини озод қилди
5 Декабр, 15:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0